Slack se reserva el derecho de calcular los impuestos correspondientes de acuerdo con las exigencias de las leyes locales. Según el lugar en el que se encuentren, es posible que a los clientes se les cobren impuestos sobre las transacciones cuando compren un plan de Slack de pago.

Aspectos básicos

La dirección de facturación de tu empresa determina la tasa de impuesto que se aplica, si procede.

Los precios que se muestran en nuestro sitio web no incluyen el impuesto sobre las ventas ni sobre el valor agregado.

Los propietarios del espacio de trabajo o la persona que cambie el plan de un espacio de trabajo pueden actualizar la dirección de la empresa y otra información de facturación en la página de facturación.



Impuesto sobre ventas en Estados Unidos

Los clientes ubicados en EE. UU. pueden estar sujetos a impuestos sobre las ventas estatales y locales. El código postal de la dirección de tu empresa determina si tu espacio de trabajo está sujeto a impuestos y cuáles son los impuestos estatales y locales aplicables. Los cargos por impuestos sobre ventas se incluirán como un ítem en tu estado de cuenta o factura.

Dónde se evalúa el impuesto sobre las ventas

Arizona

Connecticut

Colorado*

Distrito de Columbia

Hawái

Chicago, Illinois**

Iowa

Kentucky

Luisiana*

Maryland

Massachusetts

Nuevo México Nueva York

Ohio

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Washington

Virginia Occidental

* Solo determinadas jurisdicciones locales

** Impuesto sobre la transacción de arrendamiento



Cómo solicitar una exención

Si tu empresa está exenta de pagar impuestos, sigue estos pasos. El estado 501(c)(3) del IRS no es prueba satisfactoria de la exención estatal o municipal de pagar impuestos a las ventas.

Agrega el nombre completo y la dirección de Slack en tu certificado de exención de impuestos:



Slack Technologies LLC, a Salesforce company

415 Mission St, Suite 300

San Francisco, CA 94105

EE. UU. Envía tu certificado de exención de impuestos actual firmado a tax@slack.come incluye tu URL de Slack (por ejemplo, url.slack.com) en el mensaje.



Impuesto sobre el valor agregado

Slack aplicará el impuesto sobre el valor agregado (IVA) o el impuesto sobre bienes y servicios (GST) a los servicios electrónicos. Que se te cobre IVA o GST en tus compras dependerá de tu dirección de facturación y del modo en que usas Slack.



Australia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Australia, se podrá aplicar el GST de Australia a tu compra. No se agregará el GST a la facturación futura de los clientes comerciales que proporcionen un número de registro comercial de Australia y confirmen que están registrados a efectos del GST en ese país.

Slack está registrada como proveedor no residente de acuerdo con el régimen del GST simplificado. Por ello, Slack debe cobrar el GST en las ventas de servicios electrónicos a los clientes australianos que no hayan proporcionado su número de registro comercial de Australia y hayan confirmado que están registrados a efectos del GST en ese país.



Canadá

A partir del 1 de julio de 2021, si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Canadá, se aplicará el impuesto sobre bienes y servicios (GST) y el impuesto armonizado sobre la venta (HST) a tu compra. No se aplicarán estos impuestos en la factura de los clientes comerciales que proporcionen un ID del impuesto sobre bienes y servicios y del impuesto armonizado sobre la venta.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en una de las provincias de Canadá que se indican más abajo, se podrá aplicar también el impuesto provincial sobre las ventas (PST o QST) a tu compra: Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan o Quebec.

Las ventas en las siguientes provincias se cobrarán con las siguientes tasas de impuesto sobre las ventas (PST o QST) además de la tasa del impuesto GST del 5 %, si corresponde:

Columbia Británica: 7 %

Manitoba: 7 %

Saskatchewan: 6 %

Quebec: 9,975 %*

* No se aplicará el impuesto sobre las ventas de Quebec (QST) a la factura de los clientes comerciales de Quebec que estén registrados para dicho impuesto y proporcionen un ID de QST.



Chile

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Chile, se podrá aplicar el IVA de ese país a tu compra. No se agregará el IVA a la facturación futura de los clientes comerciales que proporcionen un RUT de Chile y confirmen que están registrados a efectos del IVA en ese país.



Egipto

Slack está registrado a efectos del IVA en Egipto como proveedor no residente. Por ello, Slack debe cobrar el IVA en las ventas de servicios electrónicos a los clientes de Egipto que no hayan proporcionado su ID de IVA.

No se agregará el IVA en la próxima factura de los clientes comerciales que proporcionen un número de identificación de IVA de Egipto.



EU

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en la UE, se aplicará el IVA a tu compra. Por su parte, en Irlanda se cobrará el IVA a los clientes salvo que sea aplicable alguna exención. El IVA aparecerá como un elemento separado en los estados de cuenta y las facturas.

Cómo solicitar una exención

Irlanda

Los clientes con un Certificado de Autorización VAT56B están exentos de IVA. Por lo tanto, podemos ayudarte a quitar el IVA de tu factura. Envía una copia de tu Certificado de autorización VAT56B a tax@slack.com e incluye tu URL de Slack (por ejemplo, url.slack.com) en el mensaje.

Los clientes con un Certificado de Autorización VAT56B están exentos de IVA. Por lo tanto, podemos ayudarte a quitar el IVA de tu factura. Envía una copia de tu Certificado de autorización VAT56B a tax@slack.com e incluye tu URL de Slack (por ejemplo, url.slack.com) en el mensaje. Otros países en la UE

Otros clientes en la UE (salvo en Irlanda) podrían estar exentos del IVA en sus futuras facturas si indican un NIF válido en su página de facturación. Descubre cómo actualizar esta información.



Georgia

Slack está registrado a efectos del IVA en Georgia como proveedor no residente. Por ello, Slack debe cobrar el IVA en las ventas de servicios electrónicos a los clientes de Georgia que no hayan proporcionado su número de identificación de IVA.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Georgia, se podrá aplicar el IVA de Georgia a tu compra. No se agregará el IVA en la próxima factura de los clientes comerciales que proporcionen un número de identificación de IVA de Georgia.



Japón

El impuesto al consumo de Japón (JCT, por sus siglas en inglés) se agregará a tu compra si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack se encuentra en Japón. Esto se aplica con fines tanto comerciales como no comerciales. Los clientes que pagan con el método de autofacturación verán el JCT agregado a su compra. Los clientes corporativos en cuyas facturas no se haya cargado el JCT son responsables de evaluar por sí mismos y de declarar el JCT según el mecanismo de cobro revertido.



Kenia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está en Kenia, se aplicará el IVA de ese país a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su número de IVA para que se incluya en los estados de cuenta y las facturas.



Malasia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Malasia, se aplicará el impuesto sobre servicios y ventas (SST) de Malasia a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su número de registro al impuesto sobre servicios y ventas (SST) para que se incluya en los estados de cuenta y las futuras facturas.



Nigeria

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está en Nigeria, se aplicará el IVA de ese país a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su número de TIN para que se incluya en los estados de cuenta y las facturas.



Filipinas

Slack está registrado a efectos del IVA en Filipinas como proveedor no residente. Por ello, Slack empezará a cobrar el IVA del 12 % de Filipinas por servicios digitales facturados para clientes no registrados para el IVA («B2C») en dicho país. A los clientes registrados para el IVA en Filipinas no se les facturará el IVA del 12 % siempre que brindes tu TIN local de Filipinas. Sin embargo, serás responsable de declarar y abonar el IVA correspondiente al 12 % directamente a las autoridades fiscales.



República de Corea

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en la República de Corea, se aplicará el IVA de ese país a tu compra. No se calculará el IVA en la próxima factura antes del pago de los clientes comerciales que proporcionen un número de registro de negocios (BRN, por sus siglas en inglés).



Singapur

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Singapur, se aplicará el impuesto sobre bienes y servicios (SGST) de ese país a tu compra. No se calculará el IVA en la próxima factura de los clientes comerciales que proporcionen un número de registro de GST.

Slack está registrada de acuerdo con el régimen de registro de proveedores en el extranjero (OVR, por sus siglas en inglés). Por ello, Slack debe cobrar el GST en las ventas de servicios electrónicos a los clientes de Singapur que no hayan proporcionado su número de identificación de GST.



Sudáfrica

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Sudáfrica, se aplicará el IVA de ese país a tu compra. A partir de esta fecha, los clientes pueden proporcionar su número de IVA para que se incluya en los estados de cuenta y las facturas.



Suiza y Liechtenstein

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Suiza o Liechtenstein, se aplicará el IVA de Suiza a tu compra. Los clientes pueden proporcionar su número de IVA para que se incluya en los estados de cuenta y las facturas.



Tailandia

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Tailandia, se aplicará el IVA de ese país a tu compra. No se calculará el IVA en la próxima factura de los clientes comerciales que proporcionen un ID de IVA de Tailandia.

Slack está registrado para el IVA de Tailandia como una empresa no residente. Por ello, Slack debe cobrar el IVA en las ventas de servicios electrónicos a los clientes de Tailandia que no hayan proporcionado su ID de IVA. Como empresa no residente, Slack no está obligada a emitir una factura con IVA de Tailandia.





Turquía

Slack está registrado a efectos del IVA en Turquía como proveedor no residente. Por ello, Slack debe cobrar el IVA en las ventas de servicios electrónicos a los clientes de Turquía que no hayan proporcionado su número de identificación de IVA.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Turquía, se podrá aplicar el IVA de ese país a tu compra. No se agregará el IVA en la próxima factura de los clientes comerciales que proporcionen un número de identificación de IVA de Turquía.



Ucrania

Slack está registrado a efectos del IVA en Ucrania como proveedor no residente a partir del 1 de enero de 2022. Por esta razón, Slack está obligada a cobrar el IVA en ventas de servicios electrónicos a clientes de Ucrania que no hayan confirmado su calidad de negocio mediante la aportación de un número de registro comercial o número de identificación a efectos del IVA. Como empresa no residente, Slack no está obligada a emitir una factura de impuestos en Ucrania.

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Ucrania, se podrá aplicar el IVA de ese país a tu compra. No se agregará el IVA en la próxima factura de los clientes comerciales que proporcionen un número de registro comercial o número de identificación a efectos del IVA de Ucrania.



Reino Unido

Si la dirección de facturación asociada a tu espacio de trabajo u organización de Slack está ubicada en Reino Unido, se aplicará el IVA de ese país a tu compra. No se calculará el IVA en la próxima factura antes del pago de los clientes comerciales que proporcionen un número de IVA de Reino Unido.



Actualización de la información fiscal

Si tu dirección de facturación se encuentra en Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, India o uno de los países mencionados anteriormente, puedes actualizar tu información de facturación para incluir el número de IVA/GST (o el número del registro fiscal local que corresponda) y seleccionar el estado de tu registro fiscal (en caso necesario).

Cuando corresponda, si se ingresa un número de registro de impuesto válido y el IVA/GST se ha cobrado previamente en las facturas que se te han emitido, entonces, si lo pides, Slack puede reembolsar las facturas con IVA/GST incluido emitidas en los noventa días antes de que se proporcione un ID de impuesto válido. Sin embargo, el IVA/GST no se reembolsará en ninguna factura emitida fuera de este período de noventa días.

Estado del registro a efectos del IVA o GST: Se ha registrado tu empresa a efectos del IVA o GST en el país en el que opera. Si seleccionas esta opción, no se te aplicará el IVA o GST cuando corresponda. Será tu propia responsabilidad hacer la autoliquidación y pagar el IVA o GST sobre las compras según la tasa impositiva que corresponda al país en el que lleves a cabo tu actividad comercial.