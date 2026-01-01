O Slack oferece várias formas de pagar por um plano Pro ou Business+. Além de formas de pagamento direto como cartões de crédito, seu workspace pode ser elegível para pagar por transferência bancária. Continue lendo para saber mais detalhes e entre em contato conosco se tiver outras dúvidas.

Dica: como proprietário de workspace, você pode mudar sua forma de pagamento ou gerenciar os detalhes de faturamento quando quiser na página Faturamento.



Pagar com cartão de crédito

No caso de planos mensais ou anuais do Slack, você pode pagar com cartão de crédito. Somente o proprietário do workspace ou a pessoa que fez o upgrade dele podem gerenciar os dados do cartão de crédito.

Cartões de crédito aceitos

EUA e Canadá American Express

Diners

Discover

JCB

Maestro*

MasterCard

Visa Fora dos EUA e do Canadá American Express

JCB

Maestro*

MasterCard

Visa *Os cartões devem ter 16 dígitos e um CVV.

Pagar via ACH

Os workspaces de origem nos Estados Unidos podem pagar pelo Slack usando uma conta bancária dos EUA. Ao pagar, você pode conectar sua conta bancária ao Slack para fazer pagamentos via ACH de planos mensais ou anuais.



Pagar com Apple Pay Para ter uma opção de pagamento rápida e segura, os workspaces de origem nos Estados Unidos ou no Canadá podem pagar usando o Apple Pay. Observação: o Apple Pay está sendo implementado gradualmente. Agradecemos sua paciência enquanto disponibilizamos esse recurso para todos os clientes.



Pagar com débito direto SEPA

Os workspaces que querem pagar em euros podem ser elegíveis para usar débito direto SEPA (SDD) para pagar pelo Slack. O SDD está disponível nos estados membros da União Europeia, assim como na Islândia, Noruega, Liechtenstein, Albânia, Andorra, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Macedônia do Norte, San Marino, Sérvia, Suíça, Reino Unido e Vaticano.

Há um limite de 50.000 euros em transações via débito direto SEPA.



Pagar por transferência bancária

Alguns workspaces podem usar o autofaturamento para pagamento do Slack por cheque ou transferência bancária.

As faturas são enviados por e-mail para os proprietários do workspace e para todos os contatos de pagamento. No momento, não podemos preencher formulários de fornecedores ou de pagamento, fazer upload de faturas em portais nem fazer análises manuais.

Os proprietários de workspace poderão optar por pagar por transferência bancária caso o workspace cumpra os seguintes critérios:

Você paga o Slack anualmente.

O workspace tem pelo menos três membros ativos.

O workspace tem pelo menos 58 membros no plano Pro ou no mínimo 28 no plano Business+. (Nos planos com desconto, exceto o Slack para educação, a fatura deve ser equivalente a, no mínimo, US$ 5.000.)

Observação: leve em consideração que será cobrada uma taxa no pagamento por transferência bancária.