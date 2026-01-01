Os apps permitem conectar ao Slack outros softwares que você usa, como o Google Agenda, o OneDrive ou alguma das ferramentas internas da sua empresa. Com todas as suas ferramentas em um único local, você pode simplificar o trabalho e ajudar as pessoas do seu workspace a colaborarem entre si de forma mais eficaz.

O que você precisa saber

Existem alguns tipos diferentes de apps que você pode encontrar no Slack: criados pelo Slack, por terceiros ou pela sua própria equipe. A forma como um app foi desenvolvido determina como pode ser instalado e gerenciado em um workspace, assim como onde e como é possível interagir com o app.

Por padrão, qualquer membro do workspace pode instalar apps, mas os proprietários e os administradores podem optar por restringir esta permissão. Quando um app estiver instalado em um workspace, qualquer membro poderá conectar sua conta para usá-lo.

Antes de instalar um app do Slack Marketplace , você pode analisar a política de privacidade e as informações de segurança e conformidade dele (caso tenham sido disponibilizadas pelo desenvolvedor) na página do app. Ao instalar apps no Slack, recomendamos escolher somente serviços nos quais você confia.



Encontrar apps

Se você estiver configurando o seu workspace ou quiser consultar todos os apps que podem ser usados no Slack, vá ao Slack Marketplace. Os membros do workspace que estiverem procurando apps já instalados no workspace poderão usar o navegador de apps.



Navegar pelos apps no Slack Marketplace

Se você quiser encontrar um app específico ou se estiver procurando apps adaptados ao seu tipo de trabalho, é possível explorar mais de 2.000 apps no Slack Marketplace.

Ver os apps do seu workspace

Usando o Slack no computador, você pode ver todos os apps instalados nos workspaces por outros membros. Para isso, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral e selecione Apps.

Adicionar apps ao seu workspace

Por padrão, qualquer membro do workspace pode instalar apps no Slack. Quando você encontrar um app que queira usar, clique no botão Adicionar ao Slack na página do app no Slack Marketplace. Se você não tiver permissão para instalar apps, poderá ser necessário enviar uma solicitação de app.

Quando o app estiver instalado no seu workspace, você e qualquer outro membro do workspace podem começar a usá-lo imediatamente. Normalmente, a pessoa que instala o app vai conectar a sua conta como parte do processo de instalação, mas os outros membros podem precisar conectar as suas contas antes de começar a usá-lo. Alguns apps também vão precisar ser adicionados a canais individuais para funcionar melhor. Para fazer isso, basta clicar no nome do canal no cabeçalho e selecionar a guia Agentes e apps ou mencionar o app em uma mensagem enviada ao canal.



Usar apps

Trabalhar com apps

A forma como um app é criado determina como será possível usá-lo e interagir com ele. Confira aqui alguns recursos que você pode encontrar:

Guia Inicial ou Mensagens de um app

Na guia Inicial de um app, você pode ver informações sobre ele, ajustar as respectivas configurações e muito mais. Na guia de Mensagens , é possível ver as mensagens enviadas para você pelo app (por exemplo, uma mensagem com informações sobre um evento atualizado do Google Agenda).

Na guia de um app, você pode ver informações sobre ele, ajustar as respectivas configurações e muito mais. Na guia de , é possível ver as mensagens enviadas para você pelo app (por exemplo, uma mensagem com informações sobre um evento atualizado do Google Agenda). Atalhos dos apps

Alguns apps incluem atalhos que podem ser usados para realizar ações no Slack. Clique no ícone de barra no lado esquerdo do campo de mensagem e pesquise atalhos ou comandos de barra dos apps.

Alguns apps incluem atalhos que podem ser usados para realizar ações no Slack. Clique no no lado esquerdo do campo de mensagem e pesquise atalhos ou comandos de barra dos apps. Mensagens de apps

Alguns apps do Slack podem enviar mensagens e postar em canais. Você pode receber uma mensagem direta (MD) de um app (por exemplo, com um link para participar de uma pesquisa criada no app) ou ver mensagens nos canais postadas por um app.

Alguns apps do Slack podem enviar mensagens e postar em canais. Você pode receber uma mensagem direta (MD) de um app (por exemplo, com um link para participar de uma pesquisa criada no app) ou ver mensagens nos canais postadas por um app. Agentes de apps

Em planos pagos, apps com um agente podem levar a IA de conversação para o Slack. Adicione um app com um agente ou assistente ao Slack e clique no ícone do app no canto superior direito do Slack para abrir a interface conversacional e interagir com a IA ao lado dos seus canais e MDs.



Inscrever-se em outros serviços

Para aproveitar ao máximo os apps do Slack, é necessário ter uma conta com o serviço que criou o app. Os desenvolvedores de apps podem optar por disponibilizar o app do Slack de maneira gratuita ou exigir uma conta paga para ter acesso ao serviço.

Se os desenvolvedores de apps tiverem enviado os seus requisitos de preços, você verá esta informação nas páginas dos apps, no Slack Marketplace:

Preços Descrição gratuitos Você pode usar o serviço e o app do Slack de maneira gratuita. Disponível nos planos gratuitos e pagos Você pode usar o serviço e o app do Slack de maneira gratuita, mas também estão disponíveis planos pagos. Pago com teste gratuito Você precisa ter uma conta paga com o serviço para usar o app do Slack, mas existe a disponibilidade de um teste gratuito. Pagas Você precisa ter uma conta paga com o serviço para usar o app do Slack.



Compreender a segurança de apps

Para ajudar a manter a proteção do seu workspace do Slack, é importante entender como os apps funcionam no Slack. Cada app tem um conjunto exclusivo de escopos de permissões que indicam quais informações esse app pode acessar no Slack e como elas podem ser usadas. Recomendamos a consideração de alguns fatores antes de instalar um app:

Os escopos que o app solicitará para o funcionamento no workspace. Em geral, um app solicita permissão para postar mensagens, executar ações e ler informações.

As informações que o app poderá acessar no workspace, como perfis de membros, nomes de canais, mensagens ou arquivos.

O que o app pode fazer com as informações que acessa, como postar mensagens, modificar conteúdo ou criar canais.



Recursos adicionais