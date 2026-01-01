Vous pouvez imprimer n’importe quel canevas pour partager votre travail partout où vous le souhaitez.

Remarque : les propriétaires et les administrateurs peuvent désactiver l’option d’impression des canevas. Si vous essayez d’imprimer un canevas mais que vous ne voyez pas l’option, trouvez un propriétaire ou un administrateur pour lui demander de l’aide.



Imprimer un canevas

Sur votre ordinateur, ouvrez le canevas que vous souhaitez imprimer. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. Sélectionnez Imprimer un canevas. Vérifiez les paramètres d’impression dans la boîte de dialogue du système, puis cliquez sur Imprimer.



Créer un PDF

Vous pouvez utiliser les paramètres d’impression de votre ordinateur pour enregistrer un canevas au format PDF.

Mac Sous Windows Sur votre ordinateur, ouvrez le canevas que vous souhaitez imprimer. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. Sélectionnez Imprimer un canevas. Cliquez sur PDF dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue du système. Choisissez un nom pour votre canevas, puis cliquez sur Enregistrer. Sur votre ordinateur, ouvrez le canevas que vous souhaitez imprimer. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite. Sélectionnez Imprimer un canevas. Cliquez sur le menu déroulant Imprimante dans la boîte de dialogue du système, puis sélectionnez Microsoft Enregistrer au format PDF. Cliquez sur Imprimer. Choisissez un nom pour le PDF de votre canevas, puis cliquez sur Enregistrer.



Créer un PDF avec des liens actifs

Dans l’application Slack pour ordinateur, les liens dans un canevas sont interrompus lorsque vous l’enregistrez au format PDF. Pour créer un PDF avec des liens fonctionnels, ouvrez Slack dans un navigateur web, puis suivez les étapes pour créer un PDF. Voici comment ouvrir Slack dans un navigateur web :

Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale, et localisez votre URL Slack. Ouvrez votre navigateur web, quel qu’il soit, et saisissez votre URL. Si vous êtes invité(e) à vous connecter, entrez votre adresse e-mail et cliquez sur Se connecter avec un e-mail. Saisissez le code de confirmation Slack que vous avez reçu par e-mail. Dans la fenêtre contextuelle Ouvrir Slack.app, cliquez sur Annuler. Cliquez sur Utiliser Slack dans votre navigateur. Créer le PDF d’un canevas.



Problèmes fréquents

Je ne trouve pas l’option d’impression d’un canevas

Vous ne pouvez imprimer que des canevas créés par des membres de votre espace de travail ou de votre organisation Enterprise. Si vous ne voyez pas l’option d’en imprimer un, il se peut que le canevas ait été partagé par une personne externe dans une conversation Slack Connect, ou qu’un propriétaire ou un administrateur ait désactivé l’option d’impression des canevas.

Le contenu de mon canevas est coupé

Les tableaux ou les listes au sein de votre canevas dont la largeur dépasse les dimensions d’une page seront coupés lors de l’impression ou de l’enregistrement au format PDF. En utilisant les paramètres d’impression de la boîte de dialogue système de votre ordinateur, vous pouvez essayer de changer l’orientation de la page de portrait à paysage, de changer le format du papier ou de mettre le contenu à l’échelle pour l’ajuster.