Formas de usar uma lista

Navegue pelos guias ou assista aos vídeos curtos abaixo para aproveitar ao máximo os recursos e as funcionalidades da lista. Cada guia e vídeo começa com um modelo e mostra como personalizá-lo para iniciar o trabalho mais rápido.

Dica: para obter instruções detalhadas sobre a criação e trabalho com listas, acesse Usar listas no Slack.



Perguntas frequentes

Posso substituir meu software existente de gestão de projeto e trabalho pelo Slack Listas?

As listas do Slack ajudam a economizar tempo alternando entre aplicativos e ferramentas. Esperamos que você ache as listas úteis para a organização do trabalho e colaboração em equipe, mas talvez seja necessário um software exclusivo de rastreamento de projetos para aqueles projetos mais complexos que demandam relatórios ou análises.

Posso usar listas em dispositivos móveis?

Sim! Você pode criar e atualizar listas em dispositivos para iOS e Android.

Quem pode ver minhas listas?

Por padrão, as listas criadas por você são privadas e acessíveis apenas a você. No entanto, você pode compartilhar uma lista para permitir a visualização ou edição dela por outras pessoas. Quando você compartilha um item de uma lista em um canal ou mensagem direta (MD), os destinatários recebem acesso para edição da lista. Se você adicionar um link a uma lista em um canvas, as permissões não são sincronizadas com as permissões do canvas, de modo que você pode controlar quem tem acesso à lista separadamente.

As pessoas serão notificadas quando eu atribuir um item a elas ou mencioná-las em uma conversa?

Apenas se elas tiverem acesso à lista. Se a lista não tiver sido compartilhada com elas nem em um canal público, os usuários não serão notificados.

Como funciona a retenção de dados nas listas?

Listas e canvas compartilham uma política de retenção de dados. Se você já possui uma política de retenção configurada para canvas, as listas seguirão a mesma política.