Imprime cualquier canvas al que tengas acceso y compártelo donde lo necesites.

Nota: Los propietarios y administradores pueden desactivar la opción para imprimir canvas. Si intentas imprimir un canvas, pero no ves la opción, busca a un propietario o administrador a quien pedir ayuda.



Imprimir un canvas

Desde tu ordenador, abre el canvas que quieras imprimir. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Imprimir canvas. Revisa la configuración de impresión en el cuadro de diálogo del sistema y haz clic en Imprimir.



Crear un PDF

Puedes usar la configuración de impresión de tu ordenador para guardar el canvas en PDF.

Mac Windows Desde tu ordenador, abre el canvas que quieras imprimir. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Imprimir canvas. Haz clic en PDF en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo del sistema. Escribe un nombre para tu canvas y haz clic en Guardar. Desde tu ordenador, abre el canvas que quieras imprimir. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Imprimir canvas. Haz clic en el menú desplegable Impresora en el cuadro de diálogo del sistema y selecciona Microsoft Print to PDF. Haz clic en Imprimir. Escribe un nombre para el PDF de tu canvas y haz clic en Guardar.



Crear un PDF con enlaces activos

En la aplicación para ordenador de Slack, los enlaces de un canvas se romperán al guardarlo en PDF. Para crear un PDF con enlaces activos, abre Slack en un navegador web y sigue los pasos para crear un PDF. Así es como abre Slack en un navegador web:

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral y busca la URL de Slack. Abre cualquier navegador web e introduce la URL. Si se te pide que te conectes, escribe tu dirección de correo electrónico y haz clic en Conectarse a través del correo electrónico. Busca en tu correo electrónico el código de confirmación de Slack y escríbelo. En la ventana emergente Abrir aplicación de Slack, haz clic en Cancelar. Haz clic en Usar Slack en el navegador. Crear un PDF de un canvas.



Problemas habituales

No veo la opción para imprimir un canvas

Solo puedes imprimir canvas creados por miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise. Si no ves la opción para imprimir, es posible que el canvas lo haya compartido una persona externa en una conversación de Slack Connect, o que un propietario o administrador haya desactivado la opción para imprimir canvas.

El contenido de mi canvas se corta

Las tablas o listas de tu canvas que son más amplias que las dimensiones de una página se cortarán al imprimir o guardar en PDF. Al usar la configuración de impresión en el cuadro de diálogo del sistema de tu ordenador, puedes probar a cambiar la orientación de la página de vertical a horizontal, cambiar el tamaño del papel o escalar el contenido para ajustarlo.