Mitglieder des Slack-Entwicklerprogramms können Sandboxes bereitstellen, die zum Testen verwendet werden. Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen können entscheiden, ob Entwickler:innen in ihrer Enterprise-Organisation Sandboxes erstellen, eine Genehmigung für die Bereitstellung von Sandboxes verlangen und die Sandboxes verwalten dürfen.

Hinweis: Entwickler:innen in allen kostenpflichtigen Plänen können Sandboxes bereitstellen, aber nur Administrator:innen mit Enterprise-Plänen können den Zugriff verwalten.



Sandboxes erlauben

Führe die folgenden Schritte aus, um Entwickler:innen die Erstellung von Sandboxes zu ermöglichen oder die Genehmigung von Administrator:innen für Anfragen zu Zugriffsrechten zu Sandboxes zu verlangen.

Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Entwicklerprogramm und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Entwickler-Sandboxes zulassen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Sandboxes für Entwickler:innen aktivieren oder Genehmigung für die Zugriffsrechte auf Sandboxes einholen. Klicke auf Speichern.



Anfragen prüfen und automatisieren

Standardmäßig erhalten Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen eine Benachrichtigung von Slack, wenn ein:e Entwickler:in eine neue Sandbox anfordert und wenn eine Sandbox bereitgestellt wurde (du kannst diese Benachrichtigungseinstellungen ändern, wenn du möchtest). Klicke zum Genehmigen in der Benachrichtigung auf Anfragen verwalten oder wechsle direkt zum Dashboard der Organisation:

Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Entwicklerprogramm und dann auf Anfragen. Klicke neben dem Namen der Person, die die Sandbox beantragt hat, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Genehmigen oder Ablehnen und anschließend auf Genehmigen oder Ablehnen, um zu bestätigen.

Die:der Entwickler:in erhält eine Benachrichtigung von Slack, die darüber informiert, ob die Anfrage genehmigt oder abgelehnt wurde. Wenn die Anfrage genehmigt wurde, kann die:der Entwickler:in auf den Button Sandbox bereitstellen in der Benachrichtigung klicken, um loszulegen.



Anfragen automatisch genehmigen oder ablehnen

Wenn du für Anfragen zur Bereitstellung einer Sandbox eine Administrator:innen-Genehmigung verlangst, kannst du auswählen, ob solche Anfragen automatisch genehmigt oder abgelehnt werden sollen. Alle automatisch genehmigten oder abgelehnten Anfragen können manuell überprüft werden, wenn du möchtest.

Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Entwicklerprogramm und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Lösung von Sandbox-Anfragen auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Automatisierungsregeln auf neue Sandbox-Anfragen anwenden und wähle dann aus, ob solche Anfragen automatisch genehmigt oder abgelehnt werden sollen. Klicke auf Speichern.



Einstellungen für Sandbox für Entwickler:innen verwalten



Einstellungen für Benachrichtigungen verwalten

Du kannst Benachrichtigungen für Sandbox-Anfragen und neu bereitgestellte Sandboxes aktivieren oder deaktivieren und Anfragen an einen bestimmten Channel senden:



Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Entwicklerprogramm und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Sandbox-Anforderungsbenachrichtigungen oder Sandbox-Bereitstellungsbenachrichtigungen auf Bearbeiten. Um Benachrichtigungen zu deaktivieren, deaktiviere das Kontrollkästchen neben Benachrichtigungen für Slack-Entwickler-Sandbox-Anfrage aktivieren oder Benachrichtigungen für Slack-Entwickler-Sandbox-Bereitstellung aktivieren. Um Anfragen an einen Channel weiterzuleiten, wähle Channel unter Benachrichtigungen senden an und wähle einen Channel. Klicken Sie auf Speichern.



Sicherheitseinstellungen verwalten

Standardmäßig können Entwickler:innen jede beliebige Person zu Sandboxes im Besitz deiner Organisation einladen und sie für Slack Connect-Unterhaltungen einrichten. Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen können dies folgendermaßen einschränken:

Sie können den Personenkreis, der in Entwickler:innen-Sandboxes eingeladen werden kann, auf Personen mit bestimmten E-Mail-Domains einschränken.

Sie können die Slack Connect-Nutzung nur zwischen deinen Entwickler:innen-Sandboxes zulassen.

Sie können die Slack Connect-Nutzung nur zwischen deinen Entwickler:innen-Sandboxes und deiner Enterprise-Organisation zulassen.

Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Entwicklerprogramm und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Benutzer:innen-Einladungen oder Slack Connect auf Bearbeiten. Befolge die Aufforderungen, um die Einstellungen anzupassen. Klicken Sie auf Speichern.



Bereitgestellte Sandboxes verwalten

Du kannst die von deinen Entwickler:innen erstellten Sandboxes archivieren oder löschen oder das Archivierungsdatum einer Sandbox anpassen, um den Zeitraum zu verlängern oder zu verkürzen, in dem ein:e Entwickler:in darauf zugreifen kann.

Klicke auf dem Tab Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Entwicklerprogramm und wähle dann Sandboxes aus. Klicke neben der Sandbox, die du verwalten möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Archivieren, Archivierungsdatum verlängern oder Löschen.

Hinweis: Die Sandboxes sind standardmäßig sechs Monate lang verfügbar, aber die Archivierungszeit kann alle sechs Monate um sechs Monate verlängert werden.