Vous pouvez exporter les flux de travail pour les partager en dehors de Slack. Les personnes avec lesquelles vous partagez le fichier d’exportation peuvent importer le flux de travail dans leur espace de travail ou organisation.
Les propriétaires et les administrateurs peuvent désactiver les exportations de flux de travail sur votre espace de travail ou votre organisation. Si vous ne voyez pas apparaître l’option d’exportation, contactez un propriétaire ou un administrateur pour obtenir de l’aide.
Exporter un flux de travail
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale.
Dans les Flux de travail , sélectionnez Gérés par vous dans la partie supérieure de la page.
Cliquez sur l’icône crayon en regard du flux de travail à exporter.
Cliquez sur l’icône trois points dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Exporter le flux de travail. Les flux de travail seront exportés sous la forme d’un fichier JSON.
Remarque : si vous ne voyez pas l’onglet agents et outils dans la barre latérale, recherchez l’onglet Automatisations . Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.
Importer un flux de travail
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale.
Dans Flux de travail , cliquez sur Nouveau en haut à droite.
Sélectionnez Créer le flux de travail.
Cliquez sur l’icône trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Importer le flux de travail.
Choisissez le fichier de flux de travail que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Ouvrir.
Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le flux de travail importé. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Finaliser, puis sur Publier.