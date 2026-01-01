Du kannst dich schnell und einfach aus Slack abmelden und dich jederzeit wieder anmelden.



Von einem Slack-Workspace abmelden

Desktop iOS Android Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen. Wähle Abmelden aus. Klicke in deinem Browser auf Im Browser abmelden. Wische im Home-Tab nach rechts. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben deinem Workspace-Namen. Tippe auf Abmelden. Tippe zum Bestätigen auf Abmelden. Wische im Home-Tab nach rechts. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben deinem Workspace-Namen. Tippe auf Abmelden. Tippe zum Bestätigen auf Abmelden.

Hinweis: Das Abmelden aus einzelnen Workspaces ist in einer Enterprise-Organisation nicht möglich, aber du kannst Workspaces verlassen, die du nicht länger benötigst.



Von allen Sitzungen abmelden

Hast du dein Telefon verloren oder hast du Slack auf einem öffentlichen Computer verwendet und vergessen, dich abzumelden? So kannst du dich schnell bei allen Sitzungen über die Desktop-App abmelden.