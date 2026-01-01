Sur votre ordinateur, ouvrez le canevas que vous souhaitez imprimer.
Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite.
Sélectionnez Imprimer un canevas.
Vérifiez les paramètres d’impression dans la boîte de dialogue du système, puis cliquez sur Imprimer.
Créer un PDF
Vous pouvez utiliser les paramètres d’impression de votre ordinateur pour enregistrer un canevas au format PDF.
Mac
Sous Windows
Sur votre ordinateur, ouvrez le canevas que vous souhaitez imprimer.
Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite.
Sélectionnez Imprimer un canevas.
Cliquez sur PDF dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue du système.
Choisissez un nom pour votre canevas, puis cliquez sur Enregistrer.
Sur votre ordinateur, ouvrez le canevas que vous souhaitez imprimer.
Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite.
Sélectionnez Imprimer un canevas.
Cliquez sur le menu déroulant Imprimante dans la boîte de dialogue du système, puis sélectionnez Microsoft Enregistrer au format PDF.
Cliquez sur Imprimer.
Choisissez un nom pour le PDF de votre canevas, puis cliquez sur Enregistrer.
Créer un PDF avec des liens actifs
Dans l’application Slack pour ordinateur, les liens dans un canevas sont interrompus lorsque vous l’enregistrez au format PDF. Pour créer un PDF avec des liens fonctionnels, ouvrez Slack dans un navigateur web, puis suivez les étapes pour créer un PDF. Voici comment ouvrir Slack dans un navigateur web :
Je ne trouve pas l’option d’impression d’un canevas
Vous ne pouvez imprimer que des canevas créés par des membres de votre espace de travail ou de votre organisation Enterprise. Si vous ne voyez pas l’option d’en imprimer un, il se peut que le canevas ait été partagé par une personne externe dans une conversation Slack Connect, ou qu’un propriétaire ou un administrateur ait désactivé l’option d’impression des canevas.
Le contenu de mon canevas est coupé
Les tableaux ou les listes au sein de votre canevas dont la largeur dépasse les dimensions d’une page seront coupés lors de l’impression ou de l’enregistrement au format PDF. En utilisant les paramètres d’impression de la boîte de dialogue système de votre ordinateur, vous pouvez essayer de changer l’orientation de la page de portrait à paysage, de changer le format du papier ou de mettre le contenu à l’échelle pour l’ajuster.