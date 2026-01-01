Nutzungsarten einer Liste

Blättere die Leitfäden unten durch oder sieh dir die kurzen Videos an, um das Maximum aus den Eigenschaften und Funktionen von Listen herauszuholen. Jeder Leitfaden und jedes Video beginnt mit einer Vorlage und zeigt dir, wie du diese anpasst, um schneller an die Arbeit zu gehen.

Tipp: Für detaillierte Anweisungen zum Erstellen von und Arbeiten mit Listen besuche Listen in Slack verwenden.



FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Kann ich meine bestehende Arbeits- und Projektmanagementsoftware durch Slack Lists ersetzen?

Slack-Listen unterstützen dich dabei, Zeit beim Wechsel zwischen Apps und Tools zu sparen. Wir hoffen, dass Listen für die Organisation der Arbeit und Zusammenarbeit in deinem Team hilfreich sind. Für komplexere Projekte, die Berichte oder Analytik erfordern, ist möglicherweise jedoch eine speziellere Software zur Projektverfolgung erforderlich.

Kann ich Listen auch auf meinem Mobiltelefon verwenden?

Ja. Du kannst Listen von deinen iOS- und Android-Geräten aus erstellen und aktualisieren.

Wer kann meine Listen sehen?

Standardmäßig sind Listen, die du erstellst, privat und können nur von dir aufgerufen werden, aber du kannst eine Liste teilen, damit andere sie sehen oder bearbeiten können. Wenn du ein Element aus einer Liste in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) teilst, wird den Empfänger:innen eine Bearbeitungsberechtigung für die Liste gewährt. Wenn du einen Link zu einer Liste in ein Canvas einfügst, werden die Berechtigungen nicht mit den Canvas-Berechtigungen synchronisiert, sodass du separat steuern kannst, wer Zugriff auf die Liste hat.

Werden die Personen benachrichtigt, wenn ich ihnen ein Element zuweise oder sie in einem Thread erwähne?

Nur wenn sie Zugriff auf die Liste haben. Wenn die Liste weder mit ihnen noch in einem Offenen Channel geteilt wurde, wird die:der Benutzer:in nicht benachrichtigt.

Wie funktioniert die Datenaufbewahrung bei Listen?

Für Listen und Canvases gilt eine gemeinsame Aufbewahrungsrichtlinie. Wenn du bereits eine Aufbewahrungsrichtlinie für Canvases festgelegt hast, gelten für Listen die gleichen Richtlinien.