As mensagens do Slack podem incluir GIFs animados para adicionar um elemento visual divertido às conversas. Ao permitir GIFs no Slack, os membros poderão pesquisar e selecionar GIFs quando estiverem escrevendo uma mensagem.

Observação: caso os GIFs no Slack sejam desativados, o seletor de GIFs do campo de mensagem será removido, mas os membros ainda conseguirão fazer upload de GIFs encontrados em outros locais.



Ativar ou desativar GIFs

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Ao lado de Anexar um GIF, clique em Expandir. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar o seletor de GIFs e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização no menu. Na barra lateral esquerda, selecione Configurações e clique em Configurações da organização. Ao lado de Anexar um GIF, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar o seletor de GIFs e clique em Salvar.

Observação: a funcionalidade de GIFs conta com a tecnologia Giphy, e termos adicionais se aplicam.