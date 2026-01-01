Slack behält sich das Recht vor, die anwendbaren Steuern gemäß den lokalen Gesetzen zu bemessen. Abhängig vom Standort kann es sein, dass Transaktionssteuern berechnet werden, wenn Kunden einen kostenpflichtigen Slack-Plan erwerben.

Die Grundlagen

Für die Ermittlung des korrekten Steuersatzes wird gegebenenfalls deine Firmenadresse verwendet.

Die auf unserer Website angezeigten Preise beinhalten keine Umsatzsteuer.

Workspace-Inhaber oder die Person, die einen Workspace hochgestuft hat, können die Firmenadresse und andere Rechnungsdetails auf der Abrechnungsseite aktualisieren.



Umsatzsteuer in den USA

Für Kunden in den USA können bundesstaatliche und lokale Mehrwertsteuern anfallen (US Sales Tax). Die PLZ deiner Unternehmensadresse bestimmt, ob dein Workspace steuerpflichtig ist, und welche bundesstaatlichen und lokalen Steuersätze gelten. Die Mehrwertsteuer wird als Position auf deiner Abrechnung oder Rechnung ausgewiesen.

Wo Mehrwertsteuer berechnet wird

Arizona

Connecticut

Colorado*

District of Columbia

Hawaii

Chicago, Illinois**

Iowa

Kentucky

Louisiana*

Maryland

Massachusetts

New Mexico New York

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Washington

West Virginia

*Nur bestimmte lokale Gerichtsbarkeiten

**Leasing-Transaktionssteuer



Steuerbefreiung beantragen

Wenn dein Unternehmen steuerbefreit ist, führe bitte die im Folgenden aufgelisteten Schritte aus. Der 501(c)(3)-Status des IRS ist kein ausreichender Nachweis für die Befreiung von der Verkaufssteuer des Bundesstaates oder der Stadt.

Füge den vollständigen Namen und die Adresse von Slack zu deiner Bestätigung zur Steuerbefreiung hinzu:



Slack Technologies LLC, ein Salesforce-Unternehmen

415 Mission St, Suite 300

San Francisco, CA 94105

USA Sende uns bitte eine Kopie der aktuellen und unterschriebenen Bestätigung zur Steuerbefreiung an tax@slack.com. Vergiss nicht, die Slack-URL (z. B. url.slack.com) in der Nachricht anzugeben.



Umsatzsteuer

Slack berechnet die Umsatzsteuer (USt.) oder Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) auf elektronische Dienstleistungen. Ob die Rechnung für deine Einkäufe mit oder ohne Umsatzsteuer bzw. Dienstleistungssteuer ausgewiesen wird, hängt von deiner Rechnungsadresse sowie deiner Nutzung von Slack ab.



Australien

Bei deinem geschäftlichen Einkauf kann die Goods and Services Tax (GST) für Australien anfallen, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Australien liegt. Bei Geschäftskunden, die eine Australian Business Number („ABN“) vorweisen und bestätigen, dass sie in Australien für die GST registriert sind, wird zukünftig keine GST aufgeschlagen.

Slack ist als nicht ansässiger Verkäufer unter dem Simplified GST-System registriert. Als solcher ist Slack verpflichtet, die GST auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an australische Kunden zu erheben, die ihre ABN nicht angegeben und bestätigt haben, dass sie in Australien für die GST registriert sind.



Kanada

Ab dem 1. Juli 2021 fällt bei deinem Einkauf die kanadische GST/HST an, wenn die mit deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation verbundene Rechnungsadresse in Kanada liegt. Geschäftskunden, die eine GST/HST-ID angeben, wird keine zusätzliche GST/HST auf ihre Rechnung erhoben.

Bei deinem geschäftlichen Einkauf kann außerdem die Provincial Sales Tax (PST oder QST) anfallen, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in einer der folgenden Provinzen in Kanada liegt. British Columbia, Manitoba, Saskatchewan oder Quebec.

Verkäufe in die folgenden Provinzen werden mit den folgenden PST oder QST-Steuersätzen zusätzlich zum 5-prozentigen GST-Satz berechnet, falls zutreffend:

British Columbia – 7 %

Manitoba – 7 %

Saskatchewan – 6 %

Quebec – 9,975 %*

*Für Geschäftskunden aus Quebec, die für die Quebecer Umsatzsteuer (QST) registriert sind und eine QST-ID vorlegen, wird die QST nicht auf die Rechnung aufgeschlagen.



Chile

Bei deinem Einkauf kann die Umsatzsteuer für Chile anfallen, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Chile liegt. Bei Geschäftskunden, die eine chilenische Steuernummer vorweisen und bestätigen, dass sie in Chile für die Umsatzsteuer registriert sind, wird zukünftig keine Umsatzsteuer aufgeschlagen.



Ägypten

Slack ist für die ägyptische Umsatzsteuer als nicht ansässiger Anbieter registriert. Als solcher ist Slack verpflichtet, die Umsatzsteuer auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an Kund:innen aus Ägypten zu erheben, die ihre USt-ID nicht angegeben haben.

Bei Geschäftskund:innen, die eine ägyptische USt-ID angeben, wird zukünftig keine zusätzliche Umsatzsteuer auf ihre Rechnung erhoben.



EU

Bei deinem Einkauf fällt Umsatzsteuer an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in der EU liegt. In Irland wird Kunden jedoch die Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, sofern keine Befreiung vorliegt. Die Umsatzsteuer erscheint als gesonderter Posten auf Abrechnungen und Rechnungen.

Steuerbefreiung beantragen

Irland

Kund:innen mit einem VAT56B Authorization Certificate sind von der Umsatzsteuer befreit und wir können dir helfen, die Umsatzsteuer aus deinem Einkauf zu entfernen. Sende bitte eine Kopie deines VAT56B Authorization Certificate an tax@slack.com. Vergiss nicht, deine Slack-URL (z. B. url.slack.com) in der Nachricht anzugeben.

Kund:innen mit einem VAT56B Authorization Certificate sind von der Umsatzsteuer befreit und wir können dir helfen, die Umsatzsteuer aus deinem Einkauf zu entfernen. Sende bitte eine Kopie deines VAT56B Authorization Certificate an tax@slack.com. Vergiss nicht, deine Slack-URL (z. B. url.slack.com) in der Nachricht anzugeben. Andere Länder in der EU

Andere Kund:innen in der EU (außer Irland) sind möglicherweise zukünftig von der Umsatzsteuer befreit, wenn eine gültige USt-ID auf deiner Abrechnungsseite vorhanden ist. Hier erfährst du, wie du diese Informationen aktualisierst.



Georgia

Slack ist für die georgische Umsatzsteuer als nicht ansässiger Anbieter registriert. Als solcher ist Slack verpflichtet, die Umsatzsteuer auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an Kunden aus Georgien zu erheben, die ihre USt-ID nicht angegeben haben.

Bei deinem Einkauf kann die Umsatzsteuer für Georgien anfallen, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Georgien liegt. Bei Geschäftskunden, die eine georgische USt-ID angeben, wird zukünftig keine zusätzliche Umsatzsteuer auf ihre Rechnung erhoben.



Japan

Bei deinem geschäftlichen Einkauf fällt die Umsatzsteuer für Japan (Japan Consumption Tax, JCT) an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Japan liegt. Dies gilt sowohl für geschäftliche als auch nicht-geschäftliche Zwecke. Self-Checkout-Kunden sehen, dass die JCT für ihren Einkauf berechnet wird. Unternehmenskunden, denen auf ihrer Rechnung keine JCT berechnet wird, sind für die eigenständige Ermittlung und Meldung der JCT im Rahmen des Reverse Charge-Verfahrens verantwortlich.



Kenia

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für Kenia an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Kenia liegt. Kunden können ihre USt-ID angeben, die in Abrechnungen und Rechnungen aufgeführt werden soll.



Malaysia

Bei deinem geschäftlichen Einkauf fällt die Sales and Service Tax (SST) für Malaysia an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Malaysia liegt. Kunden können ihre SST-Registrierungsnummer angeben, die in zukünftigen Abrechnungen und Rechnungen aufgeführt werden soll.



Nigeria

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für Nigeria an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Slack-Organisation hinterlegt ist, in Nigeria liegt. Kund:innen können ihre TIN angeben, damit diese in Abrechnungen und Rechnungen aufgeführt wird.



Philippinen

Slack ist für die Umsatzsteuer auf den Philippinen als nicht ansässiger Anbieter registriert. Daher wird Slack damit beginnen, die auf den Philippinen gültige Umsatzsteuer von 12 % für digitale Dienstleistungen zu erheben, die Kund:innen ohne USt-Registrierung („B2C“) auf den Philippinen in Rechnung gestellt werden. Kund:innen, die auf den Philippinen für die Umsatzsteuer registriert sind, wird die Umsatzsteuer von 12 % nicht in Rechnung gestellt, sofern deine lokale TIN für die Philippinen angegeben ist. Es liegt jedoch in deiner Verantwortung, die 12 % Umsatzsteuer direkt bei der Steuerbehörde zu melden und dorthin abzuführen.



Republik Korea

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für die Republik Korea an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in der Republik Korea liegt. Geschäftskunden, die vor der Zahlung eine Handelsregisternummer angeben, wird auf ihrer Rechnung zukünftig keine Umsatzsteuer berechnet.



Singapur

Bei deinem geschäftlichen Einkauf fällt die Goods and Services Tax (GST) für Singapur an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Singapur liegt. Geschäftskunden, die eine GST-Registrierungsnummer angeben, wird zukünftig keine zusätzliche GST auf ihre Rechnung erhoben.

Slack ist unter dem OVR-System (Overseas Vendor Registration) registriert. Als solches ist Slack verpflichtet, die GST auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an Kunden aus Singapur zu erheben, die ihre GST-Nummer nicht angegeben haben.



Südafrika

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für Südafrika an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Südafrika liegt. Ab diesem Datum kann der Kunde seine USt-ID angeben, die in Abrechnungen und Rechnungen aufgeführt werden soll.



Schweiz & Liechtenstein

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für die Schweiz an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in der Schweiz oder Liechtenstein liegt. Kunden können ihre USt-ID angeben, die in Abrechnungen und Rechnungen aufgeführt werden soll.



Thailand

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für Thailand an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in Thailand liegt. Bei Geschäftskunden, die eine thailändische USt-ID angeben, wird zukünftig keine zusätzliche Umsatzsteuer auf ihre Rechnung erhoben.

Slack ist für die thailändische Umsatzsteuer als nicht ansässiges Unternehmen registriert. Als solches ist Slack verpflichtet, die Umsatzsteuer auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an Kunden aus Thailand zu erheben, die ihre USt-ID nicht angegeben haben. Als nicht ansässiges Unternehmen ist Slack nicht verpflichtet, eine Rechnung mit thailändischer Umsatzsteuer auszustellen.





Türkei

Slack ist für die türkische Umsatzsteuer als nicht ansässiger Anbieter registriert. Als solcher ist Slack verpflichtet, die Umsatzsteuer auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an Kund:innen aus der Türkei zu erheben, die ihre USt-ID nicht angegeben haben.

Bei deinem Einkauf kann die Umsatzsteuer für die Türkei anfallen, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in der Türkei liegt. Bei Geschäftskund:innen, die eine türkische USt-ID angeben, wird zukünftig keine zusätzliche Umsatzsteuer auf ihre Rechnung erhoben.



Ukraine

Slack ist ab dem 01. Januar 2022 für die ukrainische Umsatzsteuer als nichtansässiger Anbieter registriert. Daher ist Slack verpflichtet, die Mehrwertsteuer auf Verkäufe von elektronischen Dienstleistungen an ukrainische Kunden zu erheben, die nicht bestätigt haben, dass sie ein Unternehmen sind, indem sie entweder ihre Unternehmensregistrierungsnummer (BRN) oder ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VRN) angegeben haben. Als nicht ansässiges Unternehmen ist Slack nicht verpflichtet, eine Steuerrechnung in der Ukraine auszustellen.

Bei deinem Einkauf kann die Umsatzsteuer für die Ukraine anfallen, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, in der Ukraine liegt. Bei Geschäftskunden, die eine ukrainische BRN- oder MwSt./VRN-Nummer angeben, wird auf ihrer künftigen Rechnung keine MwSt. ausgewiesen.



Vereinigtes Königreich

Bei deinem Einkauf fällt die Umsatzsteuer für das Vereinigte Königreich an, wenn die Rechnungsadresse, die in deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation hinterlegt ist, im Vereinigten Königreich liegt. Geschäftskunden, die vor der Zahlung eine USt-ID für das Vereinigte Königreich angeben, wird auf ihrer Rechnung zukünftig keine Umsatzsteuer berechnet.



Update zu Steuerinformationen

Wenn sich deine Rechnungsadresse in Norwegen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Indien oder einem der oben genannten Länder befindet, kannst du deine Rechnungsdaten aktualisieren, um deine USt-/GST-Nummer (oder die zutreffende lokale Steuerregistrierungsnummer) anzugeben, und deinen Steuerregistrierungsstatus (falls zutreffend) auswählen.

Wenn eine gültige Umsatzsteuernummer eingegeben wird und die Rechnungen, die dir ausgestellt wurden, bereits mit Umsatzsteuer/GST belastet wurden, kann Slack auf deine Anfrage hin Rechnungen mit Umsatzsteuer/GST zurückerstatten, die in den neunzig Tagen vor der Angabe einer gültigen Umsatzsteuernummer ausgestellt wurden. Für Rechnungen, die außerhalb dieses Zeitraums ausgestellt werden, wird die Umsatzsteuer/GST jedoch nicht erstattet.

Status „Für USt/GST registriert“: Dein Unternehmen ist in dem Land, in dem du tätig bist, für USt/GST registriert. Wenn du diese Option auswählst, wird keine USt/GST berechnet, falls zutreffend. Du bist selbst dafür zuständig, deine USt/GST zu ermitteln und für Einkäufe zum jeweils geltenden Satz in dem Land, in dem du dein Geschäft betreibst, zu zahlen.