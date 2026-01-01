Dal desktop, apri il canvas che vorresti stampare.
Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra.
Seleziona Stampa canvas.
Controlla le impostazioni di stampa nel dialogo di sistema, quindi clicca Stampa.
Crea un PDF
Puoi usare le impostazioni di stampa del computer per salvare un canvas come PDF.
Mac
Windows
Dal desktop, apri il canvas che vorresti stampare.
Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra.
Seleziona Stampa canvas.
Clicca su PDF in basso a sinistra nel dialogo di sistema.
Inserisci un nome per il canvas, quindi clicca su Salva.
Dal desktop, apri il canvas che vorresti stampare.
Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra.
Seleziona Stampa canvas.
Clicca sul menu a tendina della Stampante nel dialogo di sistema, quindi seleziona Stampa su PDF di Microsoft.
Clicca su Stampa.
Inserisci un nome per il PDF del tuo canvas, quindi clicca su Salva.
Crea un PDF con link attivi
Sull’app desktop di Slack, i link in un canvas si interrompono quando lo salvi come PDF. Per creare un PDF con link attivi, apri Slack in un browser Web, quindi segui i passaggi per creare un PDF. Ecco come puoi aprire Slack su un browser Web.
Puoi stampare solo i canvas creati dai membri della tua area di lavoro o organizzazione Enterprise. Se non vedi l’opzione di stampa, il canvas potrebbe essere stato condiviso da una persona esterna in una conversazione Slack Connect, oppure un proprietario o un amministratore potrebbero aver disabilitato l’opzione di stampa dei canvas.
Il contenuto nel mio canvas è tagliato
Le tabelle o gli elenchi del canvas che sono più larghi rispetto alla dimensione della pagina vengono tagliati durante la stampa o il salvataggio come PDF. Usando le impostazioni di stampa nel dialogo di sistema del computer, puoi provare a cambiare l’orientamento della pagina da verticale a orizzontale, la dimensione del foglio o ridimensionare il contenuto per adattarlo alle dimensioni.