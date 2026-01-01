Animierte GIFs können in Slack-Nachrichten eingefügt werden, um deine Unterhaltungen mit lustigen, visuellen Elementen aufzupeppen. Wenn du GIFs in Slack zulässt, können Mitglieder beim Verfassen einer Nachricht nach GIFs suchen und diese auswählen.

Hinweis: Durch Deaktivieren von GIFs in Slack wird die GIF-Auswahl aus dem Nachrichtenfeld entfernt. Mitglieder können aber weiterhin GIFs hochladen, die sie anderswo gefunden haben.



GIFs aktivieren oder deaktivieren

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben GIF anhängen auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben GIF-Auswahl aktivieren und klicke dann auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen im Menü. Wähle in der linken Seitenleiste die Option Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke neben GIF anhängen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben GIF-Auswahl aktivieren und klicke dann auf Speichern.

Hinweis: Die GIF-Funktionalität wird von Giphy unterstützt. Es gelten zusätzliche Bedingungen.