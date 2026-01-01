Slack offre diversi modi di pagare per un piano Pro o Business+. Oltre a metodi di pagamento diretti come la carta di credito, la tua area di lavoro potrebbe essere idonea al pagamento tramite bonifico. Continua a leggere per maggiori informazioni e inviaci un messaggio se hai ulteriori domande.
In caso di fatturazione mensile o annuale, puoi effettuare i pagamenti per Slack con una carta di credito. Solo il proprietario dell’area di lavoro o la persona che ha aggiornato l’area di lavoro può gestire i dettagli della carta di credito.
Carte di credito accettate
USA e Canada
American Express
Diners
Discover
JCB
Maestro*
MasterCard
Visa
Fuori dagli USA e dal Canada
American Express
JCB
Maestro*
MasterCard
Visa
*Le carte devono contenere 16 cifre e un CVV.
Paga con ACH
Le aree di lavoro con sede negli Stati Uniti possono effettuare i pagamenti per Slack con un conto bancario statunitense. Al pagamento, puoi collegare il conto bancario a Slack per effettuare i pagamenti tramite ACH per i piani fatturati su base mensile o annuale.
Paga con Apple Pay
Per un pagamento rapido e sicuro, le aree di lavoro con sede negli Stati Uniti o in Canada possono utilizzare Apple Pay.
Nota: Apple Pay è in fase di implementazione graduale. Sarà presto disponibile per tutti i clienti idonei. Grazie per la pazienza.
Paga tramite addebito diretto SEPA
Le aree di lavoro che desiderano effettuare pagamenti in euro potrebbero avere la possibilità di usare l’addebito diretto SEPA (SDD) per effettuare pagamenti per Slack. L’SDD è disponibile negli Stati membri dell’Unione Europea, nonché in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Albania, Andorra, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, San Marino, Serbia, Svizzera, Regno Unito e Stato della Città del Vaticano.
È previsto un limite di 50.000 euro per le transazioni effettuate tramite addebito diretto SEPA.
Paga tramite bonifico
Alcune aree di lavoro possono utilizzare la fatturazione tramite il servizio self-service per pagare Slack tramite assegno o deposito diretto.
Le fatture vengono inviate per e-mail ai proprietari dell’area di lavoro e a tutti i contatti per la fatturazione. Attualmente non è possibile completare i moduli dei fornitori o quelli di pagamento, caricare le fatture sui portali o effettuare modifiche manuali.
La tua area di lavoro ha almeno 58 membri con il piano Pro o almeno 28 con il piano Business+. (Con i piani scontati, escluso Slack for Education, la tua fattura deve ammontare a un minimo di 5.000 $.)
Nota: ricorda che il pagamento tramite bonifico è soggetto a una commissione di rimessa.