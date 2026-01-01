Modi per usare un elenco

Sfoglia le guide o guarda i video brevi in basso per sfruttare al meglio le funzionalità e le funzioni degli elenchi. Ogni guida e video si avvia da un modello e mostra come personalizzarlo per iniziare a lavorare più velocemente.

Suggerimento: Per istruzioni dettagliate sulla creazione e l'utilizzo degli elenchi, consulta Utilizzare gli elenchi in Slack.



Domande frequenti

Posso sostituire il mio attuale software di gestione del lavoro e dei progetti con gli elenchi di Slack?

Gli elenchi di Slack ti fanno risparmiare tempo, evitando di spostarti tra app e strumenti vari. Ci auguriamo che gli elenchi ti siano utili per organizzare il lavoro e collaborare in team. Tuttavia, per progetti più complessi che richiedono reportistica o statistiche, potrebbero essere necessari software dedicati per il monitoraggio dei progetti.

Posso utilizzare gli elenchi su dispositivo mobile?

Sì. Puoi creare e aggiornare gli elenchi da dispositivi iOS e Android.

Chi può vedere i miei elenchi?

Per impostazione predefinita, gli elenchi che crei sono privati ​​e puoi accedervi solo tu, ma puoi condividere un elenco per consentire ad altri di vederlo o modificarlo. Quando condividi un elemento di un elenco in un canale o in un messaggio diretto (MD), ai destinatari viene concesso l’accesso in modifica all’elenco. Se ti colleghi a un elenco da un canvas, le autorizzazioni non vengono sincronizzate con quelle del canvas, quindi puoi controllare chi ha accesso all’elenco separatamente.

Le persone riceveranno una notifica quando le assegnerò a un elemento o le taggherò in una conversazione?

Solo se hanno accesso all’elenco. Se l’elenco non è stato condiviso con loro né in un canale pubblico, l’utente non riceverà alcuna notifica.

Come funziona la conservazione dei dati per gli elenchi?

Gli elenchi e i canvas condividono i criteri di conservazione dei dati. Se hai già impostato dei criteri di conservazione per i canvas, gli elenchi seguiranno gli stessi criteri.