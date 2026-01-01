Slack se réserve le droit d’appliquer toute taxe requise par la réglementation locale. En fonction de leur emplacement géographique, les clients devront peut-être s’acquitter d’une taxe sur les transactions quand ils achètent l’un de nos forfaits Slack payants.

Principes de base

L’adresse de votre entreprise est utilisée pour déterminer le taux de taxation applicable (le cas échéant).

Les prix indiqués sur notre site web n’incluent ni la taxe de vente ni la TVA.

Les propriétaires de l’espace de travail ou la personne qui a fait passer l’espace de travail à un forfait supérieur peuvent mettre à jour l’adresse de l’entreprise et d’autres informations de facturation sur la page Facturation.



Taxe de vente aux États-Unis

Les clients qui résident aux États-Unis peuvent être assujettis à des taxes de vente locales et de l’État de résidence. Le code postal indiqué dans l’adresse de votre entreprise détermine si votre espace de travail est assujetti à des taxes et quels sont les taux applicables fixés par l’État ou par les autorités locales. Vous trouverez toutes les informations utiles concernant les taxes de vente sur vos relevés de facturation ou sur vos factures.

Ville/État/Région où la taxe de vente est appliquée

Arizona

Connecticut

Colorado*

District de Columbia

Hawaï

Chicago, Illinois**

Iowa

Kentucky

Louisiane*

Maryland

Massachusetts

Nouveau-Mexique New York

Ohio

Pennsylvanie

Rhode Island

Caroline du Sud

Dakota du Sud

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Washington

Virginie-Occidentale

*Dans certaines juridictions locales uniquement

**Taxe sur les transactions de location



Demander à bénéficier d’une exonération

Si votre entreprise est exonérée de taxes, veuillez procéder comme suit. Le statut 501(c)(3) (organisme à but non lucratif) de l’IRS n’est pas une preuve suffisante de l’exonération des taxes de vente municipales ou gouvernementales.

Ajoutez le nom et prénom et l’adresse de Slack au certificat d’exonération de taxes :



Slack Technologies, LLC, une entreprise Salesforce

415 Mission St, Suite 300

San Francisco, CA 94105

É.-U. Envoyez votre certificat d’exonération de taxes actuel signé à tax@slack.com et indiquez votre URL Slack (par exemple, url.slack.com) dans votre message.



Taxe sur la valeur ajoutée

Slack appliquera la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les produits et services (TPS) sur les services électroniques. Votre adresse de facturation et votre mode d’utilisation de Slack conditionneront votre assujettissement à la TVA ou à la TPS.



Australie

La taxe sur les produits et les services (TPS) d’Australie pourra être ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail ou organisation Slack est située en Australie. Les clients professionnels qui fournissent un numéro d’entreprise australien (« ABN ») et confirment qu’ils sont enregistrés pour la TPS en Australie ne verront pas la TPS ajoutée à leur prochaine facture.

Slack est une marque enregistrée en tant que fournisseur non-résident, sous le régime simplifié de la TPS. En tant que tel, Slack est tenu de collecter la TPS sur les ventes des services électroniques aux clients australiens qui n’ont pas fourni leur numéro ABN ni confirmé qu’ils étaient enregistrés pour la TPS en Australie.



Canada

À compter du 1er juillet 2021, la TPS/TVH sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située au Canada. La TPS/VHS ne sera pas ajoutée à la facture des clients qui fournissent un identifiant TPS/TVH.

La Taxe de vente provinciale (PST ou QST) pourra être également ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail ou organisation Slack est située dans l’une de ces provinces au Canada : Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan ou Québec.

Le cas échéant, les taux de PST ou de QST suivants viendront s’ajouter au taux de TPS de 5 % :

Colombie-Britannique – 7 %

Manitoba – 7 %

Saskatchewan – 6 %

Québec – 9,975 %*

* Les clients professionnels enregistrés sous la taxe de vente du Québec (QST) et dotés d’un identifiant QST ne verront pas cette taxe apparaître dans leur facture.



Chili

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du Chili sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située au Chili. Les clients professionnels qui fournissent un numéro d’identification fiscale du Chili et confirment qu’ils sont enregistrés à la TVA au Chili ne verront pas la TVA ajoutée à leur prochaine facture.



Égypte

Slack est enregistré à la TVA égyptienne en tant que fournisseur non résident. En tant que telle, Slack est tenue de collecter la TVA sur les ventes des services électroniques aux clients égyptiens qui n’ont pas fourni leur numéro de TVA.

La TVA ne sera pas ajoutée à la prochaine facture des clients qui fournissent un numéro de TVA pour l’Égypte.



EU

La TVA sera ajoutée au montant de votre achat si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en Europe. En Irlande, les clients seront assujettis à la TVA, sauf s’ils disposent d’une exonération. La TVA apparaîtra sur une ligne distincte de votre relevé de facturation ou de votre facture.

Demander à bénéficier d’une exonération

Irlande

Les clients qui disposent d’un certificat d’autorisation de type VAT56B sont exonérés de TVA (nous pouvons vous aider à supprimer la TVA de votre achat). Veuillez envoyer une copie de votre certificat d’autorisation VAT56B à l’adresse tax@slack.com, et n’oubliez pas d’inclure votre URL Slack (par exemple, url.slack.com) dans le message.

Les clients qui disposent d’un certificat d’autorisation de type VAT56B sont exonérés de TVA (nous pouvons vous aider à supprimer la TVA de votre achat). Veuillez envoyer une copie de votre certificat d’autorisation VAT56B à l’adresse tax@slack.com, et n’oubliez pas d’inclure votre URL Slack (par exemple, url.slack.com) dans le message. Autres pays d’Europe

Les clients qui résident dans d’autres pays d’Europe (mais pas en Irlande) peuvent être exonérés de TVA sur leurs prochaines factures s’ils indiquent un numéro valide d’identification de TVA sur la page Facturation. Découvrez comment mettre à jour ces informations.



Géorgie

Slack est enregistré à la TVA géorgienne en tant que fournisseur non résident. En tant que telle, Slack est tenue de collecter la TVA sur les ventes des services électroniques aux clients géorgiens qui n’ont pas fourni leur numéro de TVA.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de Géorgie sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située au Mexique. La TVA ne sera pas ajoutée à la prochaine facture des clients qui fournissent un numéro de TVA pour la Géorgie.



Japon

La taxe de consommation du Japon sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail ou organisation Slack est située au Japon. Cette taxe s’applique aux utilisations commerciales et non commerciales. La taxe de consommation japonaise sera ajoutée aux achats des clients ayant opté pour le processus de paiement individuel. Les clients qui achètent Slack pour le compte d’une entreprise et qui ne voient pas la Taxe de consommation japonaise sur leurs factures devront calculer par eux-mêmes le montant de la taxe et la déclarer par le mécanisme d’autoliquidation.



Kenya

La TVA du Kenya sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située au Kenya. Les clients auront la possibilité de fournir leur numéro d’identification TVA, qui sera inclus sur leurs relevés de facturation et sur leurs factures.



Malaisie

La taxe sur les ventes et les services (SST) de Malaisie sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail ou organisation Slack est située en Malaisie. Les clients auront la possibilité de fournir leur numéro d’enregistrement SST, qui figurera sur leurs prochains relevés de facturation et sur leurs factures.



Nigeria

La TVA du Nigeria sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située au Nigeria. Les clients auront la possibilité de fournir leur NIF, qui sera inclus sur leurs relevés de facturation et sur leurs factures.



Philippines

Slack est enregistré à la TVA des Philippines en tant que fournisseur non résident. À ce titre, Slack commencera à percevoir une TVA philippine de 12 % sur les services numériques facturés à des clients non assujettis à la TVA (« B2C ») aux Philippines. Les clients enregistrés à la TVA aux Philippines ne se verront pas facturer la TVA de 12 % à condition de fournir leur NIF local aux Philippines. Cependant, vous serez tenu de déclarer et de payer directement aux autorités fiscales la TVA de 12 % correspondante.



République de Corée

La TVA de la République de Corée sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en République de Corée. Les clients qui pourront justifier d’un numéro d’immatriculation pour leur société avant de payer ne seront pas assujettis à la TVA sur leur prochaine facture.



Singapour

La taxe sur les produits et les services (TPS) de Singapour sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail ou organisation Slack est située à Singapour. La TPS ne sera pas ajoutée à la prochaine facture des clients qui fournissent un numéro d’enregistrement TPS.

Slack est une marque enregistrée sous le régime d’enregistrement de fournisseurs à l’étranger (OVR). En tant que tel, Slack est tenu de collecter la TPS sur les ventes des services électroniques aux clients singapouriens qui n’ont pas fourni leur numéro d’identification TPS.



Afrique du Sud

La TVA d’Afrique du Sud sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en Afrique du Sud. À compter de cette date, les clients auront la possibilité de fournir leur numéro d’identification TVA, qui sera inclus sur leurs relevés de facturation et sur leurs factures.



Suisse et Liechtenstein

La TVA de Suisse sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en Suisse ou au Liechtenstein. Les clients auront la possibilité de fournir leur numéro d’identification TVA, qui sera inclus sur leurs relevés de facturation et sur leurs factures.



Thaïlande

La TVA de la Thaïlande sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en Thaïlande. La TVA ne sera pas ajoutée à la prochaine facture des clients qui fournissent un numéro de TVA pour la Thaïlande.

Slack est une marque enregistrée à la TVA en Thaïlande en tant qu’entreprise non résidente. En tant que telle, Slack est tenue de collecter la TVA sur les ventes des services électroniques aux clients thaïlandais qui n’ont pas fourni leur numéro de TVA. En tant qu’entreprise non résidente, Slack n’est pas tenue d’émettre une facture de TVA thaïlandaise.





Turquie

Slack est enregistré à la TVA turque en tant que fournisseur non résident. En tant que telle, Slack est tenue de collecter la TVA sur les ventes des services électroniques aux clients turcs qui n’ont pas fourni leur numéro de TVA.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la Turquie sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en Turquie. La TVA ne sera pas ajoutée à la prochaine facture des clients qui fournissent un numéro de TVA pour la Turquie.



Ukraine

Slack sera enregistré à la TVA ukrainienne en tant que fournisseur non résident à partir du 1er janvier 2022. En tant que tel, Slack est tenue de collecter la TVA sur les ventes de services électroniques aux clients ukrainiens qui n’ont pas confirmé être une entreprise en fournissant leur numéro d’enregistrement d’entreprise (BRN) ou leur numéro d’enregistrement de TVA (VRN). En tant qu’entreprise non résidente, Slack n’est pas tenue d’émettre une facture de taxe en Ukraine.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’Ukraine sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située en Ukraine. La TVA ne sera pas ajoutée à la prochaine facture des clients qui fournissent un numéro de TVA/VRN ou de BRN ukrainien.



Royaume-Uni

La TVA du Royaume-Uni sera ajoutée à vos achats si l’adresse de facturation associée à votre espace de travail Slack ou à votre organisation est située au Royaume-Uni. Les clients qui pourront justifier d’un numéro d’identification TVA du Royaume-Uni avant de payer ne seront pas assujettis à la TVA sur leur prochaine facture.



Mise à jour concernant les taxes

Si votre adresse de facturation se trouve en Norvège, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Inde ou dans l’un des pays ci-dessous, vous pouvez mettre à jour vos informations de facturation afin d’inclure votre numéro de TVA/TPS (ou le numéro d’enregistrement de la taxe locale applicable), et sélectionner le statut d’enregistrement de la taxe (le cas échéant).

Le cas échéant, si un numéro d’identification fiscale valide est saisi et que la TVA/TPS a déjà été facturée sur les factures qui vous ont été délivrées, Slack peut, sur votre demande, rembourser les factures TVA/TPS incluse émises au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la fourniture d’un identifiant fiscal valide. Cependant, la TVA/TPS ne sera pas remboursée sur les factures émises en dehors de cette période de quatre-vingt-dix jours.

Statut d’enregistrement TVA/TPS : votre entreprise est enregistrée pour la TVA/TPS dans votre pays d’activité. Si vous sélectionnez cette option, la TVA/TPS ne sera pas appliquée, le cas échéant. Vous serez responsable du calcul de la TVA/GST et de son versement au taux applicable du pays dont vous dépendez juridiquement.