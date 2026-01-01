Guida ai modelli dei canali di Slack
I modelli di Slack raggruppano canvas, elenchi e workflow in un solo canale per portare a termine qualsiasi attività. Invece di creare un canale per gestire un processo da zero, scegli un modello e inserisci i dettagli chiave.
Come funzionano i modelli
- Puoi creare un nuovo canale da un modello o aggiungere un modello a un canale esistente. Dopo aver selezionato un modello, i canvas, gli elenchi e i workflow inclusi verranno creati automaticamente, in modo che chiunque possa accedervi dalle schede dedicate nell'intestazione del canale.
- Una volta configurato il modello, alcune informazioni verranno precompilate (come le intestazioni delle sezioni del canvas o le attività segnaposto negli elenchi), ma puoi inserire i dettagli e personalizzarli ulteriormente, se lo desideri. I workflow inclusi nei modelli non richiedono configurazioni aggiuntive, ma puoi modificarli, se lo desideri.
- Se i canvas o gli elenchi sono disabilitati per la tua area di lavoro o organizzazione Enterprise oppure non hai accesso a Workflow Builder, non potrai utilizzare i modelli.
Scegli un modello
Puoi creare un canale da un modello o aggiungere un modello a un canale esistente. Una volta impostato un modello, troverai i canvas, gli elenchi e i workflow nelle relative schede nell'intestazione del canale.
Crea un nuovo canale
- Dal desktop, clicca sul pulsante + nella barra laterale.
- Seleziona Canale . Se hai un piano Enterprise, scegli un’area di lavoro e poi clicca su Avanti.
- Inserisci un nome canale poi clicca su Avanti.
- Scegli il tipo di canale (pubblico o privato), poi clicca su Crea.
- Scegli i membri da invitare, poi clicca su Aggiungi (oppure clicca su Salta per ora).
- Clicca sull’icona + nell’intestazione della conversazione.
- In Prova un modello, scegli il modello che vuoi usare oppure clicca su Esplora altri modelli.
- Scegli un modello, quindi clicca su Avanti.
- Se lo desideri, personalizza il modello deselezionando i componenti che non vuoi aggiungere, quindi clicca su Aggiungi al canale.
- Quando è pronto, Slack posterà un messaggio nel canale. Troverai i componenti del modello nell'intestazione del canale.
Aggiungi un modello a un canale esistente
I manager di canali e le persone autorizzate a modificare le schede dei canali possono aggiungere modelli ai canali.
- Dal desktop, apri un canale.
- Clicca sull’icona + nell’intestazione della conversazione.
- Seleziona Aggiungi modello a canale, quindi scegli un modello dall’elenco.
- Scegli un modello, quindi clicca su Avanti.
- Se lo desideri, personalizza il modello deselezionando i componenti che non vuoi aggiungere, quindi clicca su Aggiungi al canale.
- Quando è pronto, Slack posterà un messaggio nel canale. Troverai i componenti del modello nell'intestazione del canale.
Presentazione dei modelli
Ecco ulteriori dettagli su alcuni dei modelli che offriamo:
Starter kit di progetto
Onboarding dei neoassunti
Raccolta di feedback
Tutto ciò di cui hai bisogno per avviare un nuovo progetto. Questo modello comprende:
Canvas della panoramica del progetto per condividere brief di progetto, minute di riunioni, ecc.
Elenco del tracker delle attività per organizzare attività e consegne
Workflow che posta automaticamente quando le attività vengono aggiornate
Semplifica il processo per rendere operativi i neoassunti con risorse e un canale di onboarding dedicato. Questo modello comprende:
Canvas della guida all’onboarding per centralizzare le risorse aziendali e i documenti necessari
Elenco delle attività della prima settimana per organizzare e tenere traccia delle attività
Workflow che aggiunge automaticamente i neoassunti ai canali specificati
Semplifica e dai priorità all'invio di feedback da parte del team, dei clienti o dei partner. Questo modello comprende:
Istruzioni per il feedback del canvas per condividere le linee guida per l'invio
Elenco del tracker di feedback per raggruppare e dare priorità ai feedback ricevuti
Workflow per raccogliere feedback e postarli automaticamente quando gli invii vengono aggiornati
Domande frequenti
Non ho accesso ad alcune delle funzioni incluse nei modelli. Posso comunque usarli?
Per utilizzare i modelli, i canvas e gli elenchi devono essere abilitati per la tua area di lavoro o organizzazione e devi avere l'autorizzazione per creare workflow con Workflow Builder. Se non puoi accedere a una o più di queste funzioni, non vedrai l'opzione per creare canali con modelli o aggiungere modelli ai canali esistenti.
Posso aggiungere più di un modello a un canale?
Sì, è possibile. Se non hai più bisogno dei canvas, elenchi e workflow di un modello, puoi rimuoverli dal canale o archiviarli.
Cosa succede ai canvas, agli elenchi e ai workflow creati come parte di un modello se archivio o elimino il canale?
Quando archivi o elimini un canale con un modello, i canvas e gli elenchi rimarranno disponibili e la pubblicazione dei workflow verrà annullata. Ti verrà richiesto di eliminarli come parte del flusso di archiviazione o eliminazione, ma puoi saltare questo passaggio se non desideri rimuoverli completamente da Slack.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri (per impostazione predefinita)
- Disponibile per i piani a pagamento