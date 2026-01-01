Los mensajes en Slack pueden incluir GIF animados con los que añadir un elemento divertido y visual a tus conversaciones. Al activar el uso de los GIF en Slack, los miembros podrán buscar y seleccionar GIF cuando redacten un mensaje.

Nota: Al desactivar los GIF en Slack, se eliminará el selector de GIF en el campo de mensajes, pero no evitará que los miembros carguen GIF que encuentren en otros sitios.



Activar o desactivar GIF

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Expandir, junto a Añadir un GIF. Marca o desmarca la casilla junto a Activar el selector de GIF y, después, haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral. Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización en el menú. En la barra lateral izquierda, selecciona Ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Editar, junto a Añadir un GIF. Marca o desmarca la casilla junto a Activar el selector de GIF y, después, haz clic en Guardar.

Nota: La funcionalidad de GIF cuenta con la tecnología de Giphy y se aplican términos adicionales.