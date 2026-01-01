Workspace-Management
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Animierte GIFs können in Slack-Nachrichten eingefügt werden, um deine Unterhaltungen mit lustigen, visuellen Elementen aufzupeppen. Wenn du GIFs in Slack zulässt, können Mitglieder beim Verfassen einer Nachricht nach GIFs suchen und diese auswählen.
Hinweis: Durch Deaktivieren von GIFs in Slack wird die GIF-Auswahl aus dem Nachrichtenfeld entfernt. Mitglieder können aber weiterhin GIFs hochladen, die sie anderswo gefunden haben.
GIFs aktivieren oder deaktivieren
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Administrator:in. Wähle
Workspace- Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben
GIF anhängen auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben
GIF-Auswahl aktivieren und klicke dann auf Speichern.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen
Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen im Menü. Wähle in der linken Seitenleiste die Option
Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke neben
GIF anhängen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben
GIF-Auswahl aktivieren und klicke dann auf Speichern. Hinweis: Die GIF-Funktionalität wird von Giphy unterstützt. Es gelten zusätzliche Bedingungen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber/ -Administratoren und Organisationsinhaber/ -administratoren
Verfügbar für
alle Pläne Super!
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