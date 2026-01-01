Imprima um canvas ao qual tenha acesso para compartilhar em qualquer lugar que precisar.

Observação: proprietários e administradores podem desativar a opção de imprimir canvas. Caso esteja tentando imprimir um canvas e não veja a opção, procure um proprietário ou um administrador para pedir ajuda.



Imprimir um canvas

No computador, abra o canvas que você quer imprimir. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito. Selecione Imprimir canvas. Verifique as configurações de impressão na caixa de diálogo do sistema e depois clique em Imprimir.



Criar um PDF

Você pode usar as configurações de impressão do computador para salvar o canvas como PDF.

Mac Windows No computador, abra o canvas que você quer imprimir. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito. Selecione Imprimir canvas. Clique em PDF no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo do sistema. Digite um nome para o canvas e clique em Salvar. No computador, abra o canvas que você quer imprimir. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito. Selecione Imprimir canvas. Clique no menu suspenso Impressora na caixa de diálogo do sistema e, em seguida, selecione Impressão da Microsoft em PDF. Clique em Imprimir. Digite um nome para o PDF do canvas e clique em Salvar.



Criar um PDF com links ativos

No app Slack para computadores, os links em um canvas ficam quebrados quando você salva o canvas como PDF. Para criar um PDF com links ativos, abra o Slack em um navegador da web e siga as etapas para criar um PDF. Veja como é possível abrir o Slack em um navegador da web:

Na guia Início, clique no nome do workspace na barra lateral e localize o URL do Slack. Abra qualquer navegador da web e insira o URL. Se for solicitado o login, digite seu endereço de e-mail e clique em Entrar com e-mail. Verifique se recebeu um código de confirmação do Slack por e-mail e insira-o. No pop-up Abrir app Slack, clique em Cancelar. Clique em Usar o Slack no navegador. Criar PDF de um canvas.



Problemas comuns

Não vejo a opção para imprimir um canvas

Você só pode imprimir canvas que foram criados por membros do seu workspace ou organização Enterprise. Caso você não veja a opção para imprimir um canvas, é possível que ele tenha sido compartilhado por uma pessoa externa em uma conversa do Slack Connect ou que um proprietário ou administrador tenha desativado a opção para imprimir canvas.

O conteúdo do meu canvas está cortado

Tabelas e listas do seu canvas com dimensões maiores do que as de uma página serão cortadas ao serem impressas ou salvas como PDF. Usando as configurações de impressão na caixa de diálogo do sistema do seu computador, experimente alterar a orientação da página de retrato para paisagem, mudar o tamanho do papel ou ajustar o conteúdo para caber na área de impressão.