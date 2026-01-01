Gerenciar o acesso aos recursos de IA no Slack
O Slack oferece diversos recursos de IA que permitem que as pessoas do seu workspace ou da sua organização Enterprise rapidamente resumam conversas, façam anotações durante os círculos e muito mais. Os proprietários e administradores podem gerenciar o acesso aos recursos de IA para restringir o uso ou desativar totalmente determinados recursos.
Disponibilidade de recursos
Os recursos de IA disponíveis para você no Slack dependem do seu plano:
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Feedback de membro sobre as respostas da IA*
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|✓
|Seções sugeridas da barra lateral
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|Resumos de conversas
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|Anotações do círculo
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|Filtros de pesquisa automática
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|Respostas da pesquisa
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|Destaques
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|Resumos de arquivos
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|Traduções
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|Automação do fluxo de trabalho
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|Etapas de fluxo de trabalho com IA
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|Geração de conteúdo do canvas
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|Slackbot**
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|Pesquisa empresarial
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*A opção de membros enviarem feedback ao Slack sobre as respostas da IA está bloqueada por padrão em alguns workspaces ou organizações Enterprise. Os proprietários e administradores desses workspaces ou organizações podem alterar essa configuração para permitir o envio de feedback.
**O Slackbot pode estar disponível para prévia em capacidade limitada em workspaces nos planos gratuito e Pro.
Gerenciar o acesso aos recursos de IA
Pro, Business+ e Enterprise Select
Planos Enterprise Grid e Enterprise+
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões.
- Clique em Acesso a recursos e selecione IA.
- Ao lado do recurso de IA que você deseja gerenciar, clique em Editar. Em seguida, escolha quem pode usá-lo: Todos ou Ninguém. Alguns recursos de IA incluem outras configurações que você pode gerenciar além de decidir quem pode usá-los.
- Clique em Save (Salvar).
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações da organização.
- Clique em Funções e permissões e selecione Acesso a recursos.
- Clique em IA.
- Ao lado do recurso de IA que você deseja gerenciar, clique em Editar. Em seguida, escolha quem pode usá-lo: Ninguém, Somente pessoas e grupos específicos, Todos, exceto pessoas e grupos específicos ou Todos. Alguns recursos de IA incluem outras configurações que você pode gerenciar além de decidir quem pode usá-los.
- Selecione os grupos desejados e clique em Próximo para selecionar usuários específicos.
- Clique em Save (Salvar).
Gerenciar outras configurações
Há configurações adicionais disponíveis para alguns recursos de IA:
|Recursos
|Configurações
|Anotações do círculo
|
|Pesquisar
|
|Etapas de fluxo de trabalho com IA
|
|Explicações de mensagens
|
|Slackbot
|
Observação: a configuração adicional de arquivo que você escolher para as respostas da pesquisa também se aplicará às respostas do Slackbot (ou vice-versa).
Gerenciar o acesso a futuros recursos de IA
Os proprietários principais de workspaces e proprietários principais da organização podem decidir se os recursos de IA recém-lançados serão automaticamente ativados no workspace ou na organização Enterprise. Para evitar que a IA generativa seja usada em seu workspace ou em sua organização como um todo, desative todos os recursos de IA existentes e bloqueie futuros recursos de IA.
Pro, Business+ e Enterprise Select
Planos Enterprise Grid e Enterprise+
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões.
- Clique em Acesso a recursos e selecione IA.
- Ao lado de Futuros lançamentos de recursos de IA, clique em Editar.
- Marque ou desmarque a caixa ao lado de Sempre permitir acesso a novos recursos de IA.
- Clique em Save (Salvar).
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações da organização.
- Clique em Funções e permissões e selecione Acesso a recursos.
- Clique em IA.
- Ao lado de Futuros lançamentos de recursos de IA, clique em Editar.
- Marque ou desmarque a caixa ao lado de Sempre permitir acesso a novos recursos de IA.
- Clique em Save (Salvar).
Observação: essa configuração não se aplica a futuros lançamentos do Slackbot. Se o Slackbot estiver ativado no seu workspace ou organização, novas funcionalidades serão lançadas automaticamente (embora algumas possam ter uma configuração de administração própria, como a pesquisa na web).
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários/administradores de workspaces e proprietários/administradores de organizações
- Disponível em planos pagos.