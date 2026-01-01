Pour réduire les allers-retours inutiles par e-mail avec vos fournisseurs et vos clients, travaillez ensemble dans les mêmes canaux grâce à Slack Connect.

Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment : Organiser les conversations des canaux

Inviter des personnes externes

Travailler ensemble efficacement dans Slack

Déverrouiller un badge : suivez ce tutoriel sur Trailhead et redoublez d’efficacité grâce à vos nouvelles compétences de productivité dans Slack.



Créer un canal

Les canaux permettent d’organiser vos conversations à propos des projets et des équipes dans Slack. Ils sont simples à créer, et une fois qu’ils le sont, vous pouvez y ajouter les utilisateurs de votre choix :

Cliquez sur le bouton Plus dans la barre latérale, puis cliquez sur Canal. Donnez un nom au canal, puis cliquez sur Suivant. Choisissez un type de canal (public ou privé), puis cliquez sur Créer. Ajoutez des personnes de votre organisation si vous êtes prêt(e), ou attendez le bon moment.



Inviter vos partenaires

Ouvrez le canal dans lequel vous souhaitez inviter des personnes. Cliquez sur les photos de profil dans le coin supérieur droit. Appuyez sur Ajouter des personnes . Saisissez les adresses e-mail ou les noms des personnes de votre organisation partenaire que vous souhaitez inviter, puis cliquez sur Ajouter. Sélectionnez Une entreprise externe, puis cliquez sur Suivant. Si vous n’avez pas encore informé votre partenaire de la possibilité de travailler ensemble dans Slack, ajoutez une note à l’e-mail. Cliquez sur Envoyer une invitation.

Vous recevrez une notification lorsque votre invitation aura été acceptée. Une fois qu’au moins un membre de l’autre organisation a rejoint votre canal, il pourra ajouter d’autres personnes de son espace de travail s’il y est autorisé. Veuillez noter que les administrateurs peuvent choisir qui peut inviter des personnes externes à rejoindre des canaux. N’hésitez pas à leur demander de l’aide si vous ne trouvez pas cette option.

Remarque : Slack Connect n’est disponible qu’avec les forfaits payants. Pour l’essayer, passez à un forfait supérieur pour votre espace de travail.



Se mettre au travail

Une fois que vos partenaires auront accepté l’invitation, vous disposerez de tous les outils pour mener à bien votre travail dans Slack :

Partager des fichiers et des documents

Chargez directement des fichiers, ou créez un canevas pour collaborer sur des documents sans même quitter Slack.



Chargez directement des fichiers, ou créez un canevas pour collaborer sur des documents sans même quitter Slack. Discuter dans un appel d’équipe

Tous les membres du canal peuvent lancer un appel d’équipe pour échanger en direct. Vous pouvez utiliser les appels d’équipe pour vous réunir à un moment spécifique, ou en lancer un en un clic pour résoudre un problème ou discuter d’un sujet urgent.

Tous les membres du canal peuvent lancer un appel d’équipe pour échanger en direct. Vous pouvez utiliser les appels d’équipe pour vous réunir à un moment spécifique, ou en lancer un en un clic pour résoudre un problème ou discuter d’un sujet urgent. Mentionner des personnes spécifiques

Attirez l’attention de quelqu’un en le mentionnant. Il recevra une notification dans Slack ou par e-mail (selon ses préférences définies).



Conseil : vous pouvez collaborer avec jusqu’à 250 organisations distinctes dans un même canal grâce à Slack Connect.

👏 Parfait ! Vous êtes prêt(e) à collaborer avec des personnes externes à votre entreprise, directement dans Slack. Consultez nos autres tutoriels pour plus d’informations sur les réunions et la gestion des projets.