Wenn du das unnötige Hin und Her per E-Mail mit Anbieter:innen und Kund:innen vermeiden möchtest, kannst du mit Slack Connect in denselben Channels mit ihnen zusammenarbeiten.

In diesem Tutorial erfährst du mehr zu folgenden Themen: Unterhaltungen in Channels organisieren

Externe Personen einladen

Effektiv in Slack zusammenarbeiten

Badge entsperren: Fahre auf Trailhead mit diesem Tutorial fort und verbessere deine neuen Fähigkeiten in Sachen Slack-Produktivität.



Einen Channel erstellen

Mit Channels bleiben Unterhaltungen über Projekte und Teams in Slack übersichtlich. Sie sind einfach zu erstellen und anschließend kannst du jede beliebige Person hinzufügen:

Klicke auf den Plus-Button in der Seitenleiste und dann auf Channel. Benenne den Channel und klicke dann auf Weiter. Wähle einen Channel-Typ (Offen oder Geschlossen) aus und klicke auf Erstellen. Jetzt kannst du Personen aus deiner Organisation hinzufügen. Das kannst du aber auch später nachholen.



Deine Partner:innen einladen

Öffne den Channel, zu dem du Personen einladen möchtest. Klicke auf die Gruppe von Profilbildern oben rechts. Klicke auf Leute hinzufügen. Gib die E-Mail-Adressen oder die Namen der Personen aus deiner Partnerorganisation ein, die du einladen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Wähle Eine externe Organisation aus und klicke dann auf Weiter. Wenn du deine:n Partner:in noch nicht über die Zusammenarbeit in Slack informiert hast, füge der E-Mail einen entsprechenden Hinweis bei. Klicke auf Einladung senden.

Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn deine Einladung angenommen wird. Sobald mindestens ein Mitglied der anderen Organisation deinem Channel beigetreten ist, kann dieses Mitglied weitere Personen aus seinem Workspace hinzufügen, sofern die Genehmigung dazu erteilt wurde. Bitte beachte, dass Admins einschränken können, wer externe Personen in Channels einladen darf. Wenn du diese Option nicht siehst, musst du eventuell um ihre Hilfe bitten.

Hinweis: Slack Connect ist für kostenpflichtige Pläne verfügbar. Probiere es aus und nimm ein Upgrade für deinen Workspace vor.



An die Arbeit

Sobald dein:e Partner:in deine Einladung annimmt, stehen dir alle Tools zur Verfügung, die du für deine Arbeit in Slack brauchst:

Dateien und Dokumente teilen

Dateien direkt hochladen oder Ein Canvas erstellen, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, ohne Slack zu verlassen.



Dateien direkt hochladen oder Ein Canvas erstellen, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, ohne Slack zu verlassen. Live in einem Huddle miteinander sprechen

Alle Personen in einem Channel können einen Huddle starten, um sich live zu unterhalten. In Huddles kannst du dich zu einer bestimmten Zeit oder spontan zusammenfinden, um ein Problem zu lösen oder eine dringende Angelegenheit zu besprechen.

Alle Personen in einem Channel können einen Huddle starten, um sich live zu unterhalten. In Huddles kannst du dich zu einer bestimmten Zeit oder spontan zusammenfinden, um ein Problem zu lösen oder eine dringende Angelegenheit zu besprechen. Bestimmte Personen erwähnen

Du kannst die Aufmerksamkeit einer Person erhalten, indem du sie erwähnst. Die Person wird in Slack oder per E-Mail benachrichtigt (je nachdem, welche persönlichen Einstellungen sie eingerichtet hat).



Tipp: In Slack Connect kann man nicht nur mit einer anderen, sondern mit bis zu 250 verschiedenen Organisationen in einem Channel zusammenarbeiten.

👏 Gut gemacht! Du kannst jetzt mit Personen außerhalb deines eigenen Unternehmens zusammenarbeiten – direkt in Slack. In unseren anderen Tutorials findest du weitere Informationen über die Durchführung von Meetings und Projekten.