Tutoriais e vídeos
É fácil aprender a usar o Slack: tutoriais, vídeos e dicas para obter mais produtividade.
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Para reduzir a troca desnecessária de e-mails com fornecedores e clientes, trabalhe em conjunto nos mesmos canais utilizando o
Slack Connect.
Neste tutorial, você aprenderá a:
Organizar conversas em canais
Convidar pessoas externas
Trabalhar em equipe de forma eficaz no Slack
Desbloquear um selo: Continue neste tutorial sobre o Trailhead e eleve seu patamar com suas novas habilidades de produtividade no Slack.
Criar um canal
Os
canais organizam as conversas sobre projetos e equipes no Slack. Eles são fáceis de criar e, depois de configurados, você pode adicionar qualquer pessoa que desejar:
Clique no
botão mais na barra lateral e depois em Canal. Dê um nome ao canal e clique em
Avançar. Escolha um tipo de canal (
público ou privado). Depois, clique em Criar. Adicione pessoas da sua organização se quiser ou deixe para mais tarde.
Convidar seus parceiros
Abra o canal para o qual você quer convidar as pessoas.
Clique no conjunto de fotos de perfil, no canto superior direito.
Clique em
Adicionar pessoas. Insira o endereço de e-mail ou o nome de alguém da sua organização parceira que você quer convidar e clique em
Adicionar. Selecione
Uma organização externa e clique em Avançar. Se você ainda não avisou seu parceiro sobre o trabalho em equipe no Slack, adicione uma observação ao e-mail.
Clique em
Enviar convite.
Você receberá uma notificação quando seu convite for aceito. Assim que pelo menos um membro da outra organização entrar no seu canal, ele terá permissão para adicionar outras pessoas do workspace dele
se permitido. Observe que os administradores podem restringir quem pode convidar pessoas externas para os canais. Portanto, talvez seja necessário solicitar a ajuda deles caso você não encontre essa opção. Observação: o Slack Connect está disponível nos planos pagos. Para experimentá-lo, faça upgrade do seu workspace.
Ao trabalho
Quando seu parceiro aceitar seu convite, você terá todas as ferramentas necessárias para realizar o trabalho no Slack:
Compartilhe arquivos e documentos Faça o upload de arquivos diretamente ou crie um canvas para colaborar em documentos sem sair do Slack.
Converse em tempo real em um círculo Qualquer pessoa no canal pode iniciar um círculo para se reunir ao vivo. Você pode usar os círculos para se reunir em um horário específico ou iniciar um quando quiser para resolver um problema ou discutir uma questão urgente.
Mencione pessoas específicas Chame a atenção de uma pessoa mencionando-a. Elas serão notificadas no Slack ou por e-mail (dependendo das preferências que definiram). Dica: no Slack Connect, você não se limita a trabalhar com apenas uma outra empresa. Até 250 organizações diferentes podem trabalhar juntas no mesmo canal.
👏 Ótimo trabalho! Você já tem tudo pronto para colaborar com qualquer pessoa fora de sua própria empresa, diretamente no Slack. Confira nossos outros tutoriais para obter mais detalhes sobre como realizar reuniões e gerenciar projetos.
Ótimo!
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