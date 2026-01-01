Du kannst jedes Canvas drucken, auf das du Zugriff hast, und so deine Arbeit überall dort teilen, wo du sie benötigst.

Hinweis: Inhaber:innen und Administrator:innen können die Option zum Drucken von Canvases deaktivieren. Wenn du versuchst, ein Canvas zu drucken, aber die Option nicht angezeigt wird, wende dich an eine:n Inhaber:in oder Administrator:in, um Hilfe zu erhalten.



Canvas drucken

Öffne auf deinem Desktop das Canvas, das du drucken möchtest. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Canvas drucken. Überprüfe die Druckeinstellungen im Systemdialogfeld und klicke dann auf Drucken.



PDF erstellen

Du kannst die Druckeinstellungen deines Computers verwenden, um ein Canvas als PDF zu speichern.

Mac Windows Öffne auf deinem Desktop das Canvas, das du drucken möchtest. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Canvas drucken. Klicke unten links im Systemdialogfeld auf PDF. Gib einen Namen für dein Canvas ein und klicke dann auf Speichern. Öffne auf deinem Desktop das Canvas, das du drucken möchtest. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Canvas drucken. Klicke im Systemdialogfeld auf das Dropdown-Menü Drucker und wähle dann Microsoft Print zu PDF aus. Klicke auf Drucken. Gib einen Namen für die PDF-Datei deines Canvas ein und klicke dann auf Speichern.



PDF mit aktiven Links erstellen

In der Slack-Desktop-App funktionieren Links in einem Canvas nach dem Speichern als PDF-Datei nicht mehr. Wenn du eine PDF-Datei mit aktiven Links erstellen möchtest, öffne Slack in einem Webbrowser und befolge dann die Schritte zum Erstellen einer PDF-Datei. So kannst du Slack in einem Webbrowser öffnen:

Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deines Workspace und suche nach deiner Slack-URL. Öffne einen beliebigen Webbrowser und gib deine URL ein. Wenn du aufgefordert wirst, dich anzumelden, gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf Mit E-Mail anmelden. Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code von Slack. Gib diesen ein. Klicke im Pop-up-Feld Slack.app öffnen auf Abbrechen. Klicke auf Slack in deinem Browser verwenden. PDF-Datei eines Canvas erstellen.



Häufige Probleme

Mir wird die Option zum Drucken eines Canvas nicht angezeigt

Du kannst nur Canvases drucken, die von Mitgliedern deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation erstellt wurden. Wenn du die Option zum Drucken nicht siehst, wurde das Canvas möglicherweise von einer externen Person in einer Slack-Connect-Unterhaltung geteilt oder ein:e Inhaber:in oder Administrator:in hat die Option zum Drucken von Canvases deaktiviert.

Inhalte in meinen Canvas sind abgeschnitten

Tabellen oder Listen in deinem Canvas, die breiter als die Abmessungen einer Seite sind, werden beim Drucken oder Speichern als PDF-Datei abgeschnitten. Über die Druckeinstellungen im Systemdialogfeld deines Computers kannst du versuchen, die Seitenausrichtung von Hochformat auf Querformat zu ändern, das Papierformat zu ändern oder den Inhalt zu skalieren, um das Layout anzupassen.