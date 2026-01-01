Se você criou uma lista, seus colegas de equipe também podem se beneficiar do uso, transformá-la em um modelo para compartilhar com outras pessoas no workspace ou na organização Enterprise. Além disso, é possível manter modelos de lista privados para que só você possa visualizar.



Como funciona

Crie uma lista e a converta em modelo. Todos os itens na lista preencherão o modelo, então, remova aqueles que não funcionam como itens de exemplo.

Compartilhe o modelo no workspace ou na organização para que outras pessoas possam usá-lo.

Observação: no momento, não é possível criar, compartilhar ou usar modelos de listas nos apps para dispositivos móveis do Slack.



Criar um modelo de lista personalizado

Para criar um modelo personalizado, você precisa converter uma lista existente. Depois de converter a lista em modelo, será possível pesquisá-la quando precisar usá-la.

Em uma lista, clique no ícone de três pontos e selecione Converter para um modelo. Clique em Converter para um modelo.



Compartilhar um modelo de lista

Quando você converte uma lista em modelo, apenas pessoas com o link podem acessá-la. É possível ajustar as permissões de acesso ao modelo para permitir que mais pessoas no workspace ou na organização Enterprise possam usá-lo ou editá-lo.



No modelo de lista, clique em Compartilhar no canto superior direito. Para gerenciar o acesso de todo o workspace ou organização, clique em Somente pessoas convidadas podem acessar e selecione Todos em [organização] podem ver ou Todos em [organização] podem editar. Apenas as alterações são salvas, a versão atualizada será disponibilizada de imediato.

• Pessoas com o tipo de acesso Pode ver podem usar seu modelo para criar uma lista.

• Pessoas com o tipo de acesso Pode editar podem usar e alterar o modelo. Para gerenciar o acesso de determinadas pessoas ou canais, pesquise e selecione seus nomes. Clique no menu suspenso ao lado da pessoa ou do canal e selecione Pode ver ou Pode editar para determinar como o modelo deve ser compartilhado. Em seguida, clique em Compartilhar.

Dica: Para evitar que pessoas com o acesso Pode editar ao modelo o compartilhem com outros, siga as etapas em Gerenciar configurações de compartilhamento de listas.



Editar um modelo de lista

Você e todos que têm o acesso do tipo Pode editar poderão editar um modelo de lista.



No computador, clique em Arquivos na barra lateral. Clique em Listas. Ao lado de Modelos, selecione Ver tudo. Pesquise ou selecione o modelo que você quer editar. Faça as alterações necessárias. As edições serão salvas automaticamente.



Reverter o modelo para uma lista

Todos que têm o acesso do tipo Pode editar podem reverter um modelo para uma lista, para que ele não fique mais disponível para uso como modelo.



No modelo de lista, clique no ícone de três pontos e selecione Reverter modelo para uma lista. Clique em Reverter para lista para confirmar.