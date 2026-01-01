Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
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Per ridurre gli inutili scambi di e-mail con fornitori e clienti, collabora con loro negli stessi canali utilizzando
Slack Connect.
Con questo tutorial, imparerai a:
Organizzare le conversazioni nei canali
Invita persone esterne
Collaborare in modo efficace su Slack
Sblocca un badge: Continua questo tutorial su Trailhead e sali di livello con le nuove capacità di produttività su Slack.
crea un canale
I
canali consentono di organizzare le conversazioni sui progetti e i team su Slack. Sono facili da creare e, una volta configurati, puoi aggiungere chiunque tu voglia:
Fai clic sul
pulsante + nella barra laterale, poi fai clic su Canale. Assegna un nome al canale, poi clicca su
Avanti. Scegli il tipo di canale (
pubblico o privato), poi clicca su Crea. Se vuoi, aggiungi persone della tua organizzazione o aspetta un secondo momento.
Invita i tuoi partner
Apri il canale in cui vuoi invitare le persone.
Clicca sull’insieme delle foto del profilo in alto a destra.
Fai clic su
Aggiungi persone. Inserisci l’indirizzo e-mail o il nome di tutte le persone dell’organizzazione partner che vuoi invitare, quindi clicca su
Aggiungi. Seleziona
Un’organizzazione esterna, poi clicca su Avanti. Se non hai già avvisato il tuo partner della possibilità di collaborare su Slack, aggiungi una nota a corredo dell’e-mail.
Clicca su
Invia invito.
Riceverai una notifica quando il tuo invito sarà stato accettato. Quando almeno un membro dell’altra organizzazione sarà entrato nel canale, potrà aggiungere altre persone della sua area di lavoro
se autorizzato. Gli amministratori possono limitare la possibilità di invitare persone esterne ai canali, quindi se non vedi questa opzione dovrai chiedere la loro assistenza. Nota: Slack Connect è disponibile con i piani a pagamento. Per provarlo, aggiorna la tua area di lavoro.
Inizia a lavorare
Dopo che il tuo partner ha accettato l’invito, avrai tutti gli strumenti a portata di mano per svolgere il lavoro su Slack:
Condividi file e documenti Carica i file direttamente o crea un canvas per collaborare sui documenti senza uscire da Slack.
Parla in diretta in un incontro Tutte le persone presenti in un canale possono avviare un incontro per fare riunioni in diretta. Puoi utilizzare gli incontri per fare una riunione a un orario specifico, o avviarne uno al momento per risolvere un problema o parlare di una questione urgente.
Tagga persone specifiche Cattura l’attenzione di una persona taggandola. Riceverà una notifica in Slack oppure tramite e-mail (a seconda delle preferenze che ha impostato). Suggerimento: su Slack Connect la collaborazione non è limitata a una sola azienda. Nello stesso canale possono collaborare fino a 250 organizzazioni diverse.
👏 Ben fatto! Puoi iniziare a collaborare con chiunque al di fuori della tua azienda, direttamente su Slack. Guarda gli altri tutorial per avere maggiori dettagli su riunioni e progetti.
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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