Disconnetterti da Slack è facile e veloce e puoi sempre accedere di nuovo in qualsiasi momento.



Disconnettersi da un’area di lavoro Slack

Desktop iOS Android Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale. Seleziona Disconnettiti. Dal browser, clicca Disconnettiti dal browser. Dalla scheda Home , scorri verso destra. Tocca l’icona dei tre puntini accanto al nome dell’area di lavoro. Tocca Disconnettiti. Tocca Disconnettiti per confermare. Dalla scheda Home , scorri verso destra. Tocca l’icona dei tre puntini accanto al nome dell’area di lavoro. Tocca Disconnettiti. Tocca Disconnettiti per confermare.

Nota: non è possibile disconnettersi dalle singole aree di lavoro di un’organizzazione Enterprise, ma puoi uscire dalle aree di lavoro di cui non hai più bisogno.



Disconnettersi da tutte le sessioni

Hai smarrito il telefono o hai utilizzato Slack su un computer pubblico e hai dimenticato di effettuare la disconnessione? Ecco dome disconnetterti rapidamente da tutte le sessioni dall’app desktop.