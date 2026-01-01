Gestionar sandboxes de desarrollo de Slack
Los miembros del Programa de desarrolladores de Slack pueden disponer de sandboxes para realizar pruebas. Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir si los desarrolladores de su organización Enterprise pueden crear sandboxes, requieren la aprobación para disponer de sandboxes y gestionar sandboxes.
Nota: Los desarrolladores de todos los planes de pago pueden acceder a sandboxes, pero solo los administradores con planes Enterprise pueden gestionar su acceso.
Permitir sandboxes
Sigue los pasos a continuación para que los desarrolladores puedan crear sandboxes o requieran la aprobación del administrador para las solicitudes de disposición de sandboxes.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes.
- Al lado de Permitir sandboxes de desarrollo, pulsa en Editar.
- Marca o desmarca la casilla situada junto a Activar sandboxes de desarrollo o Requerir aprobación para proporcionar sandbox.
- Haz clic en Guardar.
Revisar y automatizar solicitudes
De forma predeterminada, los propietarios y administradores de la organización recibirán una notificación de Slack cuando un desarrollador solicite un sandbox nuevo y cuando se haya aprovisionado un sandbox (pero puedes cambiar el ajuste de estas notificaciones si así lo deseas). Para aprobarlo, haz clic en Gestionar solicitudes en la notificación o dirígete directamente al panel de la organización:
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Solicitudes.
- Junto al nombre del desarrollador que haya solicitado el sandbox, haz clic en el icono con tres puntos.
- Haz clic en Aprobar o Rechazar; a continuación, haz clic en Aprobar o Rechazar para confirmar.
El desarrollador recibirá una notificación de Slack para comunicar si su solicitud se ha aprobado o rechazado. Si se aprueba, el desarrollador puede hacer clic en el botón Proporcionar sandbox de la notificación para empezar.
Aprobar o denegar solicitudes automáticamente
Si requieres la aprobación del administrador para las solicitudes que permiten aprovisionar sandbox, puedes elegir aprobar o denegar solicitudes automáticamente. Cualquier solicitud aprobada o denegada automáticamente puede revisarse manualmente si así lo deseas.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes.
- Junto a Resolución de la solicitud de sandbox, haz clic en Editar.
- Marca la casilla junto a Aplicar la regla de automatización a las nuevas solicitudes de sandbox y, a continuación, elige aprobar o denegar solicitudes automáticamente.
- Haz clic en Guardar.
Gestionar ajustes de sandbox para desarrolladores
Gestionar los ajustes de las notificaciones
Puedes activar o desactivar las notificaciones para las solicitudes de sandboxes y los sandboxes recién proporcionados, y enviar las solicitudes a un canal específico:
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes.
- Junto a Notificaciones de solicitudes de sandbox o Notificaciones de provisión de sandboxes, haz clic en Editar.
- Para desactivar las notificaciones, desmarca la casilla situada junto a Habilita las notificaciones para solicitudes de sandbox de desarrolladores de Slack o Habilita las notificaciones de provisión de sandboxes de desarrolladores de Slack. Para encaminar las solicitudes a un canal, selecciona Canal bajo Enviar notificaciones a y elige un canal.
- Haga clic en Save (Guardar).
Gestionar ajustes de seguridad
De forma predeterminada, los desarrolladores pueden invitar a cualquier persona a los sandboxes propiedad de tu organización, y configurarlos con conversaciones de Slack Connect. Los propietarios y administradores de la organización pueden restringir esta acción de las siguientes maneras:
- Restringir quién puede ser invitado a los sandboxes para desarrolladores a personas con determinados dominios de correo electrónico.
- Solo permitir el uso de Slack Connect entre tus sandboxes para desarrolladores.
- Solo permitir el uso de Slack Connect entre tus sandboxes para desarrolladores y tu organización Enterprise.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Ajustes.
- Junto a Invitaciones de usuarios o Slack Connect, haz clic en Editar.
- Sigue las instrucciones para ajustar la configuración.
- Haga clic en Save (Guardar).
Gestionar provisión de sandboxes
Puedes archivar o eliminar sandboxes creados por tus desarrolladores o ajustar la fecha de archivo de cualquier sandbox para ampliar o reducir el tiempo durante el cual un desarrollador puede acceder a él.
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Programa de desarrolladores en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Sandboxes.
- Junto al sandbox que quieras gestionar, haz clic en el icono con tres puntos.
- Haz clic en Archivar, Ampliar la fecha de archivo o Eliminar.
Nota: Los sandboxes se encuentran disponibles durante seis meses de forma predeterminada, pero las fechas de archivo se pueden ampliar seis meses cada seis meses.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de la organización
- Disponible en los planes Enterprise