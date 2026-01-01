Guida alle app su Slack
Le app collegano gli altri software che utilizzi (come Google Calendar, OneDrive o uno degli strumenti aziendali interni) a Slack. Avendo tutti gli strumenti in un unico luogo, potrai semplificare il lavoro e aiutare le persone all’interno della tua area di lavoro a collaborare in modo più efficace.
Informazioni importanti
- Esistono alcuni tipi diversi di app che puoi vedere su Slack: sviluppate da Slack, da terzi o dal tuo team. Il modo in cui un’app è stata sviluppata determina come può essere installata e gestita in un’area di lavoro, nonché dove e come è possibile interagire con essa.
- Per impostazione predefinita, tutti i membri dell’area di lavoro possono installare le app, ma i proprietari e gli amministratori possono scegliere di limitare tale autorizzazione. Dopo aver installato un’app in un’area di lavoro, tutti i membri possono collegare i propri account per utilizzarla.
- Prima di installare un’app da Slack Marketplace, puoi controllarne l’informativa sulla privacy, le informazioni sulla sicurezza e la conformità (se inviate dallo sviluppatore) dalla pagina dell’app. Quando installi le app su Slack, ti consigliamo di scegliere soltanto i servizi che ritieni affidabili.
Trovare le app
Se sei in fase di configurazione della tua area di lavoro o vuoi vedere tutte le app a disposizione su Slack, vai suSlack Marketplace. I membri dell’area di lavoro in cerca delle app già installate sulla propria area di lavoro possono utilizzare il browser dell’app.
Sfoglia le app in Slack Marketplace
Se vuoi trovare una determinata app o se cerchi app su misura per il tipo di lavoro che svolgi, puoi esplorare più di 2.000 app in Slack Marketplace.
Visualizzare le app nella tua area di lavoro
Da Slack sul desktop, puoi visualizzare tutte le app installate nella tua area di lavoro dagli altri membri. Per visualizzarle, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale e seleziona App .
Aggiungi app all’area di lavoro
Per impostazione predefinita, ogni membro dell’area di lavoro può installare le app su Slack. Quando trovi un’app che vuoi utilizzare, clicca sul pulsante Aggiungi a Slack dalla pagina delle app in Slack Marketplace. Se non disponi dell’autorizzazione all’installazione di app, potresti dover inviare una richiesta di app.
Una volta installata un’app nell’area di lavoro, tu e gli altri membri dell’area di lavoro potrete iniziare a utilizzarla immediatamente. In genere, chi installa un’app potrà collegare il proprio account come parte del processo di installazione. Gli altri membri, invece, dovranno collegare i propri account prima di poter iniziare. Per funzionare al meglio, alcune app dovranno anche essere aggiunte ai canali individuali. Puoi fare quest’operazione cliccando sul nome del canale nell’intestazione del canale e poi selezionando la scheda Agenti e app, oppure taggando l’app in un messaggio inviato nel canale.
Utilizzare le app
Lavorare con le app
Il modo in cui un’app è stata sviluppata determina le sue modalità di utilizzo e interazione. Ecco alcune funzioni:
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Scheda Messaggi o scheda Home dell’app
Dalla scheda Home di un’app, puoi visualizzare le informazioni dell’app, configurare le impostazioni dell’app e altro ancora. Dalla scheda Messaggi, puoi visualizzare i messaggi che ti sono stati inviati dall’app (per esempio, un messaggio di aggiornamento di un evento di Google Calendar).
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Azioni rapide delle app
Alcune app includono azioni rapide che puoi utilizzare per effettuare azioni su Slack. Clicca sull’ icons slash a sinistra del campo messaggio e cerca le azioni rapide delle app o i comandi slash.
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Messaggi dalle app
Alcune app di Slack possono inviare messaggi e postare nei canali. Potresti ricevere un messaggio diretto (MD) da un’app (contenente, per esempio, un link per compilare un sondaggio creato con l’app) o vedere messaggi nei canali postati da un’app.
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Agenti delle app
Nei piani a pagamento, le app con un agente possono portare l’intelligenza artificiale conversazionale su Slack. Aggiungi un’app dotata di un agente o assistente in Slack, quindi clicca sull’icona dell’app nell’angolo in alto a destra di Slack per aprire la vista interattiva di conversazione e interagire con l’IA accanto ai tuoi canali e MD.
Iscriversi ad altri servizi
Per utilizzare la maggior parte delle app di Slack, dovrai avere un account presso il servizio che ha sviluppato l’app. Gli sviluppatori di app possono rendere tutte le loro app di Slack disponibili gratuitamente o possono richiedere un account a pagamento presso il loro servizio.
Se gli sviluppatori dell’app hanno inviato i requisiti di prezzo, potrai vedere queste informazioni sulle loro pagine dell’app in Slack Marketplace:
|Prezzi
|Descrizione
|Free
|Puoi utilizzare gratuitamente il servizio e l’app di Slack.
|Disponibile con piani gratuiti e a pagamento
|Puoi utilizzare gratuitamente il servizio e l’app di Slack, ma sono disponibili anche piani a pagamento.
|A pagamento con periodo di prova gratuito
|Ti servirà un account a pagamento presso il servizio per poter utilizzare l’app di Slack, ma è disponibile un periodo di prova gratuito.
|Pagate
|Ti servirà un account a pagamento presso il servizio per poter utilizzare l’app di Slack.
Conoscere la sicurezza delle app
Per mantenere sicura l’area di lavoro di Slack, è importante capire il funzionamento delle app su Slack. Ogni app di Slack ha una serie univoca di ambiti di autorizzazione che indicano a quali informazioni l’app può accedere su Slack e in che modo può utilizzarle. Prima di installare un’app, raccomandiamo di tenere in considerazione i seguenti fattori:
- Gli ambiti che l’app richiederà per funzionare nell’area di lavoro. In genere, un’app richiederà l’autorizzazione per postare messaggi, eseguire azioni e leggere informazioni.
- Le informazioni a cui l’app avrà accesso nell’area di lavoro, come i profili dei membri, i nomi dei canali, i messaggi o i file.
- Le azioni che l’app può compiere con le informazioni a cui ha accesso, come postare messaggi, modificare contenuti o creare canali.
Risorse supplementari
- Visita la pagina Aggiungere un’app all’area di lavoro per conoscere i dettagli sull’installazione o sulla richiesta di approvazione per le app che desideri utilizzare su Slack.
- Se sei un proprietario dell’area di lavoro, visita la pagina Gestire l’approvazione delle app per l’area di lavoro per scoprire di più sulla gestione della possibilità dei membri di installare e richiedere le app.
- Leggi la nostra documentazione su API Slack se vuoi creare app personalizzate per la tua area di lavoro o sviluppare app per Slack Marketplace.