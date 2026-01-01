Jetzt kannst du Personen aus deiner Organisation hinzufügen. Das kannst du aber auch später nachholen.
Deine Partner:innen einladen
Öffne den Channel, zu dem du Personen einladen möchtest.
Klicke auf die Gruppe von Profilbildern oben rechts.
Klicke auf Leute hinzufügen.
Gib die E-Mail-Adressen oder die Namen der Personen aus deiner Partnerorganisation ein, die du einladen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen.
Wähle Eine externe Organisation aus und klicke dann auf Weiter.
Wenn du deine:n Partner:in noch nicht über die Zusammenarbeit in Slack informiert hast, füge der E-Mail einen entsprechenden Hinweis bei.
Klicke auf Einladung senden.
Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn deine Einladung angenommen wird. Sobald mindestens ein Mitglied der anderen Organisation deinem Channel beigetreten ist, kann dieses Mitglied weitere Personen aus seinem Workspace hinzufügen, sofern die Genehmigung dazu erteilt wurde. Bitte beachte, dass Admins einschränken können, wer externe Personen in Channels einladen darf. Wenn du diese Option nicht siehst, musst du eventuell um ihre Hilfe bitten.
Live in einem Huddle miteinander sprechen Alle Personen in einem Channel können einen Huddle starten, um sich live zu unterhalten. In Huddles kannst du dich zu einer bestimmten Zeit oder spontan zusammenfinden, um ein Problem zu lösen oder eine dringende Angelegenheit zu besprechen.
Bestimmte Personen erwähnen Du kannst die Aufmerksamkeit einer Person erhalten, indem du sie erwähnst. Die Person wird in Slack oder per E-Mail benachrichtigt (je nachdem, welche persönlichen Einstellungen sie eingerichtet hat).
Tipp: In Slack Connect kann man nicht nur mit einer anderen, sondern mit bis zu 250 verschiedenen Organisationen in einem Channel zusammenarbeiten.
👏 Gut gemacht! Du kannst jetzt mit Personen außerhalb deines eigenen Unternehmens zusammenarbeiten – direkt in Slack. In unseren anderen Tutorials findest du weitere Informationen über die Durchführung von Meetings und Projekten.