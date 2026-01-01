Se você cria ou usa fluxos de trabalho com etapas de apps de terceiros, talvez seja necessário conectar uma conta de outro serviço, como Google ou Salesforce, ao Slack.

Conectar uma conta

Em um fluxo de trabalho que você está usando no Slack, clique em Conectar. Siga as instruções. Após conectar sua conta, você pode continuar usando o fluxo de trabalho.

Observação: criadores de fluxo de trabalho podem optar por iniciar o processo de autenticação com um botão. Se você vir um botão no fluxo de trabalho que está usando, clique nele para prosseguir para a próxima etapa e iniciar o processo de autenticação.



Desconectar uma conta

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu e clique em Contas conectadas. Abaixo de Apps conectados por meio de fluxos de trabalho, clique em Gerenciar contas ao lado daquela que você quer desconectar. Clique em Disconnect (Desconectar).

Dica: você vai ter que se reconectar na próxima vez que criar ou usar um fluxo de trabalho com uma etapa da conta desconectada.