O Slack oferece várias formas de pagar por um plano Pro ou Business+. Além de formas de pagamento direto como cartões de crédito, seu workspace pode ser elegível para pagar por transferência bancária. Continue lendo para saber mais detalhes e entre em contato conosco se tiver outras dúvidas.
No caso de planos mensais ou anuais do Slack, você pode pagar com cartão de crédito. Somente o proprietário do workspace ou a pessoa que fez o upgrade dele podem gerenciar os dados do cartão de crédito.
Cartões de crédito aceitos
EUA e Canadá
American Express
Diners
Discover
JCB
Maestro*
MasterCard
Visa
Fora dos EUA e do Canadá
American Express
JCB
Maestro*
MasterCard
Visa
*Os cartões devem ter 16 dígitos e um CVV.
Pagar via ACH
Os workspaces de origem nos Estados Unidos podem pagar pelo Slack usando uma conta bancária dos EUA. Ao pagar, você pode conectar sua conta bancária ao Slack para fazer pagamentos via ACH de planos mensais ou anuais.
Pagar com Apple Pay
Para ter uma opção de pagamento rápida e segura, os workspaces de origem nos Estados Unidos ou no Canadá podem pagar usando o Apple Pay.
Observação: o Apple Pay está sendo implementado gradualmente. Agradecemos sua paciência enquanto disponibilizamos esse recurso para todos os clientes.
Pagar com débito direto SEPA
Os workspaces que querem pagar em euros podem ser elegíveis para usar débito direto SEPA (SDD) para pagar pelo Slack. O SDD está disponível nos estados membros da União Europeia, assim como na Islândia, Noruega, Liechtenstein, Albânia, Andorra, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Macedônia do Norte, San Marino, Sérvia, Suíça, Reino Unido e Vaticano.
Há um limite de 50.000 euros em transações via débito direto SEPA.
Pagar por transferência bancária
Alguns workspaces podem usar o autofaturamento para pagamento do Slack por cheque ou transferência bancária.
As faturas são enviados por e-mail para os proprietários do workspace e para todos os contatos de pagamento. No momento, não podemos preencher formulários de fornecedores ou de pagamento, fazer upload de faturas em portais nem fazer análises manuais.