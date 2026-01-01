Slack si riserva il diritto di valutare l’applicazione di imposte in conformità alle leggi locali vigenti. In base alla zona geografica in cui si trovano, ai clienti potrebbe essere addebitata un’imposta per la transazione durante l’acquisto di un piano a pagamento di Slack.

Aspetti di base

L’indirizzo della tua azienda viene utilizzato per stabilire le relative imposte, laddove applicabile.

I prezzi indicati sul nostro sito web non includono le imposte sulle vendite o l’IVA.

Il proprietario dell’area di lavoro o la persona che ha effettuato il passaggio a un piano a pagamento può aggiornare l’indirizzo dell’azienda e i dettagli di fatturazione tramite la pagina Fatturazione.



Imposta sulle vendite USA

I clienti che si trovano negli Stati Uniti potrebbero essere soggetti a imposte sulle vendite statali o locali. Il codice postale indicato nell’indirizzo dell’azienda determina se l’area di lavoro è soggetta a imposte e quali sono i tassi applicabili sia a livello statale che locale. Gli addebiti delle imposte sulle vendite verranno indicate separatamente nell’estratto conto o nella fattura.

Luoghi in cui l’imposta sulle vendite viene valutata

Arizona

Connecticut

Colorado*

Distretto di Columbia

Hawaii

Chicago, Illinois**

Iowa

Kentucky

Louisiana*

Maryland

Massachusetts

Nuovo Messico New York

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

Carolina del Sud

Dakota del Sud

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Washington

Virginia Occidentale

*solo alcune giurisdizioni locali

**imposta sulle transazioni di locazione



Richiedere un’esenzione

Se la tua azienda è esente da imposte, segui questi passaggi. lo status 501(c)(3) dell’IRS non costituisce una prova sufficiente dell’esenzione dalle imposte statali o locali.

Aggiungi il nome completo e l’indirizzo di Slack al tuo certificato di esenzione fiscale:



Slack Technologies LLC, a Salesforce company

415 Mission St, Suite 300

San Francisco, CA 94105

USA Invia il tuo certificato attuale di esenzione fiscale firmato all’indirizzo tax@slack.com e includi l’URL Slack (ad es. url.slack.com) nel messaggio.



IVA

Slack addebiterà l’imposta di valore aggiunto (IVA) o la Goods and Service Tax (GST) sui servizi elettronici. Il fatto che il tuo acquisto sia soggetto a IVA o a GST dipende dall’indirizzo di fatturazione e dal modo in cui utilizzi Slack.



Australia

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene all’Australia, potrà essere applicata l’imposta GST per l’Australia in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che forniscono un Australian Business Number (ABN) e confermano di essere registrati per la GST in Australia non verrà aggiunta l’imposta GST nelle fatture future.

Slack è registrato come fornitore non residente sottoposto a regime GST semplificato. Come tale, Slack è tenuto a riscuotere la GST sulle vendite di servizi elettronici dai clienti australiani che non hanno indicato il loro ABN e confermato di essere registrati per la GST in Australia.



Canada

A decorrere dal 1° luglio 2021, se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene al Canada verrà applicata l’imposta GST/HST in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che inseriscono il numero di identificazione GST/HST non verrà addebitata alcuna imposta GST/HST.

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene a una delle seguenti province canadesi, potrà anche essere applicata l’imposta provinciale sulle vendite (Provincial Sales Tax, PST o QST) in fase di acquisto. British Columbia, Manitoba, Saskatchewan o Quebec.

Le vendite nelle seguenti province saranno soggette alle seguenti aliquote d’imposta PST o QST, in aggiunta ad un’aliquota fiscale GST del 5%, se applicabile:

British Columbia: 7%

Manitoba: 7%

Saskatchewan: 6%

Quebec: 9,975%*

*Ai clienti commerciali del Quebec che sono registrati per l’imposta sulle vendite del Quebec (Quebec sales tax, QST) e che forniscono un ID QST non verrà addebitata la QST in fattura.



Cile

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene al Cile, potrà essere applicata l’IVA per il Cile in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che forniscono un codice fiscale cileno e confermano di essere registrati per l’IVA in Cile non verrà aggiunta l’IVA nelle fatture future.



Egitto

Slack è registrato per l’IVA dell’Egitto come fornitore non residente. In quanto tale, Slack è tenuto a riscuotere l’IVA sulle vendite di servizi elettronici dai clienti egiziani che non hanno indicato la loro partita IVA.

Ai clienti commerciali che inseriscono un numero di partita IVA dell’Egitto non verrà addebitata alcuna IVA nelle fatture future.



EU

Verrà addebitata l’IVA all’acquisto se l’indirizzo di fatturazione dell’area di lavoro o dell’organizzazione Slack si trova all’interno dell’UE. Ai clienti che si trovano in Irlanda verrà addebitata l’IVA a meno che non siano esenti da imposte. L’IVA verrà visualizzata come voce separata nell’estratto conto o nella fattura.

Richiedere un’esenzione

Irlanda

I clienti che possiedono un certificato di autorizzazione VAT56B sono esenti da IVA , pertanto possiamo escluderla dall’acquisto. Invia una copia del tuo certificato di autorizzazione VAT56B all’indirizzo tax@slack.com includendo l’URL Slack (ad es. url.slack.com) nel messaggio.

I clienti che possiedono un certificato di autorizzazione VAT56B sono esenti da IVA , pertanto possiamo escluderla dall’acquisto. Invia una copia del tuo certificato di autorizzazione VAT56B all’indirizzo tax@slack.com includendo l’URL Slack (ad es. url.slack.com) nel messaggio. Altri Paesi europei

Gli altri clienti che si trovano nell’UE (al di fuori dell’Irlanda) potrebbero essere esenti da IVA nelle fatture future se è stata inserita una partita IVA valida nella pagina Fatturazione. Scopri come aggiornare queste informazioni.



Georgia

Slack è registrato per l’IVA della Georgia come fornitore non residente. In quanto tale, Slack è tenuto a riscuotere l’IVA sulle vendite di servizi elettronici dai clienti della Georgia che non hanno indicato la loro partita IVA.

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene alla Georgia, potrà essere applicata l’IVA per la Georgia in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che inseriscono un numero di partita IVA della Georgia non verrà addebitata alcuna IVA nelle fatture future.



Giappone

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene al Giappone, verrà applicata la Japan Consumption Tax (JCT) in fase di acquisto. Ciò vale sia per gli acquisti commerciali che per quelli non commerciali. I clienti che effettuano il pagamento autonomamente noteranno che l’imposta JCT è stata addebitata all’acquisto. I clienti Enterprise a cui non è stata addebitata l’imposta JCT nella fattura hanno la responsabilità di verificare e segnalarla secondo il meccanismo di inversione contabile.



Kenya

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene al Kenya, in fase di acquisto verrà applicata l’IVA per il Kenya. I clienti possono fornire la partita IVA da inserire negli estratti conto e nelle fatture.



Malesia

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene alla Malesia verrà applicata la Sales and Service Tax (SST) per la Malesia in fase di acquisto. I clienti possono fornire il numero di registrazione SST da inserire nei futuri estratti conto e fatture.



Nigeria

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene alla Nigeria, in fase di acquisto verrà applicata l’IVA per la Nigeria. I clienti possono fornire il TIN da inserire negli estratti conto e nelle fatture.



Filippine

Slack è registrato per l’IVA nelle Filippine come fornitore non residente. In quanto tale, Slack inizierà a riscuotere l'IVA filippina del 12% per i servizi digitali fatturati a clienti non registrati ai fini IVA ("B2C") nelle Filippine. Ai clienti registrati ai fini IVA nelle Filippine non verrà addebitata l'IVA al 12% a condizione che venga fornito il TIN locale delle Filippine. Tuttavia, sarà tua responsabilità contabilizzare e versare direttamente alle autorità fiscali l'IVA associata del 12%.



Repubblica di Corea

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene alla Corea, verrà applicata l’IVA per la Repubblica della Corea in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che forniscono un Numero Registro Imprese (BRN) prima del pagamento non verrà addebitata l’IVA nelle fatture future.



Singapore

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene a Singapore verrà applicata la Goods and Services Tax (GST) per Singapore in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che inseriscono il numero di registrazione GST non verrà addebitata alcuna imposta nelle fatture future.

Slack è registrato al regime dei fornitori d’oltremare (Overseas Vendor Registration). Come tale, Slack è tenuto a riscuotere la GST sulle vendite di servizi elettronici dai clienti singaporiani che non hanno indicato il loro ID GST.



Sudafrica

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene al Sud Africa verrà applicata l’IVA per il Sud Africa in fase di acquisto. A partire da questa data i clienti possono fornire la partita IVA da inserire negli estratti conto e nelle fatture.



Svizzera e Liechtenstein

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene alla Svizzera o al Liechtenstein, verrà applicata l’IVA per la Svizzera in fase di acquisto. I clienti possono fornire la partita IVA da inserire negli estratti conto e nelle fatture.



Tailandia

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene alla Thailandia verrà applicata l’IVA per la Thailandia in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che inseriscono una partita IVA della Thailandia non verrà addebitata alcuna IVA nelle fatture future.

Slack è registrato per l’IVA della Thailandia come azienda non residente. In quanto tale, Slack è tenuto a riscuotere l’IVA sulle vendite di servizi elettronici dai clienti della Thailandia che non hanno indicato la loro partita IVA. In qualità di azienda non residente, Slack non deve emettere una fattura con IVA per la Thailandia.





Turchia

Slack è registrato per l’IVA della Turchia come fornitore non residente. In quanto tale, Slack è tenuto a riscuotere l’IVA sulle vendite di servizi elettronici dai clienti della Turchia che non hanno indicato il loro numero di partita IVA.

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack si trova in Turchia, potrà essere applicata l’IVA per la Turchia in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che inseriscono un numero di partita IVA della Turchia non verrà addebitata alcuna IVA nelle fatture future.



Ucraina

Slack è registrato per l’IVA dell’Ucraina come fornitore non residente a partire dal 1° gennaio 2022. Come tale, Slack è tenuto a riscuotere l’IVA sulle vendite di servizi elettronici dai clienti dell’Ucraina che non hanno confermato di essere un’azienda indicando il loro Numero Registro Imprese (BRN) o il numero di partita IVA (VRN). In qualità di azienda non residente, Slack non deve emettere una fattura imposte in Ucraina.

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene all’Ucraina, potrà essere applicata l’IVA per l’Ucraina in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che inseriscono un Numero Registro Imprese o un numero di partita IVA/VRN dell’Ucraina non verrà addebitata alcuna IVA nelle fatture future.



Regno Unito

Se l’indirizzo di fatturazione associato all’area di lavoro o all’organizzazione di Slack appartiene al Regno Unito verrà applicata l’IVA per il Regno Unito in fase di acquisto. Ai clienti commerciali che forniscono una partita IVA per il Regno Unito prima del pagamento, non verrà addebitata l’IVA nelle fatture future.



Aggiornare le informazioni d’imposta

Se l’indirizzo di fatturazione appartiene alla Norvegia, agli Emirati Arabi Uniti, all’Arabia Saudita, all’India o a uno dei Paesi di cui sopra, puoi aggiornare le informazioni di fatturazione in modo da includere la tua partita IVA/GST (o il codice fiscale locale applicabile) e selezionare lo stato di registrazione fiscale (se applicabile).

Quando applicabile, se viene inserito un codice fiscale valido e IVA o GST sono state precedentemente addebitate sulle fatture emesse, su tua richiesta Slack può rimborsare le fatture con IVA/GST incluse emesse nei novanta giorni precedenti alla comunicazione di un codice fiscale valido. Tuttavia, IVA e GST non verranno rimborsate sulle fatture emesse al di fuori di questo periodo di novanta giorni.

Stato di registrazione IVA/GST: L’azienda è registrata per l’IVA/GST nel Paese in cui svolgi la tua attività. Selezionando questa opzione non verrà applicata IVA/GST, se del caso. Sarà tua responsabilità verificare e pagare l’IVA/GST sugli acquisti alla tariffa applicabile nella nazione in cui svolgi le tue attività.