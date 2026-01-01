Si creas o usas flujos de trabajo con pasos de aplicaciones externas, posiblemente tengas que conectar tu cuenta con otro servicio, como Google o Salesforce, a Slack.

Conectar una cuenta

Haz clic en Conectar desde un flujo de trabajo que estés usando en Slack. A continuación, sigue las instrucciones emergentes. Una vez que hayas conectado tu cuenta, podrás usar el flujo de trabajo.

Nota: Los creadores de flujos de trabajo pueden elegir iniciar el proceso de autenticación con un botón. Si ves un botón en el flujo de trabajo que estás utilizando, haz clic en él para pasar al siguiente paso y comenzar el proceso de autenticación.



Desconectar una cuenta

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú y haz clic en Cuentas conectadas. Debajo de Aplicaciones conectadas a través de flujos de trabajo, haz clic en Gestionar cuentas junto a la cuenta que quieras desconectar. Haz clic en Desconectar.

Consejo: La próxima vez que crees o uses un flujo de trabajo con un paso de la cuenta que has desconectado, se te pedirá que vuelvas a conectarla.