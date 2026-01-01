Slack ofrece varias funciones de IA que permiten al personal de tu espacio de trabajo u organización Enterprise resumir rápidamente conversaciones, tomar notas durante las juntas y mucho más. Los propietarios y administradores pueden gestionar el acceso a las funciones de IA para restringir su uso o desactivar por completo ciertas funciones.



Disponibilidad de funciones

Las funciones de IA disponibles para ti en Slack depende de tu plan:

* La posibilidad de que los miembros envíen comentarios a Slack sobre las respuestas de la IA está bloqueada en algunos espacios de trabajo u organizaciones Enterprise de forma predeterminada. Los propietarios y los administradores de estos espacios de trabajo u organizaciones pueden anular esta configuración para permitir el envío de comentarios.

**Si Slackbot está activado en tu espacio de trabajo u organización, no verás los ajustes de administración de las explicaciones de mensajes ni de las respuestas de búsqueda, ya que Slackbot genera esas respuestas.



Gestionar el acceso a la función de IA

Pro, Business+ y Enterprise Select Enterprise Grid y Enterprise+ Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA. Junto a la función de IA que quieras gestionar, haz clic en Editar y elige quién puede usarla: Todo el mundo o Nadie. Algunas funciones de IA incluyen otros parámetros que puedes gestionar aparte de decidir quién puede utilizarlas. Haga clic en Save (Guardar). En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones. Haz clic en IA. Junto a la función de IA que quieras gestionar, haz clic en Editar y elige quién puede usarla: Nadie, Solo personas y grupos específicos, Todo el mundo excepto personas y grupos específicos o Todo el mundo. Algunas funciones de IA incluyen otros parámetros que puedes gestionar aparte de decidir quién puede utilizarlas. Selecciona los grupos que quieras y, después, haz clic en Siguiente para seleccionar usuarios individuales. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar el resto de los ajustes

Algunas funciones de IA disponen de ajustes adicionales:

Funciones Ajustes Notas de la junta Si el personal puede cambiar o no la configuración de las notas automáticas para las juntas en los canales

Si las notas de las juntas incluyen una transcripción Buscar Si el personal puede compartir las respuestas o no

Si los archivos se pueden utilizar para generar respuestas Pasos del flujo de trabajo con IA Si los archivos se pueden incluir en los pasos de IA

Si los conectores de terceros se pueden usar en los pasos de IA

Si el contenido generado con IA necesita una revisión y aprobación antes de enviarlo a una aplicación de terceros Explicaciones de mensajes Si el personal puede compartir las respuestas o no Slackbot Si Slackbot puede crear y editar canvas o no

Si los archivos se pueden utilizar para generar respuestas

Si Slackbot puedebuscar en la web

Nota: El parámetro de archivo adicional que elijas para las respuestas de búsqueda también se aplicará a las respuestas de Slackbot (o viceversa).



Gestionar el acceso a próximas funciones de IA

Los propietarios principales de espacios de trabajo y los propietarios principales de organizaciones pueden decidir si las funciones de IA recién publicadas se activan automáticamente en su espacio de trabajo u organización Enterprise. Para impedir que la IA generativa se use en tu espacio de trabajo u organización, asegúrate de desactivar todas las funciones de IA actuales y bloquear las futuras.

Pro, Business+ y Enterprise Select Enterprise Grid y Enterprise+ Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. Haz clic en Acceso a las funciones y selecciona IA. Junto a Futuros lanzamientos de funciones de IA, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a las nuevas funciones de IA. Haga clic en Save (Guardar). En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Acceso a las funciones. Haz clic en IA. Junto a Futuros lanzamientos de funciones de IA, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir siempre el acceso a las nuevas funciones de IA. Haga clic en Save (Guardar).

Nota: Este ajuste no se aplica a los lanzamientos futuros de Slackbot. Si tienes Slackbot activo en tu espacio de trabajo u organización, la nueva funcionalidad se lanzará automáticamente (aunque alguna puede tener su ajuste de administración individual, como la búsqueda web).