Tutoriales y vídeos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, vídeos y consejos para ser más productivos.
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Para reducir los hilos de correos infinitos con proveedores y clientes, puedes trabajar con ellos en los mismos canales usando
Slack Connect.
En este tutorial, aprenderás lo siguiente:
Organizar conversaciones en canales
Invita a personas externas
Colaborar de forma eficiente en Slack
Desbloquear una alerta: Sigue con este tutorial en Trailhead y mejora con tus nuevas competencias de productividad de Slack.
Crear un canal
Los
canales ayudan a organizar las conversaciones sobre proyectos y equipos en Slack. Son muy fáciles de crear y, una vez que los hayas configurado, puedes añadir a quien tú quieras:
Haz clic en el
botón del signo más en la barra lateral y, después, selecciona Canal. Ponle un nombre al canal y luego haz clic en
Siguiente. Elige un tipo de canal (
abierto o cerrado) y haz clic en Crear. Puedes añadir personas de tu organización ahora o hacerlo más tarde.
Invitar a tus socios
Abre el canal al que quieres añadir personas.
Haz clic en el grupo de fotos de perfil del lado superior derecho.
Haz clic en
Añadir personas. Escribe la dirección de correo electrónico o el nombre de las personas de la organización asociada a las que quieras invitar y, a continuación, haz clic en
Añadir. Selecciona
Una organización externa y haz clic en Siguiente. Si aún no has hablado con tu socio acerca de trabajar juntos en Slack, puedes añadir un mensaje junto con el correo electrónico.
Haz clic en
Enviar invitación.
Recibirás una notificación cuando se acepten las invitaciones. Cuando al menos un miembro de la otra organización se haya unido al canal, podrá añadir a otras personas de su espacio de trabajo
si está permitido. Ten en cuenta que los administradores pueden restringir la capacidad de otros miembros para invitar a personas externas a los canales, por lo que puede que tengas que pedirles ayuda si no encuentras esta opción. Nota: Slack Connect está disponible en los planes de pago. Para probarlo, asciende de plan en tu espacio de trabajo.
Manos a la obra
Una vez que tu socio acepte la invitación, tendrás todas las herramientas para agilizar el trabajo en Slack al alcance de tu mano:
Compartir archivos o documentos Puedes subir archivos directamente o crear un canvas para trabajar en otros documentos sin salir de Slack.
Conversar en tiempo real en una junta Cualquier miembro del canal puede iniciar una junta para hablar en tiempo real. Las juntas pueden usarse para reunirse a una hora determinada o iniciarse sobre la marcha para resolver un problema urgente.
Mencionar a personas concretas Llama la atención de alguien con las menciones. Recibirán una notificación en Slack o por correo electrónico, según sus preferencias. Consejo: No estás limitado a trabajar con una sola empresa en Slack Connect; hasta 250 organizaciones distintas pueden trabajar juntas en el mismo canal.
👏 ¡Así se hace! Ya estás preparado para colaborar con cualquier persona que no pertenezca a tu empresa directamente en Slack. Echa un vistazo a nuestros otros tutoriales para obtener más información sobre cómo celebrar reuniones y ejecutar proyectos.
¡Genial!
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