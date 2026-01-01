Si has creado una lista tus compañeros de equipo podrán aprovechar su uso, convertirla en plantilla y compartirla con otras personas de tu espacio de trabajo u organización Enterprise. También puedes hacer que las plantillas de las listas permanezcan cerradas y que las veas solo tú.



Cómo funciona

Crea una lista y, a continuación, conviértela en una plantilla. Los elementos de la lista se insertarán en la plantilla, por lo que es recomendable que quites los que no encajen bien como elementos de ejemplo.

Comparte la plantilla con el resto de las personas de tu espacio de trabajo u organización para que puedan usarla.

Nota: Por el momento no es posible crear, compartir ni usar plantillas de lista en las aplicaciones móviles de Slack.



Crear una plantilla de lista personalizada

Para crear una plantilla personalizada, tendrás que convertir una de las listas existentes en plantilla. Una vez que hayas convertido la lista en una plantilla, podrás buscarla cuando necesites usarla.

Abre una lista y haz clic en el icono con tres puntos. Después, selecciona Convertir en una plantilla. Haz clic en Convertir en plantilla.



Compartir una plantilla de lista

Cuando conviertes una lista en plantilla, solo las personas que tengan el enlace podrán acceder a ella. Puedes ajustar los permisos de acceso de tu plantilla para permitir que la vean o la editen más personas de tu espacio de trabajo u organización Enterprise.



En una plantilla de lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Para administrar el acceso a todo tu espacio de trabajo u organización, haz clic en Solo las personas invitadas pueden acceder y selecciona Solo las personas invitadas pueden acceder o Cualquier persona de [organización] puede editarla. Una vez guardados los cambios, la versión actualizada estará disponible inmediatamente.

• Las personas con acceso para Ver pueden usar la plantilla para crear una lista.

• Las personas con acceso para Editar podrán modificar la plantilla. Para administrar el acceso de determinadas personas o canales, haz una búsqueda y selecciona sus nombres. Haz clic en el menú desplegable junto a una persona o canal y selecciona Ver o Editar según los permisos que quieras dar al compartir la plantilla y, a continuación, haz clic en Compartir.

Consejo: Para evitar que las personas con acceso de Edición compartan tu plantilla con otros, sigue estos pasos en Gestionar los ajustes de uso compartido de las listas.



Editar una plantilla de lista

Tanto tú como cualquier persona con acceso para Editar podéis modificar las plantillas de lista.



Desde el ordenador, haz clic en Archivos en la barra lateral. Haz clic en Listas. Junto a Plantillas, selecciona Ver todo. Busca o selecciona la plantilla que quieres editar. Haz los cambios que quieras. Los cambios se irán guardando automáticamente.



Volver a convertir una plantilla en lista

Cualquier persona con acceso para Editar puede volver a convertir una plantilla en lista, de modo que ya no podrá usarse como plantilla.



En la plantilla de lista, haz clic en el icono con tres puntos y, después, selecciona Volver a convertir la plantilla en lista. Haz clic en Volver a convertir en lista para confirmar.