Wenn du eine Liste erstellt hast, die auch für deine Teammitglieder nützlich sein könnte, kannst du sie in eine Vorlage verwandeln, die du mit anderen in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation teilen kannst. Du kannst Listenvorlagen auch „geschlossen“ halten, damit sie nur für dich sichtbar sind.



So funktioniert es

Erstelle eine Liste und wandle sie dann in eine Vorlage um. Alle Elemente in der Liste werden in die Vorlage eingefügt. Du kannst also alle Elemente entfernen, die nicht als Beispiel funktionieren.

Teile deine Vorlage mit anderen in deinem Workspace oder deiner Organisation, damit sie sie verwenden können.

Hinweis: Momentan ist es nicht möglich, Listenvorlagen über Slack-Apps für Mobilgeräte zu erstellen, zu teilen oder zu nutzen.



Eine benutzerdefinierte Listenvorlage erstellen

Du musst eine bestehende Liste umwandeln, um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen. Sobald du die Liste in eine Vorlage umgewandelt hast, kannst du jederzeit danach suchen, wenn du sie brauchst.

Klicke in einer Liste auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle anschließend In Vorlage umwandeln aus. Klicke auf In Vorlage umwandeln.



Listenvorlage teilen

Wenn du eine Liste in eine Vorlage umwandelst, können nur Personen mit dem Link darauf zugreifen. Du kannst die Zugriffsrechte für deine Vorlage anpassen, damit mehr Personen in deinem Workspace oder in deiner Enterprise-Organisation die Vorlage verwenden oder bearbeiten können.



Klicke in einer Listenvorlage oben rechts auf Teilen. Wenn du den Zugriff für deinen gesamten Workspace oder deine gesamte Organisation verwalten möchtest, klicke auf Nur eingeladene Personen haben Zugriff und wähle Alle Mitglieder in [Organisation] haben Lesezugriff oder Alle Mitglieder in [Organisation] haben Bearbeitungszugriff aus. Sobald die Änderungen gespeichert sind, ist die aktualisierte Version sofort verfügbar.

• Diejenigen, die Lesezugriff auf die Vorlage haben, können diese nutzen, um eine Liste zu erstellen.

• Diejenigen, die Bearbeitungszugriff haben, können die Vorlage verwenden und Änderungen daran vornehmen. Suche nach bestimmten Personen oder Channels und wähle ihre Namen aus, um den Zugriff für sie zu verwalten. Klicke auf das Dropdown-Menü neben einer Person oder einem Channel und wähle Lesezugriff oder Bearbeitungszugriff, um zu entscheiden, wie die Vorlage geteilt werden soll, und klicke dann auf Teilen.

Tipp: Wenn du verhindern willst, dass Personen, die Bearbeitungszugriff auf deine Vorlage haben, diese mit anderen teilen können, befolge die Schritte unter Einstellungen für das Teilen von Listen verwalten.



Listenvorlage bearbeiten

Eine Listenvorlage kann von dir und außerdem von jeder anderen Person mit Bearbeitungszugriff bearbeitet werden.



Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Dateien. Klicke auf Listen. Wähle neben Vorlagen die Option Alle anzeigen aus. Suche oder wähle die Vorlage, die du bearbeiten möchtest. Nimm deine Änderungen vor. Änderungen werden automatisch gespeichert.



Eine Vorlage wieder in eine Liste umwandeln

Jede Person mit Lesezugriff kann eine Vorlage wieder in eine Liste umwandeln, sodass sie nicht mehr als Vorlage verwendet werden kann.



Klicke in der Listenvorlage auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Vorlage wieder in eine Liste umwandeln aus. Klicke auf Wieder in Liste umwandeln, um die Aktion zu bestätigen.