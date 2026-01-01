Profilo e preferenze
Modifica il tuo profilo e le preferenze per adattare Slack alle tue esigenze.
Disconnettersi da Slack
Disconnetterti da Slack è facile e veloce e puoi sempre accedere di nuovo in qualsiasi momento.
Disconnettersi da un’area di lavoro Slack
Desktop
iOS
Android
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Disconnettiti.
- Dal browser, clicca Disconnettiti dal browser.
- Dalla scheda Home , scorri verso destra.
- Tocca l’icona dei tre puntini accanto al nome dell’area di lavoro.
- Tocca Disconnettiti.
- Tocca Disconnettiti per confermare.
- Dalla scheda Home , scorri verso destra.
- Tocca l’icona dei tre puntini accanto al nome dell’area di lavoro.
- Tocca Disconnettiti.
- Tocca Disconnettiti per confermare.
Nota: non è possibile disconnettersi dalle singole aree di lavoro di un’organizzazione Enterprise, ma puoi uscire dalle aree di lavoro di cui non hai più bisogno.
Disconnettersi da tutte le sessioni
Hai smarrito il telefono o hai utilizzato Slack su un computer pubblico e hai dimenticato di effettuare la disconnessione? Ecco dome disconnetterti rapidamente da tutte le sessioni dall’app desktop.
- Dal desktop, vai alle Impostazioni account seguendo questo link: https://my.slack.com/account.
- Clicca su Disconnettiti da tutte le altre sessioni e segui le istruzioni.
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
For questions or support, go to the Slack Help Center.
For questions or support, go to the Slack Help Center.
Ops! Si è verificato un problema. Riprova più tardi.