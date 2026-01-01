Slack se reserva el derecho de aplicar los impuestos correspondientes que requieran las leyes locales. Dependiendo del lugar en el que se encuentren, es posible que a los clientes se les cobren impuestos sobre las transacciones al comprar un plan de pago de Slack.

Aspectos básicos

Que se añada un impuesto u otro viene determinado por la dirección de facturación de tu empresa, si procede.

Los precios que se muestran en nuestro sitio web no incluyen impuestos sobre ventas ni impuestos sobre el valor añadido.

Los propietarios del espacio de trabajo o la persona que ascienda de plan un espacio de trabajo pueden actualizar la dirección de la empresa y otra información de facturación en la página de facturación.



Impuesto sobre las ventas en Estados Unidos

Los espacios de trabajo ubicados en EE. UU. pueden estar sujetos a impuestos sobre las ventas estatales y locales. El código postal de la dirección de tu empresa determina si tu espacio de trabajo está sujeto a impuestos y cuáles son los impuestos estatales y locales aplicables. Los cargos de impuestos sobre las ventas se incluirán como un elemento en tu estado de cuenta o factura.

Dónde se calcula el impuesto sobre las ventas

Arizona

Connecticut

Colorado*

Distrito de Columbia

Hawái

Chicago (Illinois**)

Iowa

Kentucky

Luisiana*

Maryland

Massachusetts

Nuevo México Nueva York

Ohio

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Washington

Virginia Occidental

* Solo determinadas jurisdicciones locales

** Impuesto de transacciones de arrendamiento



Cómo solicitar una exención

Si tu empresa está exenta de pagar impuestos, sigue estos pasos. El estado 501(c)(3) del IRS no es prueba suficiente de la exención del pago de impuestos sobre las ventas del estado o la ciudad.

Añade el nombre completo y la dirección de Slack en tu certificado de exención de impuestos:



Slack Technologies, LLC, una empresa de Salesforce

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

EE. UU. Envía tu certificado de exención de impuestos actual y firmado a tax@slack.come incluye tu URL de Slack (p. ej., url.slack.com) en el mensaje.



Impuesto sobre el valor añadido

Slack aplicará el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto sobre bienes y servicios (GST) a sus servicios electrónicos. Que se te cobre el IVA o el GST en tus compras dependerá de tu dirección de facturación y del modo en el que utilizas Slack.



Australia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Australia, es posible que se aplique el GST australiano a tu compra. A los clientes empresariales que proporcionen un número de registro como empresa australiana (“ABN”) y confirmen que están registrados para el GST en Australia no se les aplicará el GST en sus futuras facturas.

Slack está registrado como un proveedor no residente bajo el régimen de GST simplificado. Como tal, se requiere a Slack que recopile el GST de las ventas de servicios electrónicos a clientes australianos que no hayan proporcionado su ABN y confirmado que están registrados para el GST en Australia.



Canadá

Con entrada en vigor el 1 de julio de 2021: si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Canadá, se aplicará el GST/HST a tu compra. Las empresas que proporcionen una ID de GST/HST no tendrán que añadir este impuesto a su factura.

Es posible que se aplique también el impuesto provincial sobre la venta (PST o QST) a tu compra si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en alguna de las siguientes provincias de Canadá: Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan O Quebec.

Las ventas en las siguientes provincias se gravarán con las siguientes tasas de PST o QST, además del 5 % correspondiente a la tasa de GST, si procede:

Columbia Británica: 7 %;

Manitoba: 7 %;

Saskatchewan: 6 %.

Quebec: 9,975 %*

* Los clientes comerciales de Quebec que estén registrados para el impuesto de ventas de Quebec (QST) y que proporcionen una ID de QST, no tendrán la marca QST añadida a sus facturas.



Chile

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Chile, se aplicará IVA de Chile a tu compra. A los clientes empresariales que proporcionen un número de identificación fiscal chileno y confirmen que están registrados para el IVA en Chile no se les aplicará el IVA en futuras facturas.



Egipto

Slack está registrado como proveedor no residente para el IVA de Egipto. Como tal, se requiere a Slack que recaude el IVA de las ventas de servicios electrónicos a clientes de Egipto que no hayan proporcionado su ID de IVA.

Las empresas que proporcionen una ID de IVA de Egipto no tendrán este impuesto añadido en su próxima factura.



UE

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en la UE, se aplicará el IVA a tu compra. Por su parte, en Irlanda se cobrará el IVA a los clientes salvo que sea aplicable alguna exención. El IVA aparecerá como un elemento separado en los estados de cuenta y las facturas.

Cómo solicitar una exención

Irlanda

Los clientes con un Certificado de Autorización VAT56B están exentos de IVA. Por tanto, podemos ayudarte a eliminar el IVA de tu factura. Envía una copia de tu Certificado de Autorización VAT56B atax@slack.com e incluye tu URL de Slack (por ejemplo, url.slack.com) en el mensaje.

Los clientes con un Certificado de Autorización VAT56B están exentos de IVA. Por tanto, podemos ayudarte a eliminar el IVA de tu factura. Envía una copia de tu Certificado de Autorización VAT56B atax@slack.com e incluye tu URL de Slack (por ejemplo, url.slack.com) en el mensaje. Otros países de la UE

Es posible que otros clientes de la UE (salvo Irlanda) estén exentos del IVA en futuras facturas si se introduce un n.º de IVA válido en su página de facturación. Descubre cómo actualizar esta información.



Georgia

Slack está registrado como proveedor no residente para el IVA de Georgia. Como tal, se requiere a Slack que recaude el IVA de las ventas de servicios electrónicos a clientes de Georgia que no hayan proporcionado su ID de IVA.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Georgia, se aplicará el impuesto sobre el valor añadido (IVA) a tu compra. Las empresas que proporcionen una ID de IVA de Georgia no tendrán este impuesto añadido en su próxima factura.



Japón

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Japón, se aplicará el impuesto al consumo de Japón (JCT) a la compra asociada a tu empresa. Esto se aplica tanto para fines comerciales como no comerciales. Los clientes que utilicen sistemas de compra automática verán que aparece cargado el JCT en su compra. Los clientes empresariales que no tengan el JCT cargado en su factura son responsables de hacer la autoliquidación e informar del JCT con arreglo al mecanismo de inversión del sujeto pasivo.



Kenia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Kenia, se aplicará el IVA de dicho país a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su n.º de IVA para incluirlo en los estados de cuenta y facturas.



Malasia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Malasia, se aplicará el impuesto sobre ventas y servicio (SST) a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su número de registro del SST para incluirlo en los estados de cuenta y facturas futuras.



Nigeria

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Nigeria, se aplicará el IVA de dicho país a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su n.º de TIN para incluirlo en los estados de cuenta y facturas.



Filipinas

Slack está registrado como proveedor no residente para el IVA de Filipinas. Por lo tanto, Slack empezará a recaudar el 12 % de IVA de Filipinas para servicios digitales facturados a clientes que no sean residentes fiscales (B2C) de Filipinas. Los clientes registrados a efectos de IVA en Filipinas no recibirán facturas con el 12 % de IVA, siempre que proporcionen su TIN local de Filipinas. No obstante, en ese caso serás responsable de declarar y pagar directamente a las autoridades fiscales el IVA del 12 % correspondiente.



República de Corea

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en la República de Corea, se aplicará el IVA de la República de Corea a tu compra. A las empresas que proporcionen un Número de Registro Mercantil (BRN) antes del pago no se les añadirá IVA en sus próximas facturas.



Singapur

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Singapur, se aplicará el impuesto sobre bienes y servicios (GST) de Singapur a tu compra. Las empresas que proporcionen un número de registro de GST no tendrán este impuesto añadido en su próxima factura.

Slack está registrado en el régimen de Registro de proveedores extranjeros. Como tal, se requiere a Slack que recaude el GST de las ventas de servicios electrónicos a clientes de Singapur que no hayan proporcionado su ID de GST.



Sudáfrica

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Sudáfrica, se aplicará el IVA sudafricano a tu compra. A partir de esta fecha, los clientes pueden proporcionar su n.º de IVA para incluirlo en los estados de cuenta y facturas.



Suiza y Liechtenstein

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Suiza o Liechtenstein, se aplicará el IVA suizo a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su n.º de IVA para incluirlo en los estados de cuenta y facturas.



Tailandia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Tailandia, se aplicará el IVA de dicho país a tu compra. Las empresas que proporcionen una ID de IVA de Tailandia no tendrán este impuesto añadido en su próxima factura.

Slack está registrado como empresa no residente para el IVA de Tailandia. Como tal, se requiere a Slack que recaude el IVA de las ventas de servicios electrónicos a clientes de Tailandia que no hayan proporcionado su ID de IVA. Como empresa no residente, no se requiere que Slack emita un factura con IVA de Tailandia.





Turquía

Slack está registrado como proveedor no residente para el IVA de Turquía. Como tal, se requiere a Slack que recaude el IVA de las ventas de servicios electrónicos a clientes de Turquía que no hayan proporcionado su ID de IVA.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Turquía, se aplicará el impuesto sobre el valor añadido (IVA) a tu compra. Las empresas que proporcionen una ID de IVA de Turquía no tendrán este impuesto añadido en su próxima factura.



Ucrania

Slack está registrado como proveedor no residente para el IVA de Ucrania desde el 1 de enero de 2022. Como tal, Slack debe recaudar el IVA de las ventas de servicios electrónicos de los clientes de Ucrania que no hayan confirmado que tengan una empresa bien proporcionando su Número de Registro Mercantil (BRN) o el Número de Registro de IVA (VRN). Como empresa no residente, no se requiere que Slack emita una factura de los impuestos en Ucrania.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Ucrania, se aplicará IVA de Ucrania a tu compra. Las empresas que proporcionen un número de IVA/VRN o BRN de Ucrania no tendrán este impuesto añadido en su próxima factura.



Reino Unido

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Reino Unido, se aplicará el IVA de Reino Unido a tu compra. A las empresas que proporcionen una ID de IVA de Reino Unido antes del pago no se les añadirá el IVA en sus próximas facturas.



Actualizar información de impuesto

Si tu dirección de facturación está en Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, la India o uno de los países mencionados más arriba, puedes actualizar la información de facturación para incluir tu número de IVA/GST (o el número de registro del impuesto local aplicable) y seleccionar el estado de tu registro fiscal (si procede).

Cuando sea pertinente, si se introduce un número de registro fiscal válido y se ha cobrado anteriormente el IVA/GST en las facturas que se te han expedido, si lo solicitas, Slack puede realizar el reembolso del IVA/GST incluido en las facturas emitidas durante los noventa días anteriores a la facilitación de una ID fiscal válida. Sin embargo, no se reembolsará el IVA/GST de las facturas emitidas antes de ese periodo de noventa días.

Estado de IVA/GST registrado: Tu empresa está registrada para el pago de IVA/GST en el país donde operas. Si seleccionas esta opción, no se te aplicará el IVA/GST, si procede. Será tu propia responsabilidad hacer la autoliquidación y pagar el IVA/GST sobre las compras al tipo impositivo que corresponda en el país en el que lleves a cabo tu actividad comercial.