O Slack oferece diversos recursos de IA que permitem que as pessoas do seu workspace ou da sua organização Enterprise rapidamente resumam conversas, façam anotações durante os círculos e muito mais. Os proprietários e administradores podem gerenciar o acesso aos recursos de IA para restringir o uso ou desativar totalmente determinados recursos.



Disponibilidade de recursos

Os recursos de IA disponíveis para você no Slack dependem do seu plano:

*A opção de membros enviarem feedback ao Slack sobre as respostas da IA está bloqueada por padrão em alguns workspaces ou organizações Enterprise. Os proprietários e administradores desses workspaces ou organizações podem alterar essa configuração para permitir o envio de feedback.

**O Slackbot pode estar disponível para prévia em capacidade limitada em workspaces nos planos gratuito e Pro.

Gerenciar o acesso aos recursos de IA

Pro, Business+ e Enterprise Select Planos Enterprise Grid e Enterprise+ No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões. Clique em Acesso a recursos e selecione IA. Ao lado do recurso de IA que você deseja gerenciar, clique em Editar. Em seguida, escolha quem pode usá-lo: Todos ou Ninguém. Alguns recursos de IA incluem outras configurações que você pode gerenciar além de decidir quem pode usá-los. Clique em Save (Salvar). Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações da organização. Clique em Funções e permissões e selecione Acesso a recursos. Clique em IA. Ao lado do recurso de IA que você deseja gerenciar, clique em Editar. Em seguida, escolha quem pode usá-lo: Ninguém, Somente pessoas e grupos específicos, Todos, exceto pessoas e grupos específicos ou Todos. Alguns recursos de IA incluem outras configurações que você pode gerenciar além de decidir quem pode usá-los. Selecione os grupos desejados e clique em Próximo para selecionar usuários específicos. Clique em Save (Salvar).



Gerenciar outras configurações

Há configurações adicionais disponíveis para alguns recursos de IA:

Recursos Configurações Anotações do círculo Se as pessoas podem alterar a configuração de anotações automáticas do círculo nos canais

Se as anotações do círculo incluem uma transcrição Pesquisar Se as pessoas podem compartilhar respostas

Se os arquivos podem ser usados para gerar respostas Etapas de fluxo de trabalho com IA Se os arquivos podem ser incluídos em etapas de IA

Se conectores de terceiros podem ser usados em etapas de IA

Se o conteúdo gerado por IA requer análise e aprovação antes de ser enviado a um aplicativo de terceiros Explicações de mensagens Se as pessoas podem compartilhar respostas Slackbot Se o Slackbot pode criar e editar canvas

Se os arquivos podem ser usados para gerar respostas

Se o Slackbot pode pesquisar na web

Observação: a configuração adicional de arquivo que você escolher para as respostas da pesquisa também se aplicará às respostas do Slackbot (ou vice-versa).



Gerenciar o acesso a futuros recursos de IA

Os proprietários principais de workspaces e proprietários principais da organização podem decidir se os recursos de IA recém-lançados serão automaticamente ativados no workspace ou na organização Enterprise. Para evitar que a IA generativa seja usada em seu workspace ou em sua organização como um todo, desative todos os recursos de IA existentes e bloqueie futuros recursos de IA.

Pro, Business+ e Enterprise Select Planos Enterprise Grid e Enterprise+ No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões. Clique em Acesso a recursos e selecione IA. Ao lado de Futuros lançamentos de recursos de IA, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Sempre permitir acesso a novos recursos de IA. Clique em Save (Salvar). Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações da organização. Clique em Funções e permissões e selecione Acesso a recursos. Clique em IA. Ao lado de Futuros lançamentos de recursos de IA, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Sempre permitir acesso a novos recursos de IA. Clique em Save (Salvar).

Observação: essa configuração não se aplica a futuros lançamentos do Slackbot. Se o Slackbot estiver ativado no seu workspace ou organização, novas funcionalidades serão lançadas automaticamente (embora algumas possam ter uma configuração de administração própria, como a pesquisa na web).