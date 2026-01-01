I membri del Programma per sviluppatori di Slack possono effettuare il provisioning di sandbox da utilizzare a scopo di test. I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni possono decidere se gli sviluppatori della loro organizzazione Enterprise possono creare sandbox, richiedere l’approvazione per il provisioning di sandbox e gestire i sandbox.

Nota: gli sviluppatori con tutti i piani a pagamento possono effettuare il provisioning di sandbox, ma solo gli amministratori con i piani Enterprise possono gestire l’accesso.



Consenti sandbox

Segui i passaggi seguenti per consentire agli sviluppatori di creare sandbox o per richiedere l’approvazione dell’amministratore per le richieste di provisioning di sandbox.

Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Programma per sviluppatori nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Accanto a Consenti sandbox per sviluppatori, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita sandbox per sviluppatori o Richiedi approvazione per il provisioning di sandbox. Clicca su Salva.



Rivedi e automatizza le richieste

Per impostazione predefinita, i proprietari org e gli amministratori org riceveranno una notifica da Slack quando uno sviluppatore invia una richiesta per un nuovo sandbox e quando è stato effettuato il provisioning di un sandbox (ma puoi modificare queste impostazioni di notifica se lo desideri). Per approvare, clicca su Gestisci richieste sulla notifica o vai direttamente alla dashboard dell’organizzazione:

Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Programma per sviluppatori nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Richieste. Accanto al nome dello sviluppatore che ha richiesto il sandbox, clicca sull’icona dei tre puntini . Clicca su Approva o Rifiuta, poi clicca su Approva o Rifiuta per confermare.

Lo sviluppatore riceverà una notifica da Slack con l’esito della richiesta. Se viene approvata, può cliccare sul pulsante Effettua il provisioning del sandbox nella notifica per iniziare.



Approva o rifiuta automaticamente le richieste

Se hai bisogno dell’approvazione dell’amministratore per le richieste di provisioning del sandbox, puoi scegliere di approvare o rifiutare automaticamente le richieste. Se preferisci, tutte le richieste che vengono approvate o rifiutate automaticamente possono essere revisionate manualmente.

Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Programma per sviluppatori nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Accanto a Notifiche per le richieste di sandbox, clicca su Modifica. Seleziona la casella accanto ad Applica la regola di automazione alle nuove richieste di sandbox, quindi scegli di approvare o rifiutare automaticamente le richieste. Clicca su Salva.



Gestisci le impostazioni per gli sviluppatori dei sandbox



Gestire le impostazioni di notifica

Puoi attivare o disattivare le notifiche per le richieste di sandbox e per i sandbox di cui è appena stato effettuato il provisioning e inviare le richieste a un canale specifico:



Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Programma per sviluppatori nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Accanto a Notifiche per le richieste di sandbox o a Notifiche per il provisioning di sandbox, clicca su Modifica. Per disattivare le notifiche, deseleziona la casella accanto a Abilita notifiche per la richiesta di sandbox per sviluppatori di Slack o Abilita notifiche per il provisioning di sandbox per sviluppatori di Slack. Per indirizzare le richieste a un canale, selezione Canale sotto Invia notifiche a e scegli un canale. Fai clic su Save (Salva).



Gestisci le impostazioni di sicurezza

Per impostazione predefinita, gli sviluppatori possono invitare chiunque nei sandbox della tua organizzazione e inserirli in conversazioni di Slack Connect. I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono limitare questa possibilità nei seguenti modi:

Permettere solo alle persone con un certo dominio e-mail di essere invitate nei sandbox degli sviluppatori.

Permettere l’utilizzo di Slack Connect solo agli sviluppatori di sandbox.

Permettere l’utilizzo di Slack Connect solo agli sviluppatori di sandbox e alla tua organizzazione Enterprise.

Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Programma per sviluppatori nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Accanto a Inviti utente o Slack Connect, clicca su Modifica. Segui le istruzioni per modificare le impostazioni. Fai clic su Save (Salva).



Gestisci i sandbox con provisioning

Puoi archiviare o cancellare i sandbox creati dai tuoi sviluppatori, oppure regolare la data di archiviazione di un sandbox per estendere o ridurre il periodo di tempo in cui uno sviluppatore può accedervi.

Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Programma per sviluppatori nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Sandbox. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al sandbox da gestire. Clicca su Archivia, Estendi la data di archiviazione o Elimina.

Nota: i sandbox sono disponibili per sei mesi per impostazione predefinita, ma le date di archiviazione possono essere estese di sei mesi in sei mesi.