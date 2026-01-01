Se hai creato un elenco che potrebbe essere utile ai membri del tuo team, trasformalo in un modello per condividerlo con altri nella tua area di lavoro o nell’organizzazione Enterprise. Puoi anche mantenere i modelli di elenco privati, affinché siano visibili solo a te.
Come funziona
Crea un elenco, quindi convertilo in un modello. Qualsiasi oggetto nell’elenco popolerà il modello, per cui potresti voler rimuovere quelli che non funzionano come oggetti di esempio.
Condividi il modello con altri membri della tua area di lavoro o organizzazione in modo che possano utilizzarlo.
Nota: al momento non è possibile creare, condividere o utilizzare i modelli di elenco dall’app di Slack per dispositivi mobili.
Creare un modello di elenco personalizzato
Per creare un modello personalizzato, devi convertire un elenco esistente. Dopo aver convertito un elenco in un modello, potrai cercarlo ogni volta che ne avrai bisogno.
Da un elenco, clicca sull’icona dei tre puntini, quindi seleziona Converti in un modello.
Clicca su Converti in un modello.
Condividi un modello di elenco
Quando converti un elenco in un modello, solo le persone che hanno il link possono accedervi. Puoi modificare le autorizzazioni di accesso al modello per permettere a più persone nella tua area di lavoro o organizzazione Enterprise di usarlo o modificarlo.
Da un modello di elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra.
Per gestire l’accesso per tutta la tua area di lavoro o organizzazione, clicca su Solo le persone invitate possono accedere e seleziona Chiunque in [organizzazione] può visualizzare o Chiunque in [organizzazione] può modificare. La versione aggiornata sarà disponibile subito dopo aver salvato le modifiche. • Coloro che hanno l’accesso Può visualizzare possono utilizzare il tuo modello per creare un elenco. • Coloro che hanno l’accesso Può modificare possono utilizzare e apportare modifiche al modello.
Per gestire l’accesso per certe persone o canali, cerca e selezionane i nomi.
Clicca sul menu a tendina vicino a una persona o un canale e seleziona Può visualizzare o Può modificare per decidere la modalità di condivisione del modello, quindi clicca Condividi.