Sair do Slack é rápido e fácil, e você pode entrar novamente a qualquer momento.



Sair de um workspace Slack

Computador iOS Android Clique no nome do workspace na barra lateral. Selecione Sair. No seu navegador, clique em Desconectar do navegador. Na Guia inicial, deslize para a direita. Toque no ícone de três pontos ao lado do nome do workspace. Toque em Sair. Toque em Sair para confirmar. Na Guia inicial, deslize para a direita. Toque no ícone de três pontos ao lado do nome do workspace. Toque em Sair. Toque em Sair para confirmar.

Observação: não é possível sair de um workspace individual em uma organização Enterprise, mas você pode sair dos workspaces que não são mais úteis para você.



Sair de todas as sessões

Você perdeu o seu telefone ou usou o Slack em um computador público e esqueceu de sair? Veja como sair rapidamente de todas as sessões usando o app para computador.