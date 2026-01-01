Zugriff auf KI-Funktionen verwalten
Slack bietet eine Reihe von KI-Funktionen, die es Personen in deinem Workspace oder in deinem Unternehmen ermöglichen, Unterhaltungen schnell zusammenzufassen, während Huddles Notizen anzufertigen und vieles mehr. Inhaber:innen und Administrator:innen können den Zugriff auf KI-Funktionen verwalten, um die Nutzung einzuschränken oder bestimmte Funktionen ganz auszuschalten.
Verfügbarkeit von Funktionen
Die KI-Funktionen, die dir in Slack zur Verfügung stehen, variieren je nach deinem Plan:
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Mitglieder-Feedback zu KI-Antworten*
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|✓
|Vorgeschlagene Seitenleistenordner
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|✓
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|Zusammenfassungen von Unterhaltungen
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|Huddle-Notizen
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|Automatische Suchfilter
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|Antworten suchen
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|✓
|Übersichten
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|✓
|Datei-Zusammenfassungen
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|Übersetzungen
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|Workflow-Automatisierung
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|KI-Workflow-Schritte
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|Generieren von Canvas-Inhalten
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|Slackbot**
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|Enterprise-Suche
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*In einigen Workspaces oder Enterprise-Organisationen ist die Möglichkeit für Mitglieder, Feedback zu KI-Antworten an Slack zu senden, standardmäßig blockiert. Inhaber:innen und Administrator:innen in diesen Workspaces oder Organisationen können diese Einstellung außer Kraft setzen, um Feedback zuzulassen.
**Slackbot steht möglicherweise für Workspaces mit dem kostenlosen und dem Pro-Plan als Vorschauversion in begrenztem Umfang zur Verfügung.**
Zugriff auf KI-Funktionen verwalten
Pro, Business+ und Enterprise Select
Enterprise Grid und Enterprise+
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen.
- Klicke auf Zugriff auf Funktionen und wähle KI aus.
- Klicke neben der KI-Funktion, die du verwalten möchtest, auf Bearbeiten und wähle aus, ob Alle oder Niemand diese Funktion verwenden kann. Einige KI-Funktionen beinhalten weitere Einstellungen, die du zusätzlich zu der Entscheidung, wer sie nutzen darf, verwalten kannst.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle Zugriff auf Funktionen aus.
- Klicke auf KI.
- Klicke neben der KI-Funktion, die du verwalten möchtest, auf Bearbeiten und wähle aus, wer sie nutzen darf – Niemand, Nur bestimmte Personen und Gruppen, Alle außer bestimmten Personen und Gruppen oder Alle. Einige KI-Funktionen beinhalten weitere Einstellungen, die du zusätzlich zu der Entscheidung, wer sie nutzen darf, verwalten kannst.
- Wähle die gewünschten Gruppen aus und klicke auf Weiter, um einzelne Benutzer:innen auszuwählen.
- Klicke auf Speichern.
Zusätzliche Einstellungen verwalten
Für einige KI-Funktionen sind zusätzliche Einstellungen vorhanden:
|Funktion
|Einstellungen
|Huddle-Notizen
|
|Suchen
|
|KI-Workflow-Schritte
|
|Nachrichtenerklärungen
|
|Slackbot
|
Hinweis: Die zusätzliche Dateieinstellung, die du für Suchantworten wählst, gilt auch für Slackbot-Antworten (oder umgekehrt).
Zukünftigen Zugriff auf KI-Funktionen verwalten
Primäre Workspace-Inhaber:innen und primäre Organisationsinhaber:innen können entscheiden, ob neu veröffentlichte KI-Funktionen in ihrem Workspace oder in ihrer Unternehmensorganisation automatisch aktiviert werden. Um grundsätzlich zu verhindern, dass generative KI in deinem Workspace oder deiner Organisation genutzt wird, stelle sicher, dass du alle vorhandenen KI-Funktionen deaktivierst und zukünftige KI-Funktionen blockierst.
Pro, Business+ und Enterprise Select
Enterprise Grid und Enterprise+
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen.
- Klicke auf Zugriff auf Funktionen und wähle KI aus.
- Klicke neben Zukünftige KI-Funktionen auf Bearbeiten.
- Aktiviere bzw. deaktiviere das Kontrollkästchen neben Zugriff auf neue KI-Funktionen immer zulassen.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle Zugriff auf Funktionen aus.
- Klicke auf KI.
- Klicke neben Zukünftige KI-Funktionen auf Bearbeiten.
- Aktiviere bzw. deaktiviere das Kontrollkästchen neben Zugriff auf neue KI-Funktionen immer zulassen.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Diese Einstellung gilt nicht für zukünftige Slackbot-Veröffentlichungen. Sofern Slackbot für deinen Workspace oder deine Organisation aktiviert ist, werden neue Funktionen automatisch bereitgestellt (auch wenn für einige Funktionen möglicherweise eigene Administratoreinstellungen gelten, wie beispielsweise die Websuche).
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber/-Administratoren und Organisationsinhaber/-administratoren
- Verfügbar für kostenpflichtige Pläne