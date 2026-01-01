Para reducir los hilos de correos infinitos con proveedores y clientes, puedes trabajar con ellos en los mismos canales usando Slack Connect.

En este tutorial, aprenderás lo siguiente: Organizar conversaciones en canales

Invita a personas externas

Colaborar de forma eficiente en Slack

Desbloquear una alerta: Sigue con este tutorial en Trailhead y mejora con tus nuevas competencias de productividad de Slack.



Crear un canal

Los canales ayudan a organizar las conversaciones sobre proyectos y equipos en Slack. Son muy fáciles de crear y, una vez que los hayas configurado, puedes añadir a quien tú quieras:

Haz clic en el botón del signo más en la barra lateral y, después, selecciona Canal. Ponle un nombre al canal y luego haz clic en Siguiente. Elige un tipo de canal (abierto o cerrado) y haz clic en Crear. Puedes añadir personas de tu organización ahora o hacerlo más tarde.



Invitar a tus socios

Abre el canal al que quieres añadir personas. Haz clic en el grupo de fotos de perfil del lado superior derecho. Haz clic en Añadir personas. Escribe la dirección de correo electrónico o el nombre de las personas de la organización asociada a las que quieras invitar y, a continuación, haz clic en Añadir. Selecciona Una organización externa y haz clic en Siguiente. Si aún no has hablado con tu socio acerca de trabajar juntos en Slack, puedes añadir un mensaje junto con el correo electrónico. Haz clic en Enviar invitación.

Recibirás una notificación cuando se acepten las invitaciones. Cuando al menos un miembro de la otra organización se haya unido al canal, podrá añadir a otras personas de su espacio de trabajo si está permitido. Ten en cuenta que los administradores pueden restringir la capacidad de otros miembros para invitar a personas externas a los canales, por lo que puede que tengas que pedirles ayuda si no encuentras esta opción.

Nota: Slack Connect está disponible en los planes de pago. Para probarlo, asciende de plan en tu espacio de trabajo.



Manos a la obra

Una vez que tu socio acepte la invitación, tendrás todas las herramientas para agilizar el trabajo en Slack al alcance de tu mano:

Compartir archivos o documentos

Puedes subir archivos directamente o crear un canvas para trabajar en otros documentos sin salir de Slack.



Puedes subir archivos directamente o crear un canvas para trabajar en otros documentos sin salir de Slack. Conversar en tiempo real en una junta

Cualquier miembro del canal puede iniciar una junta para hablar en tiempo real. Las juntas pueden usarse para reunirse a una hora determinada o iniciarse sobre la marcha para resolver un problema urgente.

Cualquier miembro del canal puede iniciar una junta para hablar en tiempo real. Las juntas pueden usarse para reunirse a una hora determinada o iniciarse sobre la marcha para resolver un problema urgente. Mencionar a personas concretas

Llama la atención de alguien con las menciones. Recibirán una notificación en Slack o por correo electrónico, según sus preferencias.



Consejo: No estás limitado a trabajar con una sola empresa en Slack Connect; hasta 250 organizaciones distintas pueden trabajar juntas en el mismo canal.

👏 ¡Así se hace! Ya estás preparado para colaborar con cualquier persona que no pertenezca a tu empresa directamente en Slack. Echa un vistazo a nuestros otros tutoriales para obtener más información sobre cómo celebrar reuniones y ejecutar proyectos.