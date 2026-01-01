Os membros do Programa de desenvolvedor do Slack podem fornecer sandboxes para serem usadas em testes. Os proprietários e administradores de organizações podem decidir se os desenvolvedores em sua organização Enterprise podem criar sandboxes, exigir aprovação para provisionamento de sandbox e gerenciar sandboxes.

Observação: os desenvolvedores em todos os planos pagos podem fornecer sandboxes, mas apenas os administradores no plano Enterprise podem gerenciar o acesso.



Permitir sandboxes

Siga as etapas abaixo para permitir que os desenvolvedores criem sandboxes ou exigir a aprovação de um administrador para solicitações de provisionamento de sandbox.

Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Programa de desenvolvedor na barra lateral esquerda e selecione Configurações. Ao lado de Permitir sandboxes do desenvolvedor, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar sandboxes de desenvolvedor ou Exigir aprovação para provisionamento de sandbox. Clique em Salvar.



Analisar e automatizar solicitações

Por padrão, proprietários e administradores de organizações receberão uma notificação do Slack quando um desenvolvedor solicitar um novo sandbox e quando um sandbox tiver sido provisionado (mas você poderá alterar essas configurações de notificação se quiser). Para aprovar, clique em Gerenciar solicitações na notificação ou acesse o painel da organização:

Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Programa de desenvolvedor na barra lateral esquerda e selecione Solicitações. Ao lado do nome do desenvolvedor que solicitou o sandbox, clique no ícone de três pontos. Clique em Aprovar ou Recusar e depois em Aprovar ou Recusar para confirmar.

O desenvolvedor receberá uma notificação do Slack informando que a solicitação foi aprovada ou recusada. Em caso de aprovação, ele poderá clicar no botão Provisionar sandbox na notificação para começar.



Aprovar ou recusar automaticamente as solicitações

Se você exigir aprovação do administrador para solicitações de provisionamento de sandbox, poderá optar por aprovar ou recusar automaticamente as solicitações. Todas as solicitações aprovadas ou recusadas automaticamente poderão ser analisadas manualmente se você quiser.

Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Programa de desenvolvedor na barra lateral esquerda e selecione Configurações. Ao lado de Resolução de solicitações de sandbox, clique em Editar. Marque a caixa ao lado de Aplicar regra de automação a novas solicitações de sandbox e, em seguida, escolha aprovar ou recusar automaticamente as solicitações. Clique em Salvar.



Gerenciar as configurações de sandbox de desenvolvedor



Gerenciar as configurações de notificação

Você pode ativar ou desativar as notificações de solicitações de sandbox e de sandboxes provisionados recentemente e enviar solicitações para um canal específico:



Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Programa de desenvolvedor na barra lateral esquerda e selecione Configurações. Ao lado de Notificações de solicitação de sandbox ou Notificações de provisionamento de sandbox, clique em Editar. Para desativar as notificações, desmarque a caixa ao lado de Habilitar notificações para solicitação de sandbox de desenvolvedor do Slack ou Habilitar notificações para provisionamento de sandbox de desenvolvedor do Slack. Para encaminhar solicitações a um canal, selecione Canal abaixo de Enviar notificações para e escolha um canal. Clique em Salvar.



Gerenciar as configurações de segurança

Por padrão, os desenvolvedores podem convidar qualquer pessoa para sandboxes de propriedade da sua organização e configurá-los com conversas do Slack Connect. Proprietários e administradores de organizações podem restringir isso das seguintes maneiras:

Restringir quem pode ser convidado para os sandboxes de desenvolvedor a pessoas com determinados domínios de e-mail.

Permitir apenas o uso do Slack Connect entre seus sandboxes de desenvolvedor.

Permitir o uso do Slack Connect apenas entre seus sandboxes de desenvolvedor e sua organização Enterprise.

Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Programa de desenvolvedor na barra lateral esquerda e selecione Configurações. Ao lado de Convites de usuários ou Slack Connect, clique em Editar. Siga as instruções para ajustar a configuração. Clique em Salvar.



Gerenciar sandboxes provisionados

Você pode arquivar ou excluir sandboxes criados por seus desenvolvedores ou ajustar a data de arquivamento de qualquer sandbox para ampliar ou reduzir o tempo de acesso do desenvolvedor.

Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Programa de desenvolvedor na barra lateral esquerda e selecione Sandboxes. Ao lado do sandbox que você quer gerenciar, clique no ícone de três pontos. Clique em Arquivar, Estender data de arquivamento ou Excluir.

Observação: por padrão, os sandboxes ficam disponíveis por seis meses, mas as datas de arquivamento podem ser estendidas por mais seis meses a cada semestre.