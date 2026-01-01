Du kannst Workflows exportieren, um sie außerhalb von Slack zu teilen. Personen, mit denen du die Exportdatei teilst, können den Workflow in ihren Workspace oder ihre Organisation importieren.

Danach läuft es folgendermaßen ab:



Workflow exportieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wähle in Workflows oben auf der Seite Von dir verwaltet aus. Klicke neben dem Workflow, den du exportieren möchtest, auf das Bleistiftsymbol. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Workflow exportieren. Dein Workflow wird als .JSON-Datei exportiert.

Hinweis: Wenn die den Tab Agent und Tools in der Seitenleiste nicht angezeigt wird, suche stattdessen nach dem Tab Tools. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.



Workflow importieren