Conectar ferramentas e automatizar tarefas
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É possível exportar fluxos de trabalho para compartilhá-los fora do Slack. As pessoas com quem você compartilha o arquivo de exportação podem importar o fluxo de trabalho para o próprio workspace ou organização.
O que esperar
Exportar um fluxo de trabalho
No computador, clique em
Agentes e ferramentas na barra lateral. Em
Fluxos de trabalho, selecione Gerenciados por você na parte superior da página. Clique no
ícone de lápis ao lado do fluxo de trabalho que você deseja exportar. Clique no
ícone de três pontos no canto superior direito e depois em Exportar fluxo de trabalho. Seu fluxo de trabalho será exportado como um arquivo .JSON. Observação: caso a guia Agentes e ferramentas não esteja visível na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.
Importar um fluxo de trabalho
No computador, clique em
Agentes e ferramentas na barra lateral. Em
Fluxos de trabalho, clique em Novo no canto superior direito. Selecione
Criar fluxo de trabalho. Clique no
ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Importar fluxo de trabalho. Escolha o arquivo do fluxo de trabalho que você quer importar e clique em
Abrir. Se preferir, personalize o fluxo de trabalho importado. Quando tudo estiver pronto, clique em
Concluir e depois em Publicar. Ótimo!
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