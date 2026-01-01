Gestionar el acceso a las funciones de IA en Slack
Slack ofrece varias funciones de IA que permiten al personal de tu espacio de trabajo u organización Enterprise resumir rápidamente conversaciones, tomar notas durante las juntas y mucho más. Los propietarios y administradores pueden gestionar el acceso a las funciones de IA para restringir su uso o desactivar por completo ciertas funciones.
Disponibilidad de funciones
Las funciones de IA disponibles para ti en Slack depende de tu plan:
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Comentarios de los miembros sobre las respuestas de la IA*
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|✓
|✓
|Secciones de la barra lateral sugeridas
|✓
|✓
|✓
|Resúmenes de conversaciones
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|✓
|✓
|Notas de la junta
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|✓
|✓
|Filtros de búsqueda automáticos
|✓
|✓
|✓
|Respuestas de búsqueda
|✓
|✓
|Síntesis
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|✓
|Resúmenes de archivos
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|✓
|Traducciones
|✓
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|Automatización de flujos de trabajo
|✓
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|Pasos del flujo de trabajo con IA
|✓
|✓
|Generación de contenido en canvas
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|✓
|Slackbot**
|Puede estar disponible en una vista previa limitada
|✓
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|Búsqueda empresarial
|✓
* La posibilidad de que los miembros envíen comentarios a Slack sobre las respuestas de la IA está bloqueada en algunos espacios de trabajo u organizaciones Enterprise de forma predeterminada. Los propietarios y los administradores de estos espacios de trabajo u organizaciones pueden anular esta configuración para permitir el envío de comentarios.
**Si Slackbot está activado en tu espacio de trabajo u organización, no verás los ajustes de administración de las explicaciones de mensajes ni de las respuestas de búsqueda, ya que Slackbot genera esas respuestas.
Gestionar el acceso a la función de IA
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos.
- Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA.
- Junto a la función de IA que quieras gestionar, haz clic en Editar y elige quién puede usarla: Todo el mundo o Nadie. Algunas funciones de IA incluyen otros parámetros que puedes gestionar aparte de decidir quién puede utilizarlas.
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones.
- Haz clic en IA.
- Junto a la función de IA que quieras gestionar, haz clic en Editar y elige quién puede usarla: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todo el mundo excepto personas y grupos específicos o Todo el mundo. Algunas funciones de IA incluyen otros parámetros que puedes gestionar aparte de decidir quién puede utilizarlas.
- Selecciona los grupos que quieras y, después, haz clic en Siguiente para seleccionar usuarios individuales.
- Haga clic en Save (Guardar).
Gestionar el resto de los ajustes
Algunas funciones de IA disponen de ajustes adicionales:
|Funciones
|Ajustes
|Notas de la junta
|
|Buscar
|
|Pasos del flujo de trabajo con IA
|
|Explicaciones de mensajes
|
|Slackbot
|
Nota: El parámetro de archivo adicional que elijas para las respuestas de búsqueda también se aplicará a las respuestas de Slackbot (o viceversa).
Gestionar el acceso a próximas funciones de IA
Los propietarios principales de espacios de trabajo y los propietarios principales de organizaciones pueden decidir si las funciones de IA recién publicadas se activan automáticamente en su espacio de trabajo u organización Enterprise. Para impedir que la IA generativa se use en tu espacio de trabajo u organización, asegúrate de desactivar todas las funciones de IA actuales y bloquear las futuras.
Pro, Business+ y Enterprise Select
Enterprise Grid y Enterprise+
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos.
- Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA.
- Junto a Futuros lanzamientos de funciones de IA, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a las nuevas funciones de IA.
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones.
- Haz clic en IA.
- Junto a Futuros lanzamientos de funciones de IA, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a las nuevas funciones de IA.
- Haga clic en Save (Guardar).
Nota: Este ajuste no se aplica a los lanzamientos futuros de Slackbot. Si tienes Slackbot activo en tu espacio de trabajo u organización, la nueva funcionalidad se lanzará automáticamente (aunque alguna puede tener su ajuste de administración individual, como la búsqueda web).
¿Quién puede usar esta función?
- Propietarios y administradores de espacios de trabajo y de organizaciones
- Disponible en planes de pago.