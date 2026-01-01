Slack bietet eine Reihe von KI-Funktionen, die es Personen in deinem Workspace oder in deinem Unternehmen ermöglichen, Unterhaltungen schnell zusammenzufassen, während Huddles Notizen anzufertigen und vieles mehr. Inhaber:innen und Administrator:innen können den Zugriff auf KI-Funktionen verwalten, um die Nutzung einzuschränken oder bestimmte Funktionen ganz auszuschalten.



Verfügbarkeit von Funktionen

Die KI-Funktionen, die dir in Slack zur Verfügung stehen, variieren je nach deinem Plan:

*In einigen Workspaces oder Enterprise-Organisationen ist die Möglichkeit für Mitglieder, Feedback zu KI-Antworten an Slack zu senden, standardmäßig blockiert. Inhaber:innen und Administrator:innen in diesen Workspaces oder Organisationen können diese Einstellung außer Kraft setzen, um Feedback zuzulassen.

**Slackbot steht möglicherweise für Workspaces mit dem kostenlosen und dem Pro-Plan als Vorschauversion in begrenztem Umfang zur Verfügung.**

Zugriff auf KI-Funktionen verwalten

Pro, Business+ und Enterprise Select Enterprise Grid und Enterprise+ Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf Zugriff auf Funktionen und wähle KI aus. Klicke neben der KI-Funktion, die du verwalten möchtest, auf Bearbeiten und wähle aus, ob Alle oder Niemand diese Funktion verwenden kann. Einige KI-Funktionen beinhalten weitere Einstellungen, die du zusätzlich zu der Entscheidung, wer sie nutzen darf, verwalten kannst. Klicke auf Speichern. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle Zugriff auf Funktionen aus. Klicke auf KI. Klicke neben der KI-Funktion, die du verwalten möchtest, auf Bearbeiten und wähle aus, wer sie nutzen darf – Niemand, Nur bestimmte Personen und Gruppen, Alle außer bestimmten Personen und Gruppen oder Alle. Einige KI-Funktionen beinhalten weitere Einstellungen, die du zusätzlich zu der Entscheidung, wer sie nutzen darf, verwalten kannst. Wähle die gewünschten Gruppen aus und klicke auf Weiter, um einzelne Benutzer:innen auszuwählen. Klicke auf Speichern.



Zusätzliche Einstellungen verwalten

Für einige KI-Funktionen sind zusätzliche Einstellungen vorhanden:

Funktion Einstellungen Huddle-Notizen Ob Personen die Einstellung für automatische Huddle-Notizen in Channels ändern können

Ob Huddle-Notizen mit einem Transkript bereitgestellt werden Suchen Ob Personen Antworten teilen können

Ob Dateien zum Generieren von Antworten verwendet werden können KI-Workflow-Schritte Ob Dateien in KI-Schritte integriert werden können

Ob Connectors von Drittanbietern in KI-Schritten verwendet werden können

Ob von KI generierte Inhalte überprüft und genehmigt werden müssen, bevor sie an eine Drittanbieter-App gesendet werden Nachrichtenerklärungen Ob Personen Antworten teilen können Slackbot Ob Slackbot Canvases erstellen und bearbeiten kann

Ob Dateien zum Generieren von Antworten verwendet werden können

Ob Slackbot das Web durchsuchen darf

Hinweis: Die zusätzliche Dateieinstellung, die du für Suchantworten wählst, gilt auch für Slackbot-Antworten (oder umgekehrt).



Zukünftigen Zugriff auf KI-Funktionen verwalten

Primäre Workspace-Inhaber:innen und primäre Organisationsinhaber:innen können entscheiden, ob neu veröffentlichte KI-Funktionen in ihrem Workspace oder in ihrer Unternehmensorganisation automatisch aktiviert werden. Um grundsätzlich zu verhindern, dass generative KI in deinem Workspace oder deiner Organisation genutzt wird, stelle sicher, dass du alle vorhandenen KI-Funktionen deaktivierst und zukünftige KI-Funktionen blockierst.

Pro, Business+ und Enterprise Select Enterprise Grid und Enterprise+ Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf Zugriff auf Funktionen und wähle KI aus. Klicke neben Zukünftige KI-Funktionen auf Bearbeiten. Aktiviere bzw. deaktiviere das Kontrollkästchen neben Zugriff auf neue KI-Funktionen immer zulassen. Klicke auf Speichern. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle Zugriff auf Funktionen aus. Klicke auf KI. Klicke neben Zukünftige KI-Funktionen auf Bearbeiten. Aktiviere bzw. deaktiviere das Kontrollkästchen neben Zugriff auf neue KI-Funktionen immer zulassen. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Diese Einstellung gilt nicht für zukünftige Slackbot-Veröffentlichungen. Sofern Slackbot für deinen Workspace oder deine Organisation aktiviert ist, werden neue Funktionen automatisch bereitgestellt (auch wenn für einige Funktionen möglicherweise eigene Administratoreinstellungen gelten, wie beispielsweise die Websuche).