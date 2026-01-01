Los miembros del Programa de desarrolladores de Slack pueden disponer de sandboxes para realizar pruebas. Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los desarrolladores de su organización Enterprise pueden crear sandboxes, requieren la aprobación para disponer de sandboxes y gestionar sandboxes.

Nota: Los desarrolladores de todos los planes de pago pueden acceder a sandboxes, pero solo los administradores con planes Enterprise pueden gestionar su acceso.



Permitir sandboxes

Sigue los pasos a continuación para que los desarrolladores puedan crear sandboxes o requieran la aprobación del administrador para las solicitudes de disposición de sandboxes.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes. Al lado de Permitir sandboxes de desarrollo, pulsa en Editar. Marca o desmarca la casilla situada junto a Activar sandboxes de desarrollo o Requerir aprobación para proporcionar sandbox. Haz clic en Guardar.



Revisar y automatizar solicitudes

De forma predeterminada, los propietarios y administradores de la organización recibirán una notificación de Slack cuando un desarrollador solicite un sandbox nuevo y cuando se haya aprovisionado un sandbox (pero puedes cambiar el ajuste de estas notificaciones si así lo deseas). Para aprobarlo, haz clic en Gestionar solicitudes en la notificación o dirígete directamente al panel de la organización:

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Solicitudes. Junto al nombre del desarrollador que haya solicitado el sandbox, haz clic en el icono con tres puntos. Haz clic en Aprobar o Rechazar; a continuación, haz clic en Aprobar o Rechazar para confirmar.

El desarrollador recibirá una notificación de Slack para comunicar si su solicitud se ha aprobado o rechazado. Si se aprueba, el desarrollador puede hacer clic en el botón Proporcionar sandbox de la notificación para empezar.



Aprobar o denegar solicitudes automáticamente

Si requieres la aprobación del administrador para las solicitudes que permiten aprovisionar sandbox, puedes elegir aprobar o denegar solicitudes automáticamente. Cualquier solicitud aprobada o denegada automáticamente puede revisarse manualmente si así lo deseas.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes. Junto a Resolución de la solicitud de sandbox, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Aplicar la regla de automatización a las nuevas solicitudes de sandbox y, a continuación, elige aprobar o denegar solicitudes automáticamente. Haz clic en Guardar.



Gestionar ajustes de sandbox para desarrolladores



Gestionar los ajustes de las notificaciones

Puedes activar o desactivar las notificaciones para las solicitudes de sandboxes y los sandboxes recién proporcionados, y enviar las solicitudes a un canal específico:



En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes. Junto a Notificaciones de solicitudes de sandbox o Notificaciones de provisión de sandboxes, haz clic en Editar. Para desactivar las notificaciones, desmarca la casilla situada junto a Habilita las notificaciones para solicitudes de sandbox de desarrolladores de Slack o Habilita las notificaciones de provisión de sandboxes de desarrolladores de Slack. Para encaminar las solicitudes a un canal, selecciona Canal bajo Enviar notificaciones a y elige un canal. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar ajustes de seguridad

De forma predeterminada, los desarrolladores pueden invitar a cualquier persona a los sandboxes propiedad de tu organización, y configurarlos con conversaciones de Slack Connect. Los propietarios y administradores de la organización pueden restringir esta acción de las siguientes maneras:

Restringir quién puede ser invitado a los sandboxes para desarrolladores a personas con determinados dominios de correo electrónico.

Solo permitir el uso de Slack Connect entre tus sandboxes para desarrolladores.

Solo permitir el uso de Slack Connect entre tus sandboxes para desarrolladores y tu organización Enterprise.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes. Junto a Invitaciones de usuarios o Slack Connect, haz clic en Editar. Sigue las instrucciones para ajustar la configuración. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar provisión de sandboxes

Puedes archivar o eliminar sandboxes creados por tus desarrolladores o ajustar la fecha de archivo de cualquier sandbox para ampliar o reducir el tiempo durante el cual un desarrollador puede acceder a él.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Sandboxes. Junto al sandbox que quieras gestionar, haz clic en el icono con tres puntos. Haz clic en Archivar, Ampliar la fecha de archivo o Eliminar.

Nota: Los sandboxes se encuentran disponibles durante seis meses de forma predeterminada, pero las fechas de archivo se pueden ampliar seis meses cada seis meses.