Os modelos do Slack reúnem canvas, listas e fluxos de trabalho em um canal para a realização de qualquer trabalho. Em vez de criar um canal do zero para gerenciar um processo, escolha um modelo e preencha as informações mais importantes.



Como funcionam os modelos

Você pode criar um canal usando um modelo ou adicionar um modelo a um canal existente. Após selecionar um modelo, os canvas, as listas e os fluxos de trabalho incluídos serão criados para você, para que qualquer pessoa possa acessá-los nas guias dedicadas no cabeçalho do canal.

Depois que o modelo for configurado, algumas informações serão preenchidas automaticamente (como títulos de seção do canvas ou tarefas de exemplo em listas), mas você pode preencher os detalhes e personalizá-los ainda mais, se quiser. Os fluxos de trabalho incluídos nos modelos não exigem configuração adicional, mas você pode editá-los se preferir.

Se os canvas ou as listas estiverem desabilitadas no seu workspace ou na sua organização Enterprise, ou se você não tiver acesso ao criador de fluxo de trabalho, não será possível usar modelos.



Escolha um modelo

Você pode criar um canal usando um modelo ou adicionar um modelo a um canal existente. Depois de configurar um modelo, você encontrará os canvas, listas e fluxos de trabalho nas guias no cabeçalho do canal.

Criar canal

No computador, clique no botão mais na barra lateral. Clique em Canal. Se você estiver em um plano Enterprise, escolha um workspace e clique em Avançar. Insira o nome do canal e clique em Avançar. Escolha um tipo de canal (público ou privado). Depois, clique em Criar. Escolha os membros para convidar e clique em Adicionar (ou clique em Pular por enquanto). Clique no ícone de mais no cabeçalho da conversa. Abaixo de Experimentar um modelo, escolha o modelo que deseja usar ou clique em Explorar mais modelos. Escolha um modelo e clique em Avançar. Se preferir, personalize o modelo desmarcando os componentes que não deseja adicionar e clique em Adicionar ao Canal. O Slack vai postar uma mensagem no canal quando estiver tudo pronto. Você encontrará os componentes do seu modelo no cabeçalho do canal.

Adicione um modelo a um canal existente

Gerentes de canais e pessoas com permissão para editar as guias de canal podem adicionar modelos a canais.

No computador, abra um canal. Clique no ícone de mais no cabeçalho da conversa. Selecione Adicionar modelo ao canal e escolha um modelo da lista. Escolha um modelo e clique em Avançar. Se preferir, personalize o modelo desmarcando os componentes que não deseja adicionar e clique em Adicionar ao Canal. O Slack vai postar uma mensagem no canal quando estiver tudo pronto. Você encontrará os componentes do seu modelo no cabeçalho do canal.



Modelos em destaque

Confira mais detalhes sobre alguns dos modelos que oferecemos:

Kit inicial do projeto Integração de novos funcionários Entrada de feedback Tudo o que você precisa para começar um novo projeto. Este modelo inclui: Canvas da visão geral do projeto para compartilhar resumos de projetos, anotações de reuniões etc. Lista de rastreadores de tarefas para organizar tarefas e entregas Fluxo de trabalho que é publicado automaticamente quando as tarefas são atualizadas Simplifique o processo de atualização de novos funcionários com um canal e recursos dedicados para integração. Este modelo inclui: Canvas do guia de integração para centralizar os recursos da empresa e os documentos necessários Lista de tarefas da primeira semana para organizar e acompanhar tarefas Fluxo de trabalho que adiciona automaticamente sua nova contratação a todos os canais que você especificar Facilite e priorize o envio de feedback de sua equipe, clientes ou parceiros. Este modelo inclui: Canvas de instruções de feedback para compartilhar diretrizes de envio Lista de rastreadores de feedback para agrupar e priorizar envios Fluxos de trabalho para coletar envios de feedback e postar automaticamente quando os envios forem atualizados



Perguntas frequentes

Não tenho acesso a alguns dos recursos incluídos nos modelos. Ainda posso usá-los?

Para usar os modelos, os canvas e as listas precisam estar habilitados no seu workspace ou na sua organização, e você precisa de permissão para criar fluxos de trabalho com o Criador de fluxo de trabalho. Se você não puder acessar um ou mais desses recursos, não verá a opção de criar canais com modelos ou adicionar modelos a canais existentes.



Posso adicionar mais de um modelo a um canal?

Sim. Se você não precisar mais dos canvas, das listas e dos fluxos de trabalho de um modelo, poderá removê-los do canal ou arquivá-los.



O que acontece com os canvas, as listas e os fluxos de trabalho criados como parte de um modelo se eu arquivar ou excluir o canal?

Ao arquivar ou excluir um canal com um modelo, os canvas e as listas permanecerão disponíveis e os fluxos de trabalho terão suas publicações canceladas. Solicitaremos que você os exclua como parte do fluxo de arquivamento ou exclusão, mas você pode pular essa etapa se não quiser removê-los completamente do Slack.