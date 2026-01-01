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Möchtest du einen Workspace endgültig verlassen? Du kannst deinen Account jederzeit deaktivieren.
Danach läuft es folgendermaßen ab:
Deine gesendeten Nachrichten und Dateien werden nicht gelöscht. Du kannst
Nachrichten und Dateien vor dem Deaktivieren deines Accounts löschen, wenn dies gemäß deiner Workspace-Einstellungen zulässig ist. Primäre Workspace-Inhaber:innen können ihre Accounts nicht deaktivieren. Sie bzw. er muss die
Primäre Inhaberschaft zuerst auf eine andere Person übertragen.
Von dir installierte Apps werden möglicherweise deaktiviert. Diese können von einem:einer Workspace-Inhaber:in verwaltet und reaktiviert werden. Wenn du in mehreren Workspaces Mitglied bist, musst du jeden einzelnen Account separat deaktivieren.
Hinweis: In einer Enterprise-Organisation wird dir die Option zum Deaktivieren deines Accounts nicht angezeigt, wenn für einen Workspace eine Mitgliedschaft erforderlich ist oder du Gast bist. Wir empfehlen dir, eine:n Inhaber:in oder Administrator:in zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten.
Deinen Account deaktivieren
Navigiere von deinem Desktop aus zu deinen
Account-Einstellungen, indem du diesem Link folgst: https://my.slack.com/account
Scrolle nach unten zu
Account deaktivieren und klicke dann auf Deinen Account deaktivieren. Gib dein Passwort ein und wähle
Passwort bestätigen. Klicke auf
Ja, meinen Account deaktivieren.
Dein Account wird daraufhin sofort deaktiviert. Wenn du in Zukunft zu diesem Workspace zurückkehren möchtest, ist dafür die Reaktivierung deines Accounts durch eine/einen Inhaber:in oder Administrator:in dieses Workspace notwendig.
Deine Profilinformationen löschen
Wenn du deine Profilinformationen löschen möchtest, wende dich nach der Deaktivierung deines Accounts an den:die primäre:n Workspace-Inhaber:in. Primäre Workspace-Inhaber:innen können deine Profilinformationen nach der Deaktivierung des Accounts löschen. Primäre Inhaber:innen können auch uns kontaktieren , um Unterstützung beim Löschvorgang zu erhalten. Super!
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