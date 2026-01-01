O Slack reserva-se o direito de analisar impostos aplicáveis conforme exigido pela lei local. De acordo com o local, poderão ser cobrados impostos de transação quando os clientes comprarem um plano pago do Slack.

Noções básicas

O endereço da sua empresa é usado para determinar a taxa correta de impostos, se aplicável.

Os preços mostrados no nosso site não incluem imposto sobre vendas nem imposto sobre valor agregado.

Os proprietários do workspace ou a pessoa que fez o upgrade de um workspace pode atualizar o endereço da empresa e outros detalhes de faturamento na página Faturamento.



Imposto sobre vendas dos EUA

Clientes dos EUA podem estar sujeitos a impostos sobre vendas estaduais e locais. O código postal inserido para o endereço da empresa determina se o workspace está sujeito a impostos e às taxas de impostos estaduais e locais aplicáveis. As cobranças de impostos sobre vendas serão incluídas como item de linha no seu extrato de faturamento ou na sua fatura.

Onde o imposto sobre vendas é avaliado

Arizona

Connecticut

Colorado*

Distrito de Colúmbia

Havaí

Chicago, Illinois**

Iowa

Kentucky

Louisiana*

Maryland

Massachusetts

Novo México Nova York

Ohio

Pensilvânia

Rhode Island

Carolina do Sul

Dakota do Sul

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Washington

Virgínia Ocidental

*Somente em determinadas jurisdições locais

** Imposto de transação de locação



Solicitar isenção

Se sua empresa for isenta de impostos, siga as etapas abaixo. O status 501(c)(3) do IRS (nos Estados Unidos) não é prova suficiente de isenção de impostos estaduais ou municipais sobre vendas.

Adicione o nome completo e o endereço do Slack ao seu certificado de isenção de impostos:



Slack Technologies LLC, uma empresa da Salesforce

415 Mission St, Suite 300

São Francisco, CA 94105

EUA Envie sua declaração de isenção de impostos sobre vendas atual e assinada para tax@slack.com e inclua sua URL do Slack (ex.: url.slack.com) na mensagem.



Imposto sobre valor agregado

O Slack taxará os serviços eletrônicos de acordo com as alíquotas do imposto sobre o valor agregado (IVA) ou do imposto sobre bens e serviços (GST). A incidência do IVA ou do GST nas compras depende do endereço de faturamento e da maneira como o Slack é usado.



Austrália

É possível que o GST da Austrália seja adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situa nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de empresa australiana (ABN, na sigla em inglês) e que confirmarem que estão registrados no GST da Austrália não terão esse imposto acrescentado à próxima fatura.

O Slack está registrado como fornecedor não residente sob o regime simplificado do GST. Por esse motivo, o Slack é obrigado a recolher o GST das compras de serviços eletrônicos de clientes na Austrália que não informaram o ABN e que confirmaram que estão registrados no GST do país.



Canadá

A partir de 1º de julho de 2021, o GST/HST do Canadá será adicionado à sua compra se o endereço de faturamento associado ao workspace ou à organização do Slack estiver no Canadá. Os clientes comerciais que fornecerem um ID do GST/HST não terão o GST/HST incluído na fatura.

O imposto provincial sobre vendas (PST ou QST) será adicionado à sua compra se o endereço de faturamento associado ao seu workspace do Slack ou organização estiver em uma das seguintes províncias do Canadá: British Columbia, Manitoba, Saskatchewan ou Quebec.

As vendas nas seguintes províncias são taxadas com os valores de PST ou QST indicados abaixo, para além da taxa de GST de 5%, se aplicável:

British Columbia – 7%

Manitoba – 7%

Saskatchewan – 6%

Quebec – 9,975%*

*Os clientes comerciais do Quebec com registro no QST e que informarem um ID do QST não terão este tributo adicionado à fatura.



Chile

É possível que o IVA do Chile seja adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situa nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de identificação fiscal (NIF) do Chile e que confirmarem que estão registrados no IVA do país não terão esse imposto acrescentado à próxima fatura.



Egito

O Slack está registrado para o IVA do Egito como fornecedor não residente. Por isso, o Slack é obrigado a recolher o IVA das compras de serviços eletrônicos de clientes no Egito que não informaram um número de ID de IVA.

Os clientes comerciais que informarem um número de ID de IVA do Egito não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.



EU

O IVA será adicionado à sua compra se o endereço de faturamento associado ao workspace ou organização do Slack estiver na UE. No entanto, o IVA será cobrado para os clientes na Irlanda, a menos que a isenção se aplique. O IVA será listado como um item de linha separado nos extratos de faturamento e nas faturas.

Solicitar isenção

Irlanda

Clientes com o Certificado de Autorização VAT56B estão isentos do IVA e podemos ajudar a remover o IVA da sua compra. Envie uma cópia do Certificado de Autorização VAT56B para tax@slack.com e inclua a URL do Slack (ex: url.slack.com) na mensagem.

Clientes com o Certificado de Autorização VAT56B estão isentos do IVA e podemos ajudar a remover o IVA da sua compra. Envie uma cópia do Certificado de Autorização VAT56B para tax@slack.com e inclua a URL do Slack (ex: url.slack.com) na mensagem. Outros países na UE

É possível que outros clientes na UE (exceto na Irlanda) estejam isentos do IVA nas próximas faturas após incluírem um número de identificação válido do IVA na página de faturamento. Saiba como atualizar essa informação.



Geórgia

O Slack está registrado para o IVA da Geórgia como fornecedor não residente. Por isso, o Slack é obrigado a recolher o IVA das compras de serviços eletrônicos de clientes na Geórgia que não informaram um número de ID de IVA.

É possível que o IVA da Geórgia seja adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace ou à organização Slack se situa na Geórgia. Os clientes comerciais que informarem um número de ID de IVA da Geórgia não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.



Japão

O imposto sobre o consumo do Japão (JCT, na sigla em inglês) será adicionado à compra de negócios se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Isso vale para fins comerciais e não comerciais. Clientes que utilizarem o autopagamento, verão a cobrança de JCT na sua compra. Os clientes corporativos que não tiverem o JCT incluído na fatura serão responsáveis por avaliar e declarar o JCT por conta própria através do mecanismo de cobrança reversa.



Quênia

O IVA do Quênia vai ser adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes podem informar o número de identificação do IVA para inclui-lo nos extratos de faturamento e nas faturas.



Malásia

O imposto sobre vendas e serviços da Malásia (SST, na sigla em inglês) será adicionado à compra de negócios se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes podem informar o número de registro do SST para incluí-lo nos próximos extratos de faturamento e faturas.



Nigéria

O IVA da Nigéria vai ser adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes podem informar o NIF para inclui-lo nos extratos de faturamento e nas faturas.



Filipinas

O Slack está registrado para o IVA nas Filipinas como fornecedor não residente. Dessa forma, o Slack começará a cobrar 12% de IVA das Filipinas sobre serviços digitais faturados a clientes sem registro de IVA (“B2C”) no país. Clientes com registro de IVA nas Filipinas não receberão fatura com 12% de IVA, desde que forneçam seu NIF filipino. No entanto, será da sua responsabilidade contabilizar e pagar diretamente às autoridades fiscais os 12% de IVA correspondentes.



República da Coreia

O IVA da República da Coreia será adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de registro da empresa (BRN, na sigla em inglês) antes do pagamento não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.



Singapura

O GST de Cingapura será adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de registro do GST não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.

O Slack está registrado sob o regime de fornecedor internacional. Por esse motivo, o Slack é obrigado a recolher o GST das compras de serviços eletrônicos de clientes em Cingapura que não informaram um número de identificação do GST.



África do Sul

O IVA da África do Sul será adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Dessa data em diante, os clientes podem informar o números de identificação do IVA para inclui-lo nos extratos de faturamento e nas faturas.



Suíça e Liechtenstein

O IVA da Suíça será adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace ou à organização Slack se situar na Suíça ou em Liechtenstein. Os clientes podem informar o número de identificação do IVA para inclui-lo nos extratos de faturamento e nas faturas.



Tailândia

O IVA da Tailândia será adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de registro do IVA da Tailândia não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.

O Slack é registrado para o IVA da Tailândia como empresa não residente. Por isso, o Slack é obrigado a recolher o IVA das compras de serviços eletrônicos de clientes na Tailândia que não informaram um número de registro do IVA. Como empresa não residente, o Slack não é obrigado a emitir faturas com IVA na Tailândia.





Turquia

O Slack está registrado para o IVA da Turquia como fornecedor não residente. Por isso, o Slack é obrigado a recolher o IVA das compras de serviços eletrônicos de clientes na Turquia que não informaram um número de ID de IVA.

É possível que o IVA da Turquia seja adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace ou à organização do Slack estiver nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de ID de IVA da Turquia não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.



Ucrânia

O Slack está registrado para o IVA da Ucrânia como fornecedor não residente, em vigor desde 1º de janeiro de 2022. Como tal, o Slack é obrigado a cobrar o IVA em vendas de serviços eletrônicos a clientes na Ucrânia que não confirmarem ser uma empresa, através do fornecimento do Número de registro de empresa (BRN) ou Número de registro de IVA (VRN). Como empresa não residente, o Slack não é obrigado a emitir faturas com impostos na Ucrânia.

É possível que o IVA da Ucrânia seja adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace ou à organização Slack se situa nesse país. Os clientes comerciais que informarem um número de BRN ou IVA/VRN da Ucrânia não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.



Reino Unido

O IVA do Reino Unido será adicionado à compra se o endereço de faturamento associado ao workspace Slack ou à organização se situar nesse país. Os clientes comerciais que informarem o número de identificação do IVA antes do pagamento não terão o imposto acrescentado à próxima fatura.



Atualizar informações fiscais

Se você tem endereço de faturamento na Noruega, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na Índia ou em um dos países acima, atualize as informações de faturamento com o número do IVA ou do GST (ou o número de registro fiscal do seu país) e selecione o status do registro fiscal (se aplicável).

Quando pertinente, se um número de registro fiscal válido for inserido e um IVA/GST já tiver sido cobrado nas faturas emitidas para você, o Slack pode reembolsar, mediante solicitação, o IVA/GST incluído nas faturas emitidas nos noventa dias anteriores à apresentação de um número de registro fiscal válido. Porém, o IVA/GST não será reembolsado em nenhuma fatura emitida fora desse período de noventa dias.

Status do registro do IVA ou do GST: a empresa está registrada no IVA ou no GST do país em que opera. Caso você selecione essa opção, o IVA ou o GST não é tributado, se aplicável. Você será responsável por autoavaliar seu IVA/GST e pagá-lo nas compras de acordo com a taxa aplicada no país onde está realizando atividades comerciais.