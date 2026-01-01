Vous pouvez ajouter des GIF animés dans les messages Slack, pour ajouter plus de convivialité à vos conversations. Lorsque vous autorisez les GIF dans Slack, les membres peuvent rechercher et sélectionner des GIF quand ils composent un message.

Remarque : Si vous désactivez les GIF dans Slack, les membres n’auront plus accès au sélecteur de GIF dans la zone de message, mais pourront toujours utiliser des GIF qu’ils auront téléchargés ailleurs.



Activer ou désactiver les GIF

Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu. En regard de Joindre un GIF, cliquez sur Agrandir. Cochez ou décochez la case située à côté d’Activer le sélecteur de GIF, puis cliquez sur Enregistrer. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Paramètres de l’organisation dans le menu. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez Paramètres , puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. En regard de Joindre un GIF, cliquez sur Modifier. Cochez ou décochez la case située à côté d’Activer le sélecteur de GIF, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : la fonctionnalité des GIF est fournie par Giphy, et des conditions supplémentaires s’appliquent.