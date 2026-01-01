No computador, abra o canvas que você quer imprimir.
Clique no ícone de três pontos no canto superior direito.
Selecione Imprimir canvas.
Verifique as configurações de impressão na caixa de diálogo do sistema e depois clique em Imprimir.
Criar um PDF
Você pode usar as configurações de impressão do computador para salvar o canvas como PDF.
Mac
Windows
No computador, abra o canvas que você quer imprimir.
Clique no ícone de três pontos no canto superior direito.
Selecione Imprimir canvas.
Clique em PDF no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo do sistema.
Digite um nome para o canvas e clique em Salvar.
No computador, abra o canvas que você quer imprimir.
Clique no ícone de três pontos no canto superior direito.
Selecione Imprimir canvas.
Clique no menu suspenso Impressora na caixa de diálogo do sistema e, em seguida, selecione Impressão da Microsoft em PDF.
Clique em Imprimir.
Digite um nome para o PDF do canvas e clique em Salvar.
Criar um PDF com links ativos
No app Slack para computadores, os links em um canvas ficam quebrados quando você salva o canvas como PDF. Para criar um PDF com links ativos, abra o Slack em um navegador da web e siga as etapas para criar um PDF. Veja como é possível abrir o Slack em um navegador da web:
Você só pode imprimir canvas que foram criados por membros do seu workspace ou organização Enterprise. Caso você não veja a opção para imprimir um canvas, é possível que ele tenha sido compartilhado por uma pessoa externa em uma conversa do Slack Connect ou que um proprietário ou administrador tenha desativado a opção para imprimir canvas.
O conteúdo do meu canvas está cortado
Tabelas e listas do seu canvas com dimensões maiores do que as de uma página serão cortadas ao serem impressas ou salvas como PDF. Usando as configurações de impressão na caixa de diálogo do sistema do seu computador, experimente alterar a orientação da página de retrato para paisagem, mudar o tamanho do papel ou ajustar o conteúdo para caber na área de impressão.