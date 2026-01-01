Hay varias formas de pagar el plan Pro o Business+ de Slack. Además de los métodos de pago directos, como las tarjetas de crédito, tu espacio de trabajo podría cumplir los requisitos para el pago por transferencia electrónica. Sigue leyendo para obtener más información y envíanos una nota si tienes más preguntas.

Consejo: Como propietario del espacio de trabajo, puedes cambiar tu método de pago o gestionar los datos de facturación en cualquier momento en la página de facturación.



Cómo pagar con tarjeta de crédito

Si tienes facturación mensual o anual, puedes usar una tarjeta de crédito para realizar tu pago de Slack. Solo el propietario del espacio de trabajo o la persona que ascendió el plan del espacio de trabajo puede gestionar los datos de la tarjeta de crédito.

Tarjetas de crédito aceptadas

Estados Unidos y Canadá American Express

Diners

Discover

JCB

Maestro*

MasterCard

Visa Fuera de Estados Unidos y Canadá American Express

JCB

Maestro*

MasterCard

Visa * Las tarjetas deben tener 16 dígitos y un CVV.

Pagar mediante ACH

Los espacios de trabajo con sede en Estados Unidos pueden pagar Slack con una cuenta bancaria estadounidense. Al pagar, puedes conectar tu cuenta bancaria a Slack para realizar pagos mediante ACH para planes facturados mensual o anualmente.



Pagar con Apple Pay Los espacios de trabajo con sede en Estados Unidos o Canadá pueden pagar mediante Apple Pay, una opción de pago rápida y segura. Nota: Apple Pay se va a implementar de forma gradual. Gracias por tu paciencia mientras lo ponemos a disposición de todos los clientes que cumplan los requisitos.



Pagar mediante domiciliación SEPA

Los espacios de trabajo que quieran pagar en euros pueden usar la domiciliación SEPA (SDD) para pagar Slack. La SDD está disponible en los Estados miembros de la Unión Europea, además de en Islandia, Noruega, Liechtenstein, Albania, Andorra, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, San Marino, Serbia, Suiza, el Reino Unido y la Ciudad del Vaticano.

Las transacciones mediante domiciliación SEPA tienen un límite de 50 000 EUR.



Pagar por transferencia electrónica

Algunos espacios de trabajo pueden usar la autofacturación para pagar Slack mediante cheque o ingreso en cuenta.

Las facturas se envían por correo electrónico a los propietarios del espacio de trabajo y a todos los contactos de facturación. De momento no podemos completar formularios de pago o de proveedor, subir facturas a portales virtuales ni efectuar revisiones manuales.

Si eres el propietario del espacio de trabajo, puedes pagar mediante factura si tu espacio de trabajo cumple los siguientes criterios:

Realizas el pago de Slack anualmente.

Tu espacio de trabajo tiene al menos 3 miembros activos.

Tu espacio de trabajo tiene al menos 58 miembros en el plan Pro o al menos 28 miembros en el plan Business+. (En los planes con descuento, a excepción de Slack para la educación, tu factura deberá ser equivalente a un mínimo de 5000 dólares estadounidenses).

Nota: recuerda que se te cobrará una tasa de remesa cuando pagues por transferencia electrónica.